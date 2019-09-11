iPhone 11 Pro modellerinin, daha uzun pil ömrü sunmasının arkasındaki sır

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Beklenen gün geldi ve Apple dün düzenlediği lansman etkinliğiyle birlikte üç yeni iPhone 11 modelini görücüye çıkardı. Cihazlarla ilgili birçok yenilik ve özellik göze çarparken, bunlardan birisi de geçen yıla oranla yükseltilen pil ömrü oldu.

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Apple dün gerçekleştirilen lansman etkinliğinde iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerini tanıttı. Cihazlardaki kamera geliştirmeleri bir yana, iki iPhone 11 Pro modelindeki uzun pil ömrü dikkat çeken bir konuydu. Zira yapılan açıklamalara göre iPhone XS ile karşılaştırabileceğimiz iPhone 11 Pro dört saate kadar, iPhone XS Max ile karşılaştırabileceğimiz iPhone 11 Pro Max ise beş saate kadar daha fazla pil ömrü vaat ediyordu. Apple bu verimlilik artışını her ne kadar A13 Biyonik çipe ve yazılımda yapılan iyileştirmelere bağlamış olsa da şeytan ayrıntıda gizli.

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iPhone 11 Pro'lar daha kalın ve ağır

Apple'ın sunumu sırasında farkedilen şey yeni iPhone modellerinin biraz daha kalın göründüğüydü. Yapılan incelemeler sonucunda da iPhone XS sadece 7.7 mm kalınlığında ve 177 gram ağırlığındayken, iPhone 11 Pro modelinin 8.1 mm kalınlığında ve 188 gram ağırlığında olduğu belirtiliyor. Aynı şekilde iPhone XS Max 7.7 mm kalınlığında ve 208 gram ağırlığındayken, iPhone 11 Pro Max modelinin ise 8.1 mm kalınlığında ve 226 gram ağırlığında olduğu ifade ediliyor. Şaşırtıcı bir şekilde iPhone 11 ve iPhone XR, kalınlık ve ağırlık bakımından neredeyse aynı ve iki cihaz arasındaki pil ömrü farkının sadece 1 saat olması ise buna bağlanıyor.

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Sonuç olarak Apple, A13 Biyonik çipi verimlilik yönünde geliştirirken, bu durumu daha büyük pille desteklemek için cihazların kalınlığı ve ağırlığı ile ilgili sessiz sedasız düzenlemeler yapmış durumda. Şirket kullanıcıların daha uzun pil ömrü için bu tür detayları görmezden geleceğini düşünmüş olmalı ki, böyle bir düzenlemeyi yapmaktan çekinmemiş.

https://www.techspot.com/news/81840-secret-behind-iphone-11-pro-improved-battery-life.html