Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPad için Atomidoodle periyodik tabloyu temel alan bir bulmaca oyunu

4 yıl
443
1
1
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iPad için Atomidoodle periyodik tabloyu temel alan bir bulmaca oyunu

Hero Factor Games tarafından geliştirilen Atomidoodle, öğrencilerin bulmacaları periyodik tablodaki tüm elementleri kullanarak çözmesini ve böylece kimya bilgisini geliştirmesini amaçlıyor.

iPad için geliştirilen oyun sanal bir kareli defter kağıdı üzerinde oynanıyor. Kullanıcılar üst kısımda yer alan ve bir elemente ait olan atomları labirentlerden geçirerek tekrar elementleri oluşturmaya ve periyodik tabloya yerleştirmeye çalışıyor. Bu süreçte atomları bölmeli, birleştirmeli veya farklı işlemler uygulamalısınız.

Oyunu oynadıkça bir elementin nelerden oluştuğu ve belirli çartlar altında nasıl tepkiler verdiğini öğrenmeye başlıyorsunuz. Ayrıca elementlerin isimleri, sembolleri, ağırlıkları ve diğer özellikleri de öğrenme sürecine dahil oluyor. Oyun 2TL fiyat etiketine sahip ve yakında Android tabletler için de yayımlanacak. 



Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Hugo Grotius 4 yıl
Güzel düşünce. Indirdim. Ancak birinci bölümü nasıl geçeceğiz parmak ile kaydırma işlemini yaptıktan sonra? Oynayan varsa bilgi versin..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl LG G3 video inceleme "2K ekranlı süper telefon testte" 4 yıl Mobilite: Sony Xperia C3, Apple'ın A8 işlemcisi, LG G3'e Snapdragon 805 ve daha fazlası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim