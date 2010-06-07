iPad Temmuz ayında dokuz ülkede daha satışa sunuluyor.

Bugün başlayan WWDC 2010'un açılış sunumunu yapan Steve Jobs, şu anda 10 ülkede satışı yapılan iPad'in önümüzdeki ay içersinde 9 ülkede daha satışa sunulacağını duyurdu ancak bu yeni ülkelerin hangisinin olacağıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Steve Jobs, ayrıca iPad'e özel olarak hazırlanan uygulama sayısının 8500'ü aştığını duyurdu.

Apple, Nisan'ın başında satışa sunduğu iPad'le iki aydan daha kısa sürede 2 milyon tane satarak önemli bir kilometre taşını geride bırakmıştı.