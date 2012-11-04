iPazzPort akıllı TV aparatı, ses kontrolü ve çift çekirdekli işlemci ile güncellendi

Haber Editörü
Televizyon segmentinde Smart TV modelleri ayrı bir kategori haline gelirken, aparat şeklinde standart TV modellerine takılarak akıllı TV fonksiyonu gören ürünler de kendi kategorisini oluşturmaya başladı.
Boxee, Roku gibi üreticiler kutu şeklinde set üstü TV ürünlerini bir süredir pazarlamaktaydı. Pek çok Çinli üretici de USB bellek şeklinde ucuz ürünlerle pazarı domine etmeye başladı. iPazzPort bunlardan birisi.
Daha önce iPazzPort tek çekirdekli işlemci versiyonuyla piyasaya sürülmüştü. Yeni versiyonda ise çift çekirdekli 1.5Gz saat hızında çalışan Allwinner A10 Cortex-A8 işlemci yer alıyor. 1GB RAM, 4GB ROM, Android 4.0 işletim sistemi, HDMI çıkışı, 2160p çözünürlük desteği, WiFi, SD kart yuvası, microUSB ve ses ile kontrol şeklinde diğer özelliklere sahip.
Yerel pazarda satışa çıkan ürün sadece 32$ fiyat etiketine sahip.
http://www.gizchina.com/2012/11/02/ipazzport-android-on-a-stick-gets-voice-control-and-dual-core-cpu/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1 gb ram'li versiyonu.. Video ve internet için yeterli, üst düzey android oyunları için zayıf kalıyor.. Daha iyi versiyonları var ama pahalı,,
biraz pahallı ama air mouse a9 işlmecive 8gb rom u var...si var...
dx.com/...
Bide stick olan var fiyatı...
dx.com/...
Hocam verdiğiniz link güvenilir ise almayı düşünüyorum.
sadece telefon deil telfon dışında bir çok cihaza entegre edilebiliyor ve çok iyi sonuçlar veriyor...
Bence bu çok iyi bir durum çünkü herşey biraz daha evrenselleşiyor.
bir çok firma daha androidi bu şekilde değerlendirse hem yazılım olarak daha belli başlı bir kaliteye ulaşır ve bizler için kullanım daha kolaylaşır. sonuçta bilidk bir işltetim sistemi bilindik bir yüz. Aldiğiniz bir cihazda direk böyle bir işteltim sistemi geliyor ve direk kullanmaya başlıyorsunuz hiç zorlanmadan bir sürü menü karmaşası olmadan ve kafa karışıklığı.