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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 11 Pro modellerinin, daha uzun pil ömrü sunmasının arkasındaki sır

    Apple uzun bir süredir merakla beklenen yeni nesil iPhone modellerini dün gerçekleştirdiği lansman etkinliğiyle tanıttı. Cihazlarda dikkat çeken önemli noktalardan biri de uzun pil ömrü oldu.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    8,5b
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    46
    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    iPhone 11 Pro modellerinin, daha uzun pil ömrü sunmasının arkasındaki sır
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    Beklenen gün geldi ve Apple dün düzenlediği lansman etkinliğiyle birlikte üç yeni iPhone 11 modelini görücüye çıkardı. Cihazlarla ilgili birçok yenilik ve özellik göze çarparken, bunlardan birisi de geçen yıla oranla yükseltilen pil ömrü oldu.

    iPhone 11 Pro modellerinin, daha uzun pil ömrü sunmasının arkasındaki sır
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    Apple dün gerçekleştirilen lansman etkinliğinde iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerini tanıttı. Cihazlardaki kamera geliştirmeleri bir yana, iki iPhone 11 Pro modelindeki uzun pil ömrü dikkat çeken bir konuydu. Zira yapılan açıklamalara göre iPhone XS ile karşılaştırabileceğimiz iPhone 11 Pro dört saate kadar, iPhone XS Max ile karşılaştırabileceğimiz iPhone 11 Pro Max ise beş saate kadar daha fazla pil ömrü vaat ediyordu. Apple bu verimlilik artışını her ne kadar A13 Biyonik çipe ve yazılımda yapılan iyileştirmelere bağlamış olsa da şeytan ayrıntıda gizli.

    Ayrıca Bkz. "LG'nin 2019 OLED TV'lerine Nvidia G-Sync desteği geldi"

    iPhone 11 Pro'lar daha kalın ve ağır

    Apple'ın sunumu sırasında farkedilen şey yeni iPhone modellerinin biraz daha kalın göründüğüydü. Yapılan incelemeler sonucunda da iPhone XS sadece 7.7 mm kalınlığında ve 177 gram ağırlığındayken, iPhone 11 Pro modelinin 8.1 mm kalınlığında ve 188 gram ağırlığında olduğu belirtiliyor. Aynı şekilde iPhone XS Max 7.7 mm kalınlığında ve 208 gram ağırlığındayken, iPhone 11 Pro Max modelinin ise 8.1 mm kalınlığında ve 226 gram ağırlığında olduğu ifade ediliyor. Şaşırtıcı bir şekilde iPhone 11 ve iPhone XR, kalınlık ve ağırlık bakımından neredeyse aynı ve iki cihaz arasındaki pil ömrü farkının sadece 1 saat olması ise buna bağlanıyor.

    iPhone 11 Pro modellerinin, daha uzun pil ömrü sunmasının arkasındaki sır
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    Sonuç olarak Apple, A13 Biyonik çipi verimlilik yönünde geliştirirken, bu durumu daha büyük pille desteklemek için cihazların kalınlığı ve ağırlığı ile ilgili sessiz sedasız düzenlemeler yapmış durumda. Şirket kullanıcıların daha uzun pil ömrü için bu tür detayları görmezden geleceğini düşünmüş olmalı ki, böyle bir düzenlemeyi yapmaktan çekinmemiş.

     



    https://www.techspot.com/news/81840-secret-behind-iphone-11-pro-improved-battery-life.html Yorum Yaz
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    deoks 2 hf. en beğenilen
    O kamera tasarımını yapan elemanı kapı önüne koymalılar hemen.
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    MustafaC53 2 hf.
    Sırra bak sen, daha kalın ve ağırmış. İçine uranyum veya kaliforniyum koymuşlar galiba.
    2 Yanıt Yanıtla +31
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    hknymz 2 hf.
    kamera yerleşim tasarımı facia ki ne facia , yani başka markalara benzemeyelim demişler sıçmışlar resmen.
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    1BilimAdamı 1 hf.
    Tasarımınn iyi olduğunu 1 kişi bile söyleyemiyor
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    ipli jeton 1 hf.
    Sebebi paralaks hatasını minimize etmektir. Yanyana dizselerdi en uçlardaki lensler arası paralakstan kaynaklı görüntü kayması olacaktır.
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    Askaparta 1 hf.
    Aaaaaaa, pil büyük olunca bekleme süresi de artıyormuş, afyon buldu.
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    august landmesser 1 hf.
    kameradandır o ağırlık
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    Cihan 1 hf.
    Forumumuzda Ana konu ile birlikte..
    forum.donanimhaber.com/...
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    por favor 1 hf.
    Sırrı tuğla formasyonu olabilir.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Stand Alone 1 hf. por favor
    Sen hangisini kullanıyorsun?
    1 Yanıt Yanıtla
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    Jimlovell 1 hf.
    Olum tasarım leş gibiydi bak yine alışmaya başladım normal geliyor. Lanet olsun
    Yanıtla +2
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    alaz1903 1 hf.
    Soru: Kullanmadığınız telefonun pil ömrünün uzadığını nereden biliyorsunuz?
    Cevap: Çünkü lansmanda öyle dediler. O zaman ben bunu haber yapayım.
    Yanıtla +2
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    dere.beyi 1 hf.
    zıçarım kamerasına sırf yeni iphone serisinden o çentik olduğu için almıyorum
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    PeYLeR. 1 hf.
    2020 yılında çıkacak telefonların arka kamera tasarımı belli oldu.
    Yanıtla +9
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