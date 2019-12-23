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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 11 Pro modelleri ile mükemmel fotoğraf ve videolara imza atın

    Kamera donanımıyla dikkat çeken iPhone 11 modelleri, iOS 13'ün de getirmiş olduğu birtakım yazılımsal iyileştirmelerle birlikte fotoğraf ve video konusunda oldukça başarılı işler çıkarabiliyor.
    13 dk.
    89
    89
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    iPhone
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    iPhone 11 Pro modelleri ile mükemmel fotoğraf ve videolara imza atın
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    Apple, Eylül 2019'da duyurduğu iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleriyle birlikte vites yükseltti. Özellikle kamera noktasında kayda değer iyileştirmeler vaat eden akıllı telefon modelleri, donanım ve yazılım uyumuyla birlikte fotoğraf ve video konusunda oldukça başarılı işler çıkarabiliyor. 

    Ayrıca Bkz. "Samsung, 108 MP çözünürlüklü kamera sensörünün özelliklerini detaylandırdı"

    iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max kamera özellikleri

    iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max, kare şeklindeki bir bölmeye konumlandırılmış üçlü kamera dizilimiyle geliyor. Kameraların teknik detayları ise şöyle:

    Arka kamera

    • f/1.8 diyafram değerine sahip 12 MP çözünürlüklü ana kamera sensörü: 26mm odak uzaklığı, 6 bileşenli lens, optik görüntü stabilizasyonu 
    • f/2.0 diyafram değerine sahip 12 MP çözünürlüklü telefoto kamera sensörü: 52mm odak uzaklığı, 6 bileşenli lens, optik görüntü stabilizasyonu, 2 kat optik zoom
    • f/2.4 diyafram değerine sahip 12 MP çözünürlüklü ultra geniş kamera sensörü: 13mm odak uzaklığı, 5 bileşenli lens, 120 derece görüş alanı, 4 kat daha geniş kadraj

    Ön kamera

    • f/2.2 diyafram değerine sahip 12 MP çözünürlüklü TrueDepth kamera

    iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleri kamera noktasında ultra geniş açı desteğiyle öne çıkıyor. Yeni ultra geniş açılı kamera sensörü sayesinde 2 kat optik uzaklaştırma yapılabiliyor. Yakınlaştırma noktasında ise önceki modellerde kullanılan telefoto lenslerin aksine, diyafram açıklığı arttırılarak ışığa daha duyarlı hale getirilen f/2.0 diyafram değerine sahip yeni telefoto lense yer veiliyor. Bu lens ile birlikte hem 2 kat optik zoom desteğine yer verilirken, hem de fotoğraflara alan derinliği uygulanabiliyor.

    Ön kamerada da yatay çekim modunda kadraja daha çok obje sığdırılabilen telefonlar, Face ID'nin de daha geniş açılardan çalışmasına olanak sağlıyor. Ayrıca Apple'ın Slofie adını verdiği saniyede 120 kare 1080p ağır çekim video desteğiyle birlikte, ilk defa bir akıllı telefonun ön kamerasında ağır çekim kabiliyetine yer veriliyor. 

    iPhone 11 Pro modelleri ile mükemmel fotoğraf ve videolara imza atın
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    Apple A13 Bionic işlemcisiyle birlikte, kameralar arasında kusursuz bir geçiş yapılabiliyor. Ayrıca her üç sensör de gerek videolar gerekse de fotoğraflarda efektif bir şekilde kullanılabiliyor. Örnek vermek gerekirse; kamera ayarları kısmında yer alan "Çerçeve dışı çekilen fotoğraflar" ve "Çerçeve dışı çekilen videolar" ayarı aktif edildiği takdirde, kullanıcı geniş açı modunda fotoğraf çekmemiş olsa dahi, ultra geniş açılı sensör 120 derece geniş açılı bir fotoğraf daha çekiyor ve bunu 30 gün boyunca saklıyor. Eğer ki fotoğraf ya da videoyu çektikten sonra kadraja girmeyen bir obje farkederseniz, tek bir hareketle aynı anda çekilmiş ultra geniş açılı fotoğraf ve videoya ulaşarak, kadrajı 2 kat daha genişletebilirsiniz. Bu sayede hiçbir anınızı kaçırmanıza izin verilmiyor. 

    60 kareye kadar video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık sunan iPhone 11 modelleri, işitsel zoom kabiliyetine (videoda bir noktaya yakınlaştırma yapıldığında mikrofon hassasiyetinin de aynı ölçüde arttırılması) de sahip. Ayrıca arka kamera gibi ön kamera da 4K çözünürlükte, saniyede 60 kare video kaydı gerçekleştirilebiliyor.

    Kameraları destekleyen LED flaş ise artık daha güçlü. Işık gücü %36 arttırılan yavaş Senkron özelliğine sahip True Tone flaş, düşük ışıklı ortamlarda en büyük destekçiniz olacak. 

    Yeni modeller, donanımsal geliştirmelerin yanı sıra yazılım tabanlı birtakım yeniliklere de ev sahipliği yapıyor. Öyle ki iPhone 11 modelleri, yeni nesil Smart HDR özelliğiyle birlikte ışık ve kontrast ayarlarını daha iyi tayin edebiliyor. Bunun yanı sıra gece modu ve fotoğraf kalitesini arttıran Deep Fusion gerçek zamanlı fotoğraf işleme özellikleri de iPhone 11 serisinin kamerasıyla gelen özellikler arasında yer alıyor. 

    iPhone 11 Pro modelleri ile mükemmel fotoğraf ve videolara imza atın
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    Arayüzü yenilenen kamera uygulaması da iPhone 11'lerin kamera deneyimini arttırıyor. Özellikle aşağıdaki siyah çerçevenin şeffaflaştırılmasıyla birlikte görüş alanı arttırılıyor. Bunun yanı sıra fotoğraf çekerken, o an videosunu çekmek istediğiniz bir şeyle karşılaştığınızda QuickTake özelliği sayesinde, parmağınızı denlanşöre basılı tutup sağa kaydırarak hızlıca video moduna geçiş yapabilirsiniz. 

    iOS 13 işletim sistemiyle birlikte çektiğiniz video ve fotoğrafı beğenmezseniz, gelişmiş düzenleme seçenekleriyle dilediğiniz gibi özelleştirmeler yapabilirsiniz. Fotoğraf ve videoları; çeşitli açılarda döndürebilir, kırpabilir, otomatik iyileştirmelere yapabilir veya filtreler ekleyebilirsiniz. 



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