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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 11 kullanıcıları ekran camının kolay çizilmesinden şikayetçi

    Apple kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü iPhone 11'in bir akıllı telefondaki en dayanıklı cama sahip olduğunu iddia etmişti. Ancak cihazı satın alanlar çok kolay çizildiğini söylüyor.
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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    iPhone
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Yeni iPhone'ların piyasaya sürülmesinin ardından Apple'ın destek forumları iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'in ekran camının kalitesinden şikayetçi kullanıcıların mesajları ile dolup taştı.
    Ayrıca Bkz. "16 inç MacBook Pro, Apple'ın bugüne kadarki en hızlı şarj edilen laptopu olabilir"
    Cihaz sahipleri akıllı telefonlarının ekranlarındaki koruyucu camın çok çabuk çizildiğinden şikayet ediyorlar. İşin kötüsü kullanıcıların cihazlarına anahtar ve madeni para gibi nesnelerin temas etmediğini söylemeleri.

    Apple en dayanıklı cam demişti

    iPhone 11 Pro Max sahiplerinden biri, plastik bir anahtarlığın akıllı telefonunun ekranını parmakla hissedilebilecek kadar derin çizdiğini belirtti. Apple web sitesinde halihazırda 600'den fazla benzer şikayet bulunuyor.
    Cupertinolu teknoloji devi henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak şirket iPhone 11’i tanıtırken, kullandıkları camın çift iyon değişimi işleminden geçirilerek güçlendirildiğini ve bir akıllı telefondaki en dayanıklı cam olduğunu iddia etmişti.


    https://discussions.apple.com/thread/250669687 Yorum Yaz
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    bkadem 4 gün en beğenilen
    Telefon yanlış tutulduğu için ekranı çiziliyordur :)
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    canavan06 4 gün
    Marka model farketmez, akıllı telefonları ekran koruyucusuz ve kılıfsız kullanırsanız illa ki çizilir.
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    num 4 gün
    Pardon da sen telefonu cebine koyarsan olacağı bu. Yapmanız gereken:
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    Apple'ın yerden göğe kadar haklı olduğu konu.
    (Kesinlikle yazdığıma katılmıyorum.
    )
    Pardon da sen telefonu cebine koyarsan olacağı bu. Yapmanız gereken: [resim] Apple'ın yerden göğe kadar haklı olduğu konu...
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    1 Yanıt Yanıtla +14
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    LGatakan 2 gün
    Mesut ÇEVİK çıkar "Arkadaşlar kırılmıyor, kesin yanlış bir şeyler yaptınız. Apple adamdır taam mı" der şimdi
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    ~Lion King~ 3 gün
    Webtekno’da izleyebilirsiniz. Kafa seviyesinden telefonu kaç kere attılar ekran çizilmiyor diye sinirlendiler.
    Ben iftira olduğunu düşünüyorum.
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    MuharremAylar 3 gün canavan06
    Hayatım boyunca kullandığım hiçbir telefonda ekran koruyucu kullanmadım. Hiçbirinde bir çizik bile oluşmadı. İPhone 11 muhabbetini bilmiyorum ama ekran koruyucunun hiç bir halta yaradığı yok
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    CoreXXX 3 gün
    çift iteleme tekniği ile telefonları sattık size yapacak bişey yok. hem bu yıl çizgili moda demiş epıl:)
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    V4LKyR 3 gün
    ÇİFT İYON DEĞİŞİMİ TEKNİĞİ
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    MyWorldLife 3 gün
    Çiziliyorsa yenisini al kardeşim. Hayret bir şey ya.
    Şu fakirlerin böyle şeylere takılması beni öldürüyor.
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    seyhmus21 3 gün
    steve jobs ölmedi mısırda yaşıyor ve açıklama yaptı anahtarları yanlış cebe koyuyorsunuz telefonu bilerek çiziyorsunuz sonra suçu bize atıyonuz
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    volkankpdg 3 gün
    2008'den beri hiç bir telefonumda (7-8 iPhone değiştim) ekran koruyucu kullanmadım. Kılıfsız da kullanmadım. Orginal kılıfları tercih ettim, çapraz köşeleride koruduğundan dolayı düştüğünde ekrana gelmedi. Zaten genelde dikkatli kullanırım.
    Ne kırıldı, ne de gözle görülecek bir çizik oluştu.
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    MrKattchup 3 gün
    Rahmetli hayatta olsa valla haşlardı yorum yazanları, sıkıntı varsa Apple değişimini yapacaktır fakat cidden merak ettim ne gibi bir sorun var ekranda.
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    yc#1 4 gün
    Eski patron sağ olsaydı "Dokunmasını bilmiyorsunuz !" diye fırçayı kayardı.
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