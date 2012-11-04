Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPazzPort akıllı TV aparatı, ses kontrolü ve çift çekirdekli işlemci ile güncellendi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,6b
1
16
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Televizyon segmentinde Smart TV modelleri ayrı bir kategori haline gelirken, aparat şeklinde standart TV modellerine takılarak akıllı TV fonksiyonu gören ürünler de kendi kategorisini oluşturmaya başladı.

Boxee, Roku gibi üreticiler kutu şeklinde set üstü TV ürünlerini bir süredir pazarlamaktaydı. Pek çok Çinli üretici de USB bellek şeklinde ucuz ürünlerle pazarı domine etmeye başladı. iPazzPort bunlardan birisi.

Daha önce iPazzPort tek çekirdekli işlemci versiyonuyla piyasaya sürülmüştü. Yeni versiyonda ise çift çekirdekli 1.5Gz saat hızında çalışan Allwinner A10 Cortex-A8 işlemci yer alıyor. 1GB RAM, 4GB ROM, Android 4.0 işletim sistemi, HDMI çıkışı, 2160p çözünürlük desteği, WiFi, SD kart yuvası, microUSB ve ses ile kontrol şeklinde diğer özelliklere sahip.

Yerel pazarda satışa çıkan ürün sadece 32$ fiyat etiketine sahip. 

http://www.gizchina.com/2012/11/02/ipazzport-android-on-a-stick-gets-voice-control-and-dual-core-cpu/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nurettinaz 7 yıl
Bu ne ki! Ben hala tüplü tv kullanıyorum bu teknolojilerden uzak kaldım baya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MattPegasus 7 yıl
32$ hiçbir şey bence böyle bir ürün için.Alıp denemek lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
grafman09 7 yıl
bende var aynından alibaba.com dan aldım, kablosuz klavye maouse desteği var, hızı iyi takılma yaşamıyorum. Benimki tek çekirdekli. 1.5 ghz yazıyor.
1 gb ram'li versiyonu.. Video ve internet için yeterli, üst düzey android oyunları için zayıf kalıyor.. Daha iyi versiyonları var ama pahalı,,
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El_domingo 7 yıl
valla bu konuda entersan cok urun var smarttv için tvlere fazla para vermemek lazım...mesela...
biraz pahallı ama air mouse a9 işlmecive 8gb rom u var...si var...
dx.com/...
Bide stick olan var fiyatı...
dx.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
balcis 7 yıl
bunu tv'ye hdmi'dan bağladık arabirim olarak klavye veya fare bağlamamız gerekiyor, o zaman belleği nereye takacağız? tek usb yeterli mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sonerdursun1 7 yıl
bu ürün samsung d5500 serisinde kullanılabiliyormu acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
buraoca2 7 yıl
ahmet__01
ilgilenen almak isteyenler aşağıdan edinebilir.http://www.mistertao.com/taobao-products/taobao-item-20770756351.html

Hocam verdiğiniz link güvenilir ise almayı düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CozgurY 7 yıl
her nekadar ios kulanıcısı olsamda (tabi şu anlık) androidide çok seviyorum.
sadece telefon deil telfon dışında bir çok cihaza entegre edilebiliyor ve çok iyi sonuçlar veriyor...
Bence bu çok iyi bir durum çünkü herşey biraz daha evrenselleşiyor.
bir çok firma daha androidi bu şekilde değerlendirse hem yazılım olarak daha belli başlı bir kaliteye ulaşır ve bizler için kullanım daha kolaylaşır. sonuçta bilidk bir işltetim sistemi bilindik bir yüz. Aldiğiniz bir cihazda direk böyle bir işteltim sistemi geliyor ve direk kullanmaya başlıyorsunuz hiç zorlanmadan bir sürü menü karmaşası olmadan ve kafa karışıklığı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sarahaten 7 yıl
Smart tvlerde klavye takip internete yazi yazarken bile kasiyordu. Bu urunler olmayan smart tvyi gercekten smart haline getirebilir. Yalniz bu wifi isini hallediyor mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lyridder 7 yıl
Ne güzel çözümler üretiyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tugrul6733 7 yıl
apple görmesin isminde "İ" olduğundan dolayı dava falan açar. mâzallah
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2560 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Televizyonlar, android ve android tv
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Sony Xperia Sola video inceleme 7 yıl Uygulama Haber 28. Bölüm "LetterPress, Need for Speed Wanted, Hungry Shark Evo ve fazlası" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim