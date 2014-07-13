iPad için Atomidoodle periyodik tabloyu temel alan bir bulmaca oyunu





Hero Factor Games tarafından geliştirilen Atomidoodle, öğrencilerin bulmacaları periyodik tablodaki tüm elementleri kullanarak çözmesini ve böylece kimya bilgisini geliştirmesini amaçlıyor.





iPad için geliştirilen oyun sanal bir kareli defter kağıdı üzerinde oynanıyor. Kullanıcılar üst kısımda yer alan ve bir elemente ait olan atomları labirentlerden geçirerek tekrar elementleri oluşturmaya ve periyodik tabloya yerleştirmeye çalışıyor. Bu süreçte atomları bölmeli, birleştirmeli veya farklı işlemler uygulamalısınız.





Oyunu oynadıkça bir elementin nelerden oluştuğu ve belirli çartlar altında nasıl tepkiler verdiğini öğrenmeye başlıyorsunuz. Ayrıca elementlerin isimleri, sembolleri, ağırlıkları ve diğer özellikleri de öğrenme sürecine dahil oluyor. Oyun 2TL fiyat etiketine sahip ve yakında Android tabletler için de yayımlanacak.







