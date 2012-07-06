iPhone 4S'den Galaxy SIII'e, popüler telefonlarda en çok karşılaşılan sorunlar

Akıllı telefonlar, dedikodu sürecinden sonra daha çok donanımsal özellikleri ve satış sayılarıyla konuşuluyor.Satış sonrası sorunlar ise ancak forumlarda dile getiriliyor.Fakat bu sefer haberimize, satış sonrası hizmet veren FixYa isimli şirketin popüler telefonlarda kullanıcılar en çok hangi sorunlarla karşılaşıyor sorusuna cevap aradığı çalışması konu oluyor.

FixYa’nın sonuçlarını bugün yayınladığı çalışmasında son dönemin popüler telefonları Galaxys SIII, iPhone 4S, Samsung Galaxy Nexus, Blackberry Curve, HTC Titan II ve Lumia 900’ün satış sonrasındaki sorunları masaya yatırılmış.

Kullanıcılardan alınan geri bildirimler neticesinde iPhone 4S kullanıcıları en çok pil ömründen şikayetçi iken, Galaxy SIII ve Nexus kullanıcıları ise mikrofon sorunlarından muzdarip. Diğer taraftan HTC Titan II kullanıcıların başı ise gideremedikler problemlerden dolayı sıkıntıda.

Yapılan çalışmanın tam sonuçları şöyle;

<a href="http://www.bgr.com/2012/07/06/iphone-4s-galaxy-s-iii-study-problems-issues/">BGR</a>