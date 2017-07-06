Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPad'e Rome: Total War – Alexander genişleme paketi geliyor

SEGA'nın gerçek zamanlı strateji oyunu Rome:Total War'un Alexander ek paketi önümüzdeki aylarda iPad için AppStore'da yayınlanacak. Oyun, bilgisayardaki tüm özelliklere sahip olacak.
1 yıl
1,6b
1
2
Mobil Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

iPad'e Rome: Total War – Alexander genişleme paketi geliyor
Tam Boyutta Gör
 

Feral Interactive; 11 yıl önce Creative Assembly tarafından Rome: Total War – Alexander ek paketini, ana oyundan bağımsız olarak iPad'e getireceğini açıkladı. Hali hazırda AppStore'da, Rome: Total War'un ana oyunu ve ana oyundan bağımsız olarak Barbarian Invasion ek paketi bulunuyor.
Ayrıca Bkz. "ROME: Total War iPad’e geldi çok yakında Android’de!"

Hikaye olarak, Büyük İskenderin'in Makedonya'dan başlayıp önce Pers'leri sonra dünyayı fethini oynuyoruz. Toplamda 7 ırk bulunurken bunlardan sadece Makedonlar oynanabilir durumda bulunuyor.

Yapımcı firma oyunun iPad için tam optimize olacağını, kontrollerin sezgisel olacağını ve savaşlar sırasında otomatik kayıt sisteminin bulunacağını belirtiyor. Oyunun, önümüzdeki aylarda 17.99 TL fiyat etiketi ile satışa çıkacağı da açıklananlar arasında. Bu oyunu oynamak için ana oyuna sahip olma zorunluğu bulunmayacak. Dilerseniz ana oyunu buradan 34.99 TL'lik ücret ile indirebilirsiniz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Physicist_Emre 1 yıl
Ucuzlasa da alsak.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DSG1 1 yıl
Gelsin tabi her yıl çıkıyorlar cpu performansı %50 gpu performansı %60 arttı diye tanıtım yapıyorlar ama ortada ne kullanacak uygulama ne de oyun var haliyle ipad 2 bile hala iş görüyor apple tablet satışlarının düşüşünü ancak ipadi telefondan ayıracak özellikler koyarak durdurabilir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Xiaomi’nin yeni canavarı Chiron kod adına sahip 1 yıl Dünyanın ilk hologram ekranlı telefonu tanıtıldı 1 yıl Nintendo Switch uygulaması detaylandı 1 yıl Porsche ve AOC ortaklığından ilgi çeken monitör tasarımı 1 yıl MSI'dan dijital para madenciliği için önemli BIOS güncellemesi 1 yıl Tesla dünyanın en büyük enerji depolama tesisini kuracak 1 yıl Gigabyte Ryzen işlemci ailesine yönelik Mini-ITX anakartını duyurdu 1 yıl AMD Ryzen Threadripper işlemcisinin yeni test sonuçları sızdı 1 yıl Google Gboard incelemesi "Siz Türkçe yazın, o istediğiniz dile çevirsin" 1 yıl Google Earth artık doğadan canlı yayın yapacak 1 yıl Milli klavyeye TSE tescili 1 yıl MSI’dan oyuncular için OPTIX monitör serisi 1 yıl John McAfee ile Intel arasındaki isim davası sonuçlandı 1 yıl DeepMind, Kanada’da araştırma merkezi kuruyor 1 yıl Bitcoin fiyatı gelecek yıl 5.000 dolara ulaşabilir 1 yıl Tesla'nın elektrik motorları 1,6 milyon kilometre ömür için güncellendi 1 yıl Google'a Daha Büyük Para Cezası Yolda 1 yıl İlaçların geliştirilmesinde yapay zeka kullanılacak 1 yıl Milli olanaklarla Türkiye’de üretilen Rasat uydusundan görüntüler 1 yıl Fransa’dan dev adım: 23 yıl içinde benzinli ve dizel araçlar yasaklanacak 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN iPad'e Rome: Total War – Alexander genişleme paketi geliyor Sonraki Mobil oyun nasıl geliştirilir? "Crimson Warden'ı geliştiricisi anlatıyor" 1 yıl Çerçevesiz amiral gemisi Nokia 8'in posteri göründü 1 yıl Dünyanın ilk holografik telefonunu RED hazırlıyor 1 yıl Microsoft'tan otonom araçların Android'ine destek 1 yıl Zorunlu trafik sigortasında “Riskli Sigortalılar” dönemi 1 yıl Micron tesisleri zarar gördü, DRAM fiyatları artabilir 1 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri artık Twitter ve Instagram'da 1 yıl Nokia ve Zeiss ortaklığı geri döndü 1 yıl Kado: Dünyanın en ince şarj adaptörü 1 yıl Microsoft’ta yeni işten çıkarmalar bekleniyor 1 yıl Huawei Mate 10 da çerçevesiz ekran modasına uyuyor 1 yıl Pardus 17.0 çıktı: Yerli Linux dağıtımı indirmenizi bekliyor 1 yıl Bill Gates: Gelecekte araçlar yapay fotosentez ile çalışabilir 1 yıl ABD ordusunun son projesi: İnsansız hipersonik uçak SR-72 1 yıl MPT-76 terörle mücadelede hizmete başladı 1 yıl Formik asitle çalışan otobüsler yakın tarihte yollarda olacak 1 yıl 5000mAh bataryalı Asus ZenFone 4 Max tanıtıldı 1 yıl Ultrasonik biletlerle sıradan kağıt biletler tarih olacak 1 yıl RX Vega modelinin benchmark sonucu sızdı 1 yıl Mitsubishi Electric'den öğrenme sürecini hızlandıran yapay zeka algoritması Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim