iPad ve Mac bilgisayarlar ile uyumlu not alma ve yönetim uygulaması: NoteSuite

Apple'ın Mac OSX işletim sistemi sahip bilgisayarları ile iOS işletim sistemli iPad modelleri ile uyumlu olarak geliştirilen not alma ve yönetim uygulaması NoteSuite, kullanıcılara komple bir çözüm sağlıyor.

Theory IO tarafından hazırlanan NoteSuite, içerisinde yer alan birçok araç sayesinde hem yazılı hem de fotoğraf ya da ses üzerinden notlar alınmasına, internet sayfaları içerisinden farklı verilerin kolayca kayıt altına alınmasına ve dahili kütüphane içerisinde depolanmasına, farklı listeler oluşturulmasına ve iPad ile Mac bilgisayarlar arasında iCloud üzerinden senkronizasyon sağlanmasına imkan verebiliyor.

Mac için 4,99$, iPad için 1,99$ fiyat etiketiyle satın alınabilen detaylı not alma uygulaması NoteSuite hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/projectbook-notes-and-to-dos/id546509673?mt=8