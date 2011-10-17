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iPhone 4S ABD'de SIM kilitsiz olarak satılmaya başladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,6b
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50
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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iPhone 4S ABD'de SIM kilitsiz olarak satılmaya başladı
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14 Ekim'de ABD ve İngiltere gibi 7 ülke pazarında satışa sunulan ilk dalga iPhone 4S modellerinin kontratlı ve SIM kilitli olarak olacağı, kilitsiz olanların ise Kasım ayından itibaren satışına başlanacağı duyurulmuştu.

9to5Mac sitesinin tespitine göre seçilmiş ABD'de bazı Apple mağazalarında SIM kilitsiz modellerin de satışına başlanmış durumda. 

Kullanıcılar kontratsız iPhone 4S modellerini iTunes üzerinden kolayca aktive edebiliyor. Kilidi açılan modelin içerisinde AT&T SIM kartı takılı bulunuyor ancak bu çıkarılabiliyor. Yapılan denemelerde O2 operatörüne ait SIM kartın T-Mobile ağında roaming kapsamında sorunsuz çalıştığı belirtiliyor. 

İki yıllık yeni kontrat ile satılacak iPhone 4S modelleri şöyle:

16GB iPhone 4S; 199$ (~360 TL)
32GB iPhone 4S; 299$ (~540 TL)
64GB iPhone 4S; 399$ (~720 TL)

SIM kilitsiz olarak satışa sunulan iPhone 4S modelleri ise şöyle:

16GB iPhone 4S; 649$ (~1200 TL)
32GB iPhone 4S; 749$ (~1385 TL)
64GB iPhone 4S; 849$ (~1570 TL)

iPhone 4S, ~ 800MHz hızında çift çekirdekli Apple A5 işlemci, 7 kat daha fazla grafik performansı, 3.5 inç Retina Display ekran, Siri sesli komut ve etkileşim platformu, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi, Full HD kayıt, 8MP flaşlı kamera gibi özellikler sunuyor.

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Tora 8 yıl en beğenilen
Her sene ortalama aynı fiyatta çıkan modellerin Türkiye'de neden gitgide daha pahalı satıldığına anlam veremiyorum.
3GS'in kilitsiz modeli de, 4'ün kilitsiz modeli de 16GB ve 32GB olarak çıktıkları gün aynı fiyattan çıkmışlardı, fakat Türkiye'de satışa sunulduklarında iPhone 4, 1 sene önceki 3GS'ten daha pahalıya satılmıştı.
Bu durum illa ki 4S'te de değişmeyecek ve geçen sene 1549TL ve 1849TL'den satılan 4'ten daha pahalı olarak satışa sunulacak.
Çünkü Türkiye'de bir ürün rağbet görüyorsa, tüketiciyi yolmak o kadar haklı ve kolay oluyor.
Her sene ortalama aynı fiyatta çıkan modellerin Türkiye'de neden gitgide daha pahalı satıldığına anlam veremiyorum.3GS'in kilitsiz modeli de, 4'ün kilitsiz...
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DH Misafiri 7 yıl
Kuzey Irak'tan 450 dolara kutusuz ıdısız vıdısız simfree iPhone 4S getirtti arkadaşım. Pasaport kaydını da yaptırdı kullanıyor. Türkiye'de kontratlı olarak 3600 TL ye satılan bu cihazın asıl fiyatı 450 dolar civarında. Türkiye'den teknoloji satın alınmaz bunu böyle bilin.
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DH Misafiri 8 yıl
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4S, Apple iPhone, over the cellular network provides fast access to the internet and e-mail. 4S, makes it easier to multitask: When connected via the 4S, even a call to the web? Also be able to surf.
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mercury82 8 yıl
Habere gore bazi apple magazalarinda unlocked satildigi soyleniyor fakat apple sitesinde kasimda cikacagi soyleniyor ve kesin bir gunde belirtilmemis
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ctarık 8 yıl mercury82
mercury82

Habere gore bazi apple magazalarinda unlocked satildigi soyleniyor fakat apple sitesinde kasimda cikacagi soyleniyor ve kesin bir gunde belirtilmemis

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DH Misafiri 8 yıl
ya arkadaşlar şimdi bana fransa da 30 ekimde iphone 4s gelicek bu kilitli olursa türkiyede kilidi kırdırılamaz mı lütfen cevap bekliyorum yardımcı olursanız sevinirim
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bird-hunter 8 yıl
16 gb abd de 1200 tl türkiyede kesin 2100 tl den aşağı olmaz
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Faux Carnival 8 yıl
Gecen sene iPhone 4, 1590 TL'den gelmisti ulkemize. Sonrasinda stok sikintisi cikip kiymete bindi telefon. Aslinda suclusu biziz bu isin...

O yuzden fazla abartmayin. Doviz biraz artmis olsa, biraz da vergilerden artsa fiyat, maksimum 1700 TL olur. Ama iste dedigim gibi insanimiz gosterise pek merakli oldugu icin butun dunyanin 700 dolar verdigi telefona 2500 TL vermek icin yanip tutusuyorlar. Eminim ki, iPhone 4S ucuza cikmasin Turkiye'de diye umut edenler bile vardir!
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fatihaky 8 yıl
ordaki fiyatlar vergi dahil değil, bide yuzde 8 vergi ekleyeceksiniz
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Hakanonur 8 yıl
fatihaky

ordaki fiyatlar vergi dahil değil, bide yuzde 8 vergi ekleyeceksiniz

Aynen öyle dostum millet sazan bilmiyolar ki? Herkes vayyy be fiyatlara bak diyo amaaaa :)
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cem_k12 8 yıl fatihaky
fatihaky

ordaki fiyatlar vergi dahil değil, bide yuzde 8 vergi ekleyeceksiniz

evet haklısınız ama vergi oranı eyaletten eyalete değişiyor..vergi yuzde 15 te olabilir yuzde 5 te..hatta sanırım vergi olmayan eyalet dahi vardı..yazın bulundugum los angeles ta yuzde 9.25 vergi oranı vardı mesela.ortalama yuzde 10 civarı vergi oluyor..yanı 32 gb lık simfree 749 değil 820 dolar civarı bi fiyattan satılıyor.oda yaklasık 120 130 tl arası fiyat farkı yapıyor...

ilk mesajda belirtilenin bilgi yanlış..abd de 1385 tl ye 32gb ip4s almak imkansız..1500 1600 civarında bi fiyat çıkıyor vergi ile birlikte...
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DVD 8 yıl
Arkadaslar amerikada hangi magazalarda sim free satiliyor onuda yazabilirmiyiz
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surrealll 8 yıl
arkadaşlar ne şekilde alırsak alalım atıyorum new yorktan apple storedan bir 4s alsam içindeki AT&T kartı ile simkilitsiz hale çevirebiliyormuyuz bu cevap benim için çok önemli
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a.f.y. 8 yıl
bu devirde ayfon mayfon alınmaz arkadaş. resmen servet değerinde cihazlar oldu bunlar artık. hele son gelen zamlardan sonra...
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inexo 8 yıl
iphone un çıkmasını bekleyip ötv yi güncellediler arkadaş
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symbiat 8 yıl
Batuist
Kimse iphone içinde 1Ghz işlemci olmadığını söylerken ve tahminen 800MHz işlemci kullanıldığı yönünde görüş bildirirken ekrem arkadaş nedense her haberinde dikkat ediyorum ısrarla 1GHz yazmakta!!bunu neye dayandırıyorsun birde onu söylesen?

cihazın içinde 720-800 mhz arası (720mhz olması kuvvetle muhtemel) işlemci kullanılıyor. iphone4 de kullanılan a4 işlemcisi 720mhz, ipad1 de kullanılan a4 işlemcisi 1ghz, iphone4s de kullanılan a5 işlemcisi 720mhz, ipad2 dekullanılan a5 işlemcisi ise yine 1ghzdir.
ipadlerde daha yüksek hız olmasının sebebini cihazın ekran çöznürülüğünün yüksek olmasına, ve daha büyük batarya ile pil kullanımın o kadar dert olmamasına bağlıyorum.
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1megabayt 8 yıl
@Tora, hak vermemek elde değil yazdıklarınıza. Anormal bir durum değil aslında insanımız elektroniği seviyor, yeni ürünleri seviyor ve hemen sahip olmak istiyor, ülkemizde bulunmayan pek çok ürün var doğal olarak ilgimizi çeken ve bulunmuyor, bulunduğu zaman fırsatı kaçırmamak için almak istiyor insanlar anormal olan ise insanların bu isteğini fırsat olarak görenler.

Arkadaşlar ufak bir detay, dikkatli olalım geçen bir konuda yanılmıyorsam Extreme Victory yazmıştı, açık arttırma vb. satış sitelerinde mutlaka iPhone 4'ü, 4s diye satmaya kalkanlar olacaktır. Üst kısımdaki anteni ayıran 2 adet siyah çizgi var görmeden almamaya çalışalım.
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Batuist 8 yıl
Kimse iphone içinde 1Ghz işlemci olmadığını söylerken ve tahminen 800MHz işlemci kullanıldığı yönünde görüş bildirirken ekrem arkadaş nedense her haberinde dikkat ediyorum ısrarla 1GHz yazmakta!!bunu neye dayandırıyorsun birde onu söylesen?
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