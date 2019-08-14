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Yeni iPhone modellerinin isimleri ortaya çıktı

ESR isimli iPhone kılıf üreticisi, Apple’ın yeni modellerini iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max şeklinde isimlendireceğini ortaya çıkardı. Ekran boyutları da görülebiliyor.
1 sa.
7b
1.150
7
iPhone
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Yeni iPhone modellerinin isimleri ortaya çıktı
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Eylül ayında tanıtılacak 2019 iPhone modelleri için meraklı bekleyiş devam ediyor. Haliyle tanıtım tarihi yaklaştıkça sızıntıların da ardı arkası kesilmiyor. Bugün ise ESR isimli bir kılıf üreticisinin ürün listesinde, yeni iPhone modellerinin isimleri ortaya çıktı.

“Pro” eki geliyor

Listede iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max olmak üzere üç model gözüküyor. Hem “X” adının terk edilmesi hem de ilk defa gördüğümüz “Pro” eki oldukça şaşırtıcı. Tahminlere göre 6.1 inç ekranlı iPhone 11, iPhone XR’ın yerine geçecek olan LCD ekranlı iPhone modeli. iPhone XS ve iPhone XS Max modelleri ise iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max isimleriyle yoluna devam edecek. iPhone 11 Pro’nun ekran boyutu 5.8 inç, iPhone 11 Pro Max’in ekran boyutu ise 6.5 inç olarak gözüküyor.

Yeni iPhone modellerinin isimleri ortaya çıktı
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Kılıf üreticilerinin, akıllı telefonlar tanıtılmadan önce birçok sızıntıya sebep olduğunu biliyoruz. Ancak tabii ki her zaman doğru çıkacağı manasına gelmiyor. Örneğin iPhone X raflara çıkmadan önce çoğu üretici kılıflarını satışa sundu. Ürün boyutları da birebir uydu. Ancak kılıfların üzerinde “iPhone 8 ile uyumludur.” yazıyordu. Yani ölçüler doğru alınsa da isimlendirme yanlıştı.

Ayrıca Bkz. "Intel'in tüm çekirdekleriyle 5 GHz’e yükselen yongası 3DMark’ta ortaya çıktı"

11/Pro isimlendirmesi hakkında farklı kaynaklardan da benzeri duyumlar geliyor. Kısacası iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinin Apple’ın yeni ürünleri olma ihtimali oldukça yüksek. Önümüzdeki günlerde durum daha da netleşecektir.



https://9to5mac.com/2019/08/14/iphone-11-cases-names/ Yorum Yaz
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selman1435 8 dk.
Bu ne la
La bu ne
Ne la bu...
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OverClocK1ng 33 dk.
Çirkinlik âbidesi...
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AskN0More 58 dk.
Abi iyi güzel de o kamera çerçevesi nedir ya? Umarım bu sızıntı doğru çıkmaz
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WB 1 sa.
Su kameralara harcanan eforu daha hafif, daha dayanikli, uzun pil omurlu ama daha ince gibi ozellikler icin harcasalar..
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my precious 1 sa.
Daha ekonomik olması dileğiyle...
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Ussuz 1 sa.
İsimlendirme işi düzgün olan bir apple vardı o da bozdu artık.
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Bloodin 1 sa.
İlginç bir yola gitmişler, sanırım XR'ın, XS ve XS Max'ın toplamından çok daha fazla satması ve bu durumun satış başına kârlarını düşürmesi hoşlarına gitmedi, XR'ın devamı ile XS'in devamı arasına da çok fazla özellik farkı koymamaları lazım, XR-XS farkı gibi bir fark olması gerekiyor, XR'ın devamında özellikleri çok düşürürlerse tepki toplarlar, bu yüzden insanları psikolojik olarak vurmaya çalışıyorlar, XR'ın devamı belli ki 11 olacak, XS'in devamı 11 Pro ve XS Max'ın devamı da 11 Pro Max. Bence, hatta birçok kişiye göre XR ismi XS isminden daha çekici idi. (iks-ar, iks-re, on-ar veya on-re diye okumak iks-es, iks-se, on-es veya on-se diye okumaktan çok daha havalı, tabi kişisel görüş :) ) Böylece 11 Pro ismen de 11'den daha üstün duracaktır. O X=10 saçmalığına bi son vermeleri de iyi oldu, iPhone X için havalıydı ama XS-XR çıktığında baya karıştı, yukarıda dilimizdeki 4 farklı okuyuşu yazmak zorunda kaldım :)
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