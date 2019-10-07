iPhone 11 kullanıcıları ekran camının kolay çizilmesinden şikayetçi

Yeni iPhone'ların piyasaya sürülmesinin ardından Apple'ın destek forumları iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'in ekran camının kalitesinden şikayetçi kullanıcıların mesajları ile dolup taştı.

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Cihaz sahipleri akıllı telefonlarının ekranlarındaki koruyucu camın çok çabuk çizildiğinden şikayet ediyorlar. İşin kötüsü kullanıcıların cihazlarına anahtar ve madeni para gibi nesnelerin temas etmediğini söylemeleri.

Apple en dayanıklı cam demişti

iPhone 11 Pro Max sahiplerinden biri, plastik bir anahtarlığın akıllı telefonunun ekranını parmakla hissedilebilecek kadar derin çizdiğini belirtti. Apple web sitesinde halihazırda 600'den fazla benzer şikayet bulunuyor.

Cupertinolu teknoloji devi henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak şirket iPhone 11’i tanıtırken, kullandıkları camın çift iyon değişimi işleminden geçirilerek güçlendirildiğini ve bir akıllı telefondaki en dayanıklı cam olduğunu iddia etmişti.

https://discussions.apple.com/thread/250669687