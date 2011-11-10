iPhone 4S yakınlık sensörü Siri için mi dizayn edildi?

Geçtiğimiz ay lansmanı yapılan iPhone 4S modeli için en ilgi çeken ve en çok konuşulan özellik Siri sesli asistan oldu. Verilen sesli komutları işleyen ve istenen işlemleri yerine getiren Siri, Apple'ın uzak sunucularındaki veritabanına bağlanarak çalışıyor. Apple Siri'nin sadece iPhone 4S modeli için geliştirildiğini belirtti.





Bununla birlikte geliştiriciler iPhone 4S'teki yazılımı kırarak Siri sesli asistanı iPhone 4 ve 3GS modelinde çalıştırmayı başarmışlardı. Ancak Apple'ın neden iPhone 4S modelinde ısrarcı olduğu donanım parçaları arasında ortaya çıktı.





Elektronik cihazları parçalamakla ünlü iFixit sitesi kısa süre önce iPhone 4S modelini parçalarına ayırarak incelemişti. Parçaların arasında yeni bir kızılötesi LED yakınlık sensörü dikkat çekiyor. Bu sensörün özellikle Siri ile çalışacak şekilde dizayn edildiği belirtiliyor.





Sensör devamlı çalışacak şekilde dizayn edilmiş. Standart bir iPhone yakınlık sensörü sadece aramalarda aktif oluyor. iPhone 4S'te ise telefonu yüz hizasına getirerek Siri ile etkileşime geçmeye yarayan Raise to Speak özelliğinin bu sensör tarafından kontrol edildiği düşünülüyor. Sensör devamlı aktif olduğu için herhangi bir yüze yakınlaştırma hareketinde Siri mesafeyi algılayarak iletişime geçiyor.





Sensörle ilgili resmi bir açıklama olmadığı için Siri ile direkt bir iletişiminin olup olmadığı şu aşamada kesin değil. Ancak en azından Apple'ın niçin iPhone 4S üzerinde ısrarcı olduğu ile ilgili bir fikir verebilir.