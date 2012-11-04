iPazzPort akıllı TV aparatı, ses kontrolü ve çift çekirdekli işlemci ile güncellendi





Televizyon segmentinde Smart TV modelleri ayrı bir kategori haline gelirken, aparat şeklinde standart TV modellerine takılarak akıllı TV fonksiyonu gören ürünler de kendi kategorisini oluşturmaya başladı.





Boxee, Roku gibi üreticiler kutu şeklinde set üstü TV ürünlerini bir süredir pazarlamaktaydı. Pek çok Çinli üretici de USB bellek şeklinde ucuz ürünlerle pazarı domine etmeye başladı. iPazzPort bunlardan birisi.





Daha önce iPazzPort tek çekirdekli işlemci versiyonuyla piyasaya sürülmüştü. Yeni versiyonda ise çift çekirdekli 1.5Gz saat hızında çalışan Allwinner A10 Cortex-A8 işlemci yer alıyor. 1GB RAM, 4GB ROM, Android 4.0 işletim sistemi, HDMI çıkışı, 2160p çözünürlük desteği, WiFi, SD kart yuvası, microUSB ve ses ile kontrol şeklinde diğer özelliklere sahip.





Yerel pazarda satışa çıkan ürün sadece 32$ fiyat etiketine sahip.

http://www.gizchina.com/2012/11/02/ipazzport-android-on-a-stick-gets-voice-control-and-dual-core-cpu/