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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPhone 4S'den Galaxy SIII'e, popüler telefonlarda en çok karşılaşılan sorunlar

6 yıl
7,9b
1
81
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Akıllı telefonlar, dedikodu sürecinden sonra daha çok donanımsal özellikleri ve satış sayılarıyla konuşuluyor.Satış sonrası sorunlar ise ancak forumlarda dile getiriliyor.Fakat bu sefer haberimize, satış sonrası hizmet veren FixYa isimli şirketin popüler telefonlarda kullanıcılar en çok hangi sorunlarla karşılaşıyor sorusuna cevap aradığı çalışması konu oluyor.

FixYa’nın sonuçlarını bugün yayınladığı çalışmasında son dönemin popüler telefonları Galaxys SIII, iPhone 4S, Samsung Galaxy Nexus, Blackberry Curve, HTC Titan II ve Lumia 900’ün satış sonrasındaki sorunları masaya yatırılmış.

Kullanıcılardan alınan geri bildirimler neticesinde iPhone 4S kullanıcıları en çok pil ömründen şikayetçi iken, Galaxy SIII ve Nexus kullanıcıları ise mikrofon sorunlarından muzdarip. Diğer taraftan HTC Titan II kullanıcıların başı ise gideremedikler problemlerden dolayı sıkıntıda.

Yapılan çalışmanın tam sonuçları şöyle;


<a href="http://www.bgr.com/2012/07/06/iphone-4s-galaxy-s-iii-study-problems-issues/">BGR</a> Yorum Yaz
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3qzotix 6 yıl en beğenilen
umtcnkrt
Demekki her 2 galaxy III den 1inin mikrofonu bozuk veya istenileni veremiyor.İlginç!!

Yanlışınız var. Yukarıda karşılaşılan sorunların yüzdelik dilimi verilmiş. Sorunsuz ürünlerin yüzdesini bilmeden böyle bir sonuca ulaşamazsınız.
umtcnkrtDemekki her 2 galaxy III den 1inin mikrofonu bozuk veya istenileni veremiyor.İlginç!!Yanlışınız var. Yukarıda karşılaşılan so...
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1 Yanıt Yanıtla +28
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DH Misafiri 6 yıl
Merhaba arkadaşlar
Şuanda elimde htc one x ve ipad var.Kısaca biri android ve ios işletim sistemine sahip cihazlar.Bunlardan önce de galaxy note-Sony Xperia Ray-BB 9800,9700,8520-Galaxy s2-Htc sensation-Motorola atrix gibi cihazları kullandım
Kullandığım cihazları avucumun içi gibi bildiğimden dolayı bi kaç birşey yazmak istedim
İlk olarak s3'ü ele alırsak pil sorunu yüzdesini hiçde haketmeyen bir cihaz olduğunu söyleyebilirim.Daha önce kullanmış olduğum note ve s2'de hiçbir sorun yaşamadım
2. olarak 4s'in üstünden geçmeyi istiyorum.İos platformunu sadece oyun ve gençler arasında hava olarak görmekteyim.Elimdeki ipad bi süre sonra hiçbi işe yaramadı ve sadece parasını ödüyorum bile diyebilirim.Sadece yolculuklarda yada tatilde işime az da olsa yarıyacak.Market açısından çok iyi ama çoğu şey ücretli ve iphonelarda genel olarak pil sıkıntısı var.JB yapınca gidip ipa dosyalarını aramaktan da bıktım...
3. olarak nexus..Cihazı sadece kurcaladım.Tasarımı çıktığı zamana göre çok iyi ama kamerası ve google'ın standart kullanıcı arayüzünü pek sevdim diyemem.Sonuçta bir cihaza 2.000tl ücret veriyorsak a'dan z'ye herşeyiyle bunu hak etmeli..
4. Bb curve ??? Hangi model acaba ? 9360 ? 8520 ? 8320 ? 9300 ? Keşke modelini yazsaydınız da daha iyi konuşabilirdik.8520 kullanırken 5 mail,msn,twitter,facebook sürekli aktif online radyo dinleyerek çok rahat günü bitiriyordum.Cihazın sadece 2 negatif yönü vardı.Bunlardan biri kamera diğeri ise yavaş bir işletim sistemi olması.BB lerin genel anlamda hatası kendi işletim sistemi olmaması.Eğer yanlış bilmiyorsam java tabanlı bir işletim sistemi kullanıyor ve cihazlarda çok fazla yazılım hatası çıkıyordu.Market deseniz zaten yok..
5-6 aynı yerde yazacağım.Wp işletim sistemini lumia 800 dışında kullanmadığım için yorum yapamam.Bu arada lumia 800'ü sevdim ama kamerası pek parlak değil bilginiz olsun..
Kendi çapımda biraz olsun sizlere yardımcı olabildiysem ne mutlu bana...
Merhaba arkadaşlarŞuanda elimde htc one x ve ipad var.Kısaca biri android ve ios işletim sistemine sahip cihazlar.Bunlardan önce de galaxy note-Sony Xperia ...
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Yanıtla +19
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OvernightSensation 6 yıl
buradan en ders alıyor muşuz?
1.apple şu tavrını artık değiştirmeli, değiştirilebilir batarya kullanmalı
2. Samsung galaxy s3 bence gereğinden erken çıktı bundan dolayı hata olması zaten mümkün ki mikrofon sorunu yazılımsal bir sorunda olacağını sanmıyorum. Umarım samsung'dan geçerli açıklama gelir.
3. Blackberry artık şu app world'e gerekli önemi versin
4. Nokia ise artık teknolojiye uygun telefon yapıp ona göre fiyatlandırsın bir telefona 41mp koyup fiyata 1.5 milyara çekmekle olmuyor bu işler.
buradan en ders alıyor muşuz?1.apple şu tavrını artık değiştirmeli, değiştirilebilir batarya kullanmalı2. Samsung galaxy s3 bence gereğinden erken çıkt...
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serhat54 6 yıl
HTC titan 2 %15 kamera kaletesi cikmis % ler pek inandirici degil htc titan 2 kullanicisinin yaninda profesyonel cekim kamera var sanirim 16 mp kamera daha ne kadar kamera kamera kalitesi yuksek olacak HTC titan 2 tek sorunu windows phone tabanli olmasi %100
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DH Misafiri 6 yıl
Galaxy 3 için sesde catallasma mekaniklesme sorunu yaşıyorsanız, arama ayarlarından Paraziti Azalt sekmesini kapalı isaretleyerek mikrofondaki mekanik ses sorununun üstesinden gelebilirsiniz.. Bir de yurtdışında dağıtılan ve Türkiye'de de dağıtılması beklenen yeni güncelleme mikrofon ayarlarını da kapsiyormus diye duydum
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olcayirmak 6 yıl
önceden nokia 6630 kullanıyorken 2 aydır s3 kullanıyorum. Sakin konuşan birisi olaraktan, karşı taraf beni anlamada güçlük çekiyor. Daha önceki telefonumda hiç böyle olmuyordu. Karşı taraf hep hııı? hıı? ne ? ne dedin diyip duruyor. Bende sesimi yükseltmek bağırmak zorunda kalıyorum. Anlaşılan benim telefonumunda mic. sorunu var. :(
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DH Misafiri 6 yıl
zotacing
4s hala en kralı işte, kasmaya gerek yok. Bu arada yıl olmuş 2012, hala bluetooth kullanan mı var?

Biri şuna bluetooth un ne işe yaradığını öğretsin :D
Bi teknolji aplede olmayınca niye kötü veya işe yaramaz olur bir türlü anlamadım o_O fanboyluk zor zanaat olsa gerek.
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Saydam 6 yıl
Haberin gercekten chip ile alakasi var mi?
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myhotyro 6 yıl
Ekrem Çukurca bu haberi niye yayınlamadı?
ekonomi.haberturk.com/...
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monster34 6 yıl
zotacing
4s hala en kralı işte, kasmaya gerek yok. Bu arada yıl olmuş 2012, hala bluetooth kullanan mı var?

sizde olmadığı için kullanmıyo olabilirsiniz. Biz ihtiyaç anında dosya aktarmak için kullanıyoruz. pratik oluyo bize göre.
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E_Aydin35 6 yıl
Özellikle BlackBerry Curve'nin öbür telefonlara oranla çok farklı sorunların ortaya çıkması şaşırtıcı, değişik hatalar var, ama Htc Titan'daki ekran çözünürlüğü, sorunmudur yoksa yetersiz kaldığı için şikayet etmemidir ? Anlamadım bilmediğimden soruyorum, yani sunması gereken performansımı sunmuyor ? Yoksa daha farklı ekran ile alakalı sorunlarmı ?
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1080p 6 yıl
Apple bugun ioslu ucuz bi cihaz cikarsin
Android nal toplar
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ahmetdemirci 6 yıl
Neden listede 808 yok
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asaltek 6 yıl
sgs3 ü daha 2 gün oldu alalı, mikrofon sorunu yaşadım, ses boğuk gidiyordu karşı tarafa, ilk bir kaç üflemeden sonra sorunun donanımsal olduğunu düşündüm, son üfleyişte sağlam üfürmüşüm, sorun ortadan kalktı, eskisinden daha da net ses gidiyor artık, s2 den bile iyi oldu. s serisi gerçekten çok başarılı bu konuda. Sanırım S2 ve S3 de üstteki mikrofon da dış ortam gürültü seslerini filtrelemek için kullanılıyor, fullHD video çekerkenki stereo kayıt için de kullanılıyor tabi.
İkinci mikrofondan haberi olmayanlar telefonun kulaklık çıkışının sağındaki iğne deliğini görebilir.
Ayrıca s3 ün pili canavar.
Fakat şahsi olarak s2 mi s3 mü dersek, s2 ye alışmışız bir kere, hal böyle olunca beyaz s3 eşe transfer oldu.:) s2 ye devam, s4 çıkana kadar. note gibi tabaklardan da uzak duruyorum şimdilik.
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