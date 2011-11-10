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iPhone 4S yakınlık sensörü Siri için mi dizayn edildi?

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,7b
1
32
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz ay lansmanı yapılan iPhone 4S modeli için en ilgi çeken ve en çok konuşulan özellik Siri sesli asistan oldu. Verilen sesli komutları işleyen ve istenen işlemleri yerine getiren Siri, Apple'ın uzak sunucularındaki veritabanına bağlanarak çalışıyor. Apple Siri'nin sadece iPhone 4S modeli için geliştirildiğini belirtti. 

Bununla birlikte geliştiriciler iPhone 4S'teki yazılımı kırarak Siri sesli asistanı iPhone 4 ve 3GS modelinde çalıştırmayı başarmışlardı. Ancak Apple'ın neden iPhone 4S modelinde ısrarcı olduğu donanım parçaları arasında ortaya çıktı. 

Elektronik cihazları parçalamakla ünlü iFixit sitesi kısa süre önce iPhone 4S modelini parçalarına ayırarak incelemişti. Parçaların arasında yeni bir kızılötesi LED yakınlık sensörü dikkat çekiyor. Bu sensörün özellikle Siri ile çalışacak şekilde dizayn edildiği belirtiliyor. 

Sensör devamlı çalışacak şekilde dizayn edilmiş. Standart bir iPhone yakınlık sensörü sadece aramalarda aktif oluyor. iPhone 4S'te ise telefonu yüz hizasına getirerek Siri ile etkileşime geçmeye yarayan Raise to Speak özelliğinin bu sensör tarafından kontrol edildiği düşünülüyor. Sensör devamlı aktif olduğu için herhangi bir yüze yakınlaştırma hareketinde Siri mesafeyi algılayarak iletişime geçiyor.

Sensörle ilgili resmi bir açıklama olmadığı için Siri ile direkt bir iletişiminin olup olmadığı şu aşamada kesin değil. Ancak en azından Apple'ın niçin iPhone 4S üzerinde ısrarcı olduğu ile ilgili bir fikir verebilir.

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Nemésis 8 yıl
Telefonu kulağınıza götürdüğünüzde siri açılıyor.
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desert_rain 8 yıl
Siri bir gün bize savaş açacak :-)
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DH Misafiri 8 yıl
slm arkadaslar ben denedim tus kilidi acikken kulaginiza yaklastirdiginizda siri aktiv oluyor ve ne istediginizi soruyor kullaklik ile de aktiv oluyor acma dugmesine bastiginizda,
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Guest-5980C441C 8 yıl
Bu yuzyilda hala betanin anlamini deneme surumu olarak sanan var...
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:SworD: 8 yıl
uzaklık yakınlık sensoru konuşurken telefonu kulağımıza koyduğumuzda güç tasarrufu için ekranın kapanmasını sağlar bir çok telefonda bu ozellik mevcur, sensor kulaklığın ustundekı yerde bulunuyor, karanlıkta arama yaparsanız kulaklık hoparlorunun uzerınde kırmızı lazer ışını görebılırsınız.
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lordrdley 8 yıl
Muratremix
Double kill!! =D
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TikaMasala 8 yıl
SystemApps
resimdeki sanki iphone 4 gibi duruyor.telefonun önündeki 2.bir oyuk yok. Konu sırıya gelince....Sunucu vasıtasıyla çalışması çok çok çok büyük bir dezavantaj.Pil artırımı yapmadan nasıl böyle bir şey düşünebiliyorlar hiç aklım ermiyor.üstüne devamlı çalışan bir sensör... ben mikrofon olarakda bir güncellemeye gidildiğini düşünüyorum şahsen.

Kızılötesi sensör için OYUĞA ihtiyaç yok. Hem fandroidsin hemde Apple uzmanı kesildin başımıza. Nefretin yerini Aşk mı devralıyor yoksa? :D
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sertacarslan 8 yıl
Centauri
SystemAppsSunucu vasıtasıyla çalışması çok çok çok büyük bir dezavantaj.
Aksine cok buyuk bir avantaj.Siri cok gelismis bir sistem ve cok genis bir database ve islemci gucu gerektiriyor. Bu islemlerin sunucu tarafinda yapilmasi daha verimli. Ayrica Apple Siriyi beta olarak piyasaya surdu, ki bu Applein pek yaptigi birsey degil. Beta olarak cikmasi gelistirilecegini gosteriyor, ve bu sayede sunucu tarafinda kullanicinin update etmesine gerek duymadan surekli gelistirmeler yapabilirsiniz cok etkili bir bicimde.

Bence ise ip4'e göre pratikte hiçbir artı getirmeyen ip4s'i ip4'ten farklılaştırmak adına ticari kaygılarla (rakiplere karşı yeni modelde daha fazla geç kalmamak için) tam olarak olgunlaşmadan piyasaya sürmek zorunda kaldı.
Yoksa mükemmeliyetçi Apple neden beta sürüm bir yazılımı (ben bile telefonuma beta sürüm bir yazılım kurmuyorum) yeni ürününde piyasaya sürsün ve bu ürünü de telefonun en önemli özelliği olarak lanse etsin?
1 Yanıt Yanıtla +3
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drony 8 yıl
sertacarslan

Centauri

SystemAppsSunucu vasıtasıyla çalışması çok çok çok büyük bir dezavantaj.
Aksine cok buyuk bir avantaj.Siri cok gelismis bir sistem ve cok genis bir database ve islemci gucu gerektiriyor. Bu islemlerin sunucu tarafinda yapilmasi daha verimli. Ayrica Apple Siriyi beta olarak piyasaya surdu, ki bu Applein pek yaptigi birsey degil. Beta olarak cikmasi gelistirilecegini gosteriyor, ve bu sayede sunucu tarafinda kullanicinin update etmesine gerek duymadan surekli gelistirmeler yapabilirsiniz cok etkili bir bicimde.


Bence ise ip4'e göre pratikte hiçbir artı getirmeyen ip4s'i ip4'ten farklılaştırmak adına ticari kaygılarla (rakiplere karşı yeni modelde daha fazla geç kalmamak için) tam olarak olgunlaşmadan piyasaya sürmek zorunda kaldı.
Yoksa mükemmeliyetçi Apple neden beta sürüm bir yazılımı (ben bile telefonuma beta sürüm bir yazılım kurmuyorum) yeni ürününde piyasaya sürsün ve bu ürünü de telefonun en önemli özelliği olarak lanse etsin?

Siri kullandıkça mükemmeleşiyor ve yapay zekası dünyanın 4 bir yanından siri kullanan insanlar tarafından bilgi akışı sağlanıyor. Bu gerçekten çok mantıklı bir karar böyle birşey için milyonlarca denek var.
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Centauri 8 yıl sertacarslan
sertacarslan

Centauri

SystemAppsSunucu vasıtasıyla çalışması çok çok çok büyük bir dezavantaj.
Aksine cok buyuk bir avantaj.Siri cok gelismis bir sistem ve cok genis bir database ve islemci gucu gerektiriyor. Bu islemlerin sunucu tarafinda yapilmasi daha verimli. Ayrica Apple Siriyi beta olarak piyasaya surdu, ki bu Applein pek yaptigi birsey degil. Beta olarak cikmasi gelistirilecegini gosteriyor, ve bu sayede sunucu tarafinda kullanicinin update etmesine gerek duymadan surekli gelistirmeler yapabilirsiniz cok etkili bir bicimde.


Bence ise ip4'e göre pratikte hiçbir artı getirmeyen ip4s'i ip4'ten farklılaştırmak adına ticari kaygılarla (rakiplere karşı yeni modelde daha fazla geç kalmamak için) tam olarak olgunlaşmadan piyasaya sürmek zorunda kaldı.
Yoksa mükemmeliyetçi Apple neden beta sürüm bir yazılımı (ben bile telefonuma beta sürüm bir yazılım kurmuyorum) yeni ürününde piyasaya sürsün ve bu ürünü de telefonun en önemli özelliği olarak lanse etsin?

Siri gibi birseyi tam olarak olgunlastiramazsiniz gercek hayatta kullanilmadan. Tum dunyada farkli aksanlarla test edilmesi lazim. Ve surekli gelistirilmesi lazim.

Bu arada siz Android kullanmiyor musunuz? Google in tum servisleri beta.

Ayrica iPhone4s'in 4 ile ortak ekran ve arka kapak disinda ortak parcasi yok.
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Besiktask34 8 yıl
alır götürür tartışmaları bu sayfalarca siri de siri
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drony 8 yıl
Kusura bakmayın siriyi genellikle kulaklıkkla kullanırım elime alıpta öyle konuşmam bana yolda ya da erişemeyeceğim yerde lazım. bu nedenle asılsız iddalara ortaya atılmasın. Satış politikasıda olabilir neden olmasın o kadar arge yapıldı tabiki bunu bir yerlerden çıkaracak ya da tam anlamıyla mükemmel olarak diğer cihazlarda çalışmıyordur. Apple, steve jobs varken kılı kırk yaran bir şirket idi umarım böyle devam eder. bilirsiniz beyaz iphone 4 ışığı absorbe edip kamera kalitesini düşürdüğü için uygun materyal geliştirine kadar piyasaya çıkamamıştı. Henüz beta halindeki yazılım diğer cihazlar için hiç düşünülmemiş hatta test edilmemiş bile olabilir. Herşey oalbilir bunu bilemeyiz. iPhone 4s benim gibi 3gs kullanıcıları için çok iyi bir seçenek. ben artık "s" serilerinden devam ederim gibi geliyor:)
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Centauri 8 yıl
SystemApps
Sunucu vasıtasıyla çalışması çok çok çok büyük bir dezavantaj.

Aksine cok buyuk bir avantaj.
Siri cok gelismis bir sistem ve cok genis bir database ve islemci gucu gerektiriyor. Bu islemlerin sunucu tarafinda yapilmasi daha verimli.
Ayrica Apple Siri'yi 'beta' olarak piyasaya surdu, ki bu Apple'in pek yaptigi birsey degil. Beta olarak cikmasi gelistirilecegini gosteriyor, ve bu sayede sunucu tarafinda kullanicinin update etmesine gerek duymadan surekli gelistirmeler yapabilirsiniz cok etkili bir bicimde.
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Batuist 8 yıl
şuncacık parçanın ettiği paraya bakın yahu..
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ozgurr84 8 yıl
SystemApps
resimdeki sanki iphone 4 gibi duruyor.telefonun önündeki 2.bir oyuk yok. Konu sırıya gelince....Sunucu vasıtasıyla çalışması çok çok çok büyük bir dezavantaj.Pil artırımı yapmadan nasıl böyle bir şey düşünebiliyorlar hiç aklım ermiyor.üstüne devamlı çalışan bir sensör... ben mikrofon olarakda bir güncellemeye gidildiğini düşünüyorum şahsen.

a5 işlemci var görmüyon mu nereye iphone 4
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SystemApps 8 yıl ozgurr84
ozgurr84

SystemApps

resimdeki sanki iphone 4 gibi duruyor.telefonun önündeki 2.bir oyuk yok. Konu sırıya gelince....Sunucu vasıtasıyla çalışması çok çok çok büyük bir dezavantaj.Pil artırımı yapmadan nasıl böyle bir şey düşünebiliyorlar hiç aklım ermiyor.üstüne devamlı çalışan bir sensör... ben mikrofon olarakda bir güncellemeye gidildiğini düşünüyorum şahsen.


a5 işlemci var görmüyon mu nereye iphone 4

photoshop ile a6 yapayım istersen?
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