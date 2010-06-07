Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPad Temmuz ayında dokuz ülkede daha satışa sunuluyor.

8 yıl
6,3b
1
2
Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bugün başlayan WWDC 2010'un açılış sunumunu yapan Steve Jobs, şu anda 10 ülkede satışı yapılan iPad'in önümüzdeki ay içersinde 9 ülkede daha satışa sunulacağını duyurdu ancak bu yeni ülkelerin hangisinin olacağıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Steve Jobs, ayrıca iPad'e özel olarak hazırlanan uygulama sayısının 8500'ü aştığını duyurdu.

Apple, Nisan'ın başında satışa sunduğu iPad'le iki aydan daha kısa sürede 2 milyon tane satarak önemli bir kilometre taşını geride bırakmıştı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Wassermann 8 yıl
Satışı yapılacak yeni 10 ülke; Austria, Belgium, Hong Kong, Ireland, Israel, Luxembourg, Mexico, Netherlands, New Zealand and Singapore.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
şafi 8 yıl
shady bu etkinlikte mobile me nin ücretsiz olma ihtimalinden bahsetmiştin , varmı bir gelişme ? kuzenim cuma günü gelirken bana ipad getirecekde hani diyorum şimdiden alsınmı yoksa mobile me için beklemekte fayda varmı ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Yeni Passat 2.0 TDI 240bg 500Nm Test
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim