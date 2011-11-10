iPhone 4S yakınlık sensörü Siri için mi dizayn edildi?

Haber Editörü
Geçtiğimiz ay lansmanı yapılan iPhone 4S modeli için en ilgi çeken ve en çok konuşulan özellik Siri sesli asistan oldu. Verilen sesli komutları işleyen ve istenen işlemleri yerine getiren Siri, Apple'ın uzak sunucularındaki veritabanına bağlanarak çalışıyor. Apple Siri'nin sadece iPhone 4S modeli için geliştirildiğini belirtti.
Bununla birlikte geliştiriciler iPhone 4S'teki yazılımı kırarak Siri sesli asistanı iPhone 4 ve 3GS modelinde çalıştırmayı başarmışlardı. Ancak Apple'ın neden iPhone 4S modelinde ısrarcı olduğu donanım parçaları arasında ortaya çıktı.
Elektronik cihazları parçalamakla ünlü iFixit sitesi kısa süre önce iPhone 4S modelini parçalarına ayırarak incelemişti. Parçaların arasında yeni bir kızılötesi LED yakınlık sensörü dikkat çekiyor. Bu sensörün özellikle Siri ile çalışacak şekilde dizayn edildiği belirtiliyor.
Sensör devamlı çalışacak şekilde dizayn edilmiş. Standart bir iPhone yakınlık sensörü sadece aramalarda aktif oluyor. iPhone 4S'te ise telefonu yüz hizasına getirerek Siri ile etkileşime geçmeye yarayan Raise to Speak özelliğinin bu sensör tarafından kontrol edildiği düşünülüyor. Sensör devamlı aktif olduğu için herhangi bir yüze yakınlaştırma hareketinde Siri mesafeyi algılayarak iletişime geçiyor.
Sensörle ilgili resmi bir açıklama olmadığı için Siri ile direkt bir iletişiminin olup olmadığı şu aşamada kesin değil. Ancak en azından Apple'ın niçin iPhone 4S üzerinde ısrarcı olduğu ile ilgili bir fikir verebilir.
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Double kill!! =D
Kızılötesi sensör için OYUĞA ihtiyaç yok. Hem fandroidsin hemde Apple uzmanı kesildin başımıza. Nefretin yerini Aşk mı devralıyor yoksa? :D
Bence ise ip4'e göre pratikte hiçbir artı getirmeyen ip4s'i ip4'ten farklılaştırmak adına ticari kaygılarla (rakiplere karşı yeni modelde daha fazla geç kalmamak için) tam olarak olgunlaşmadan piyasaya sürmek zorunda kaldı.
Yoksa mükemmeliyetçi Apple neden beta sürüm bir yazılımı (ben bile telefonuma beta sürüm bir yazılım kurmuyorum) yeni ürününde piyasaya sürsün ve bu ürünü de telefonun en önemli özelliği olarak lanse etsin?
Siri kullandıkça mükemmeleşiyor ve yapay zekası dünyanın 4 bir yanından siri kullanan insanlar tarafından bilgi akışı sağlanıyor. Bu gerçekten çok mantıklı bir karar böyle birşey için milyonlarca denek var.
Siri gibi birseyi tam olarak olgunlastiramazsiniz gercek hayatta kullanilmadan. Tum dunyada farkli aksanlarla test edilmesi lazim. Ve surekli gelistirilmesi lazim.
Bu arada siz Android kullanmiyor musunuz? Google in tum servisleri beta.
Ayrica iPhone4s'in 4 ile ortak ekran ve arka kapak disinda ortak parcasi yok.
Aksine cok buyuk bir avantaj.
Siri cok gelismis bir sistem ve cok genis bir database ve islemci gucu gerektiriyor. Bu islemlerin sunucu tarafinda yapilmasi daha verimli.
Ayrica Apple Siri'yi 'beta' olarak piyasaya surdu, ki bu Apple'in pek yaptigi birsey degil. Beta olarak cikmasi gelistirilecegini gosteriyor, ve bu sayede sunucu tarafinda kullanicinin update etmesine gerek duymadan surekli gelistirmeler yapabilirsiniz cok etkili bir bicimde.
a5 işlemci var görmüyon mu nereye iphone 4
photoshop ile a6 yapayım istersen?