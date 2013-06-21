iPad için vJay bir süreliğine ücretsiz





Video düzenleme ve birleştirme uygulamaları arasında önemli bir yere sahip olan iPad için vJay uygulaması bir süreliğine ücretsiz olarak indirmeye sunuldu.





vJay ile kendi medya kütüphanenizi kullanarak kişisel videolar oluşturabilir veya beğendiğiniz müzikler ile kişisel videolarınızı birleştirerek görsel ve işitsel tecrübeler ortaya koyabilirsiniz.





Uygulama ön kamerayı kullanarak anlık klipleri özel efektlerle remix’lere ekleyebiliyor. Oluşturduğunuz klipleri Facebook veya YouTube üzerinden paylaşabiliyorsunuz.





Uygulama iTunes ile entegre çalışıyor ve müzik kliplerini anında aktarabiliyor. Uygulama Full HD çözünürlüğe kadar klipleri destekliyor.







