Eylül ayında tanıtılacak 2019 iPhone modelleri için meraklı bekleyiş devam ediyor. Haliyle tanıtım tarihi yaklaştıkça sızıntıların da ardı arkası kesilmiyor. Bugün ise ESR isimli bir kılıf üreticisinin ürün listesinde, yeni iPhone modellerinin isimleri ortaya çıktı.

“Pro” eki geliyor

Listede iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max olmak üzere üç model gözüküyor. Hem “X” adının terk edilmesi hem de ilk defa gördüğümüz “Pro” eki oldukça şaşırtıcı. Tahminlere göre 6.1 inç ekranlı iPhone 11, iPhone XR’ın yerine geçecek olan LCD ekranlı iPhone modeli. iPhone XS ve iPhone XS Max modelleri ise iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max isimleriyle yoluna devam edecek. iPhone 11 Pro’nun ekran boyutu 5.8 inç, iPhone 11 Pro Max’in ekran boyutu ise 6.5 inç olarak gözüküyor.

Kılıf üreticilerinin, akıllı telefonlar tanıtılmadan önce birçok sızıntıya sebep olduğunu biliyoruz. Ancak tabii ki her zaman doğru çıkacağı manasına gelmiyor. Örneğin iPhone X raflara çıkmadan önce çoğu üretici kılıflarını satışa sundu. Ürün boyutları da birebir uydu. Ancak kılıfların üzerinde “iPhone 8 ile uyumludur.” yazıyordu. Yani ölçüler doğru alınsa da isimlendirme yanlıştı.

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11/Pro isimlendirmesi hakkında farklı kaynaklardan da benzeri duyumlar geliyor. Kısacası iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinin Apple’ın yeni ürünleri olma ihtimali oldukça yüksek. Önümüzdeki günlerde durum daha da netleşecektir.

https://9to5mac.com/2019/08/14/iphone-11-cases-names/