iPhone 4S ABD'de SIM kilitsiz olarak satılmaya başladı

14 Ekim'de ABD ve İngiltere gibi 7 ülke pazarında satışa sunulan ilk dalga iPhone 4S modellerinin kontratlı ve SIM kilitli olarak olacağı, kilitsiz olanların ise Kasım ayından itibaren satışına başlanacağı duyurulmuştu.





9to5Mac sitesinin tespitine göre seçilmiş ABD'de bazı Apple mağazalarında SIM kilitsiz modellerin de satışına başlanmış durumda.





Kullanıcılar kontratsız iPhone 4S modellerini iTunes üzerinden kolayca aktive edebiliyor. Kilidi açılan modelin içerisinde AT&T SIM kartı takılı bulunuyor ancak bu çıkarılabiliyor. Yapılan denemelerde O2 operatörüne ait SIM kartın T-Mobile ağında roaming kapsamında sorunsuz çalıştığı belirtiliyor.





İki yıllık yeni kontrat ile satılacak iPhone 4S modelleri şöyle:





16GB iPhone 4S; 199$ (~360 TL)

32GB iPhone 4S; 299$ (~540 TL)

64GB iPhone 4S; 399$ (~720 TL)





SIM kilitsiz olarak satışa sunulan iPhone 4S modelleri ise şöyle:





16GB iPhone 4S; 649$ (~1200 TL)

32GB iPhone 4S; 749$ (~1385 TL)

64GB iPhone 4S; 849$ (~1570 TL)





iPhone 4S, ~ 800MHz hızında çift çekirdekli Apple A5 işlemci, 7 kat daha fazla grafik performansı, 3.5 inç Retina Display ekran, Siri sesli komut ve etkileşim platformu, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi, Full HD kayıt, 8MP flaşlı kamera gibi özellikler sunuyor.