iPad'e Rome: Total War – Alexander genişleme paketi geliyor

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Feral Interactive; 11 yıl önce Creative Assembly tarafından Rome: Total War – Alexander ek paketini, ana oyundan bağımsız olarak iPad'e getireceğini açıkladı. Hali hazırda AppStore'da, Rome: Total War'un ana oyunu ve ana oyundan bağımsız olarak Barbarian Invasion ek paketi bulunuyor.

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Hikaye olarak, Büyük İskenderin'in Makedonya'dan başlayıp önce Pers'leri sonra dünyayı fethini oynuyoruz. Toplamda 7 ırk bulunurken bunlardan sadece Makedonlar oynanabilir durumda bulunuyor.

Yapımcı firma oyunun iPad için tam optimize olacağını, kontrollerin sezgisel olacağını ve savaşlar sırasında otomatik kayıt sisteminin bulunacağını belirtiyor. Oyunun, önümüzdeki aylarda 17.99 TL fiyat etiketi ile satışa çıkacağı da açıklananlar arasında. Bu oyunu oynamak için ana oyuna sahip olma zorunluğu bulunmayacak. Dilerseniz ana oyunu buradan 34.99 TL'lik ücret ile indirebilirsiniz.