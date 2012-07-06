iPhone 4S'den Galaxy SIII'e, popüler telefonlarda en çok karşılaşılan sorunlar

Akıllı telefonlar, dedikodu sürecinden sonra daha çok donanımsal özellikleri ve satış sayılarıyla konuşuluyor.Satış sonrası sorunlar ise ancak forumlarda dile getiriliyor.Fakat bu sefer haberimize, satış sonrası hizmet veren FixYa isimli şirketin popüler telefonlarda kullanıcılar en çok hangi sorunlarla karşılaşıyor sorusuna cevap aradığı çalışması konu oluyor.
FixYa’nın sonuçlarını bugün yayınladığı çalışmasında son dönemin popüler telefonları Galaxys SIII, iPhone 4S, Samsung Galaxy Nexus, Blackberry Curve, HTC Titan II ve Lumia 900’ün satış sonrasındaki sorunları masaya yatırılmış.
Kullanıcılardan alınan geri bildirimler neticesinde iPhone 4S kullanıcıları en çok pil ömründen şikayetçi iken, Galaxy SIII ve Nexus kullanıcıları ise mikrofon sorunlarından muzdarip. Diğer taraftan HTC Titan II kullanıcıların başı ise gideremedikler problemlerden dolayı sıkıntıda.
Yapılan çalışmanın tam sonuçları şöyle;
<a href="http://www.bgr.com/2012/07/06/iphone-4s-galaxy-s-iii-study-problems-issues/">BGR</a> Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yanlışınız var. Yukarıda karşılaşılan sorunların yüzdelik dilimi verilmiş. Sorunsuz ürünlerin yüzdesini bilmeden böyle bir sonuca ulaşamazsınız.
Şuanda elimde htc one x ve ipad var.Kısaca biri android ve ios işletim sistemine sahip cihazlar.Bunlardan önce de galaxy note-Sony Xperia Ray-BB 9800,9700,8520-Galaxy s2-Htc sensation-Motorola atrix gibi cihazları kullandım
Kullandığım cihazları avucumun içi gibi bildiğimden dolayı bi kaç birşey yazmak istedim
İlk olarak s3'ü ele alırsak pil sorunu yüzdesini hiçde haketmeyen bir cihaz olduğunu söyleyebilirim.Daha önce kullanmış olduğum note ve s2'de hiçbir sorun yaşamadım
2. olarak 4s'in üstünden geçmeyi istiyorum.İos platformunu sadece oyun ve gençler arasında hava olarak görmekteyim.Elimdeki ipad bi süre sonra hiçbi işe yaramadı ve sadece parasını ödüyorum bile diyebilirim.Sadece yolculuklarda yada tatilde işime az da olsa yarıyacak.Market açısından çok iyi ama çoğu şey ücretli ve iphonelarda genel olarak pil sıkıntısı var.JB yapınca gidip ipa dosyalarını aramaktan da bıktım...
3. olarak nexus..Cihazı sadece kurcaladım.Tasarımı çıktığı zamana göre çok iyi ama kamerası ve google'ın standart kullanıcı arayüzünü pek sevdim diyemem.Sonuçta bir cihaza 2.000tl ücret veriyorsak a'dan z'ye herşeyiyle bunu hak etmeli..
4. Bb curve ??? Hangi model acaba ? 9360 ? 8520 ? 8320 ? 9300 ? Keşke modelini yazsaydınız da daha iyi konuşabilirdik.8520 kullanırken 5 mail,msn,twitter,facebook sürekli aktif online radyo dinleyerek çok rahat günü bitiriyordum.Cihazın sadece 2 negatif yönü vardı.Bunlardan biri kamera diğeri ise yavaş bir işletim sistemi olması.BB lerin genel anlamda hatası kendi işletim sistemi olmaması.Eğer yanlış bilmiyorsam java tabanlı bir işletim sistemi kullanıyor ve cihazlarda çok fazla yazılım hatası çıkıyordu.Market deseniz zaten yok..
5-6 aynı yerde yazacağım.Wp işletim sistemini lumia 800 dışında kullanmadığım için yorum yapamam.Bu arada lumia 800'ü sevdim ama kamerası pek parlak değil bilginiz olsun..
Kendi çapımda biraz olsun sizlere yardımcı olabildiysem ne mutlu bana...
1.apple şu tavrını artık değiştirmeli, değiştirilebilir batarya kullanmalı
2. Samsung galaxy s3 bence gereğinden erken çıktı bundan dolayı hata olması zaten mümkün ki mikrofon sorunu yazılımsal bir sorunda olacağını sanmıyorum. Umarım samsung'dan geçerli açıklama gelir.
3. Blackberry artık şu app world'e gerekli önemi versin
4. Nokia ise artık teknolojiye uygun telefon yapıp ona göre fiyatlandırsın bir telefona 41mp koyup fiyata 1.5 milyara çekmekle olmuyor bu işler.