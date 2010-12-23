iPhone 4'ün Çinli rakibi Meizu M9, Hummingbird işlemcisinden güç alıyor

Bazı kaynaklarca iPhone 4'ün en güçlü rakibi olarak gösterilen Meizu M9'un teknik özellikleri netleşti. Apple tarafından üretimi durdurtula iPhone klonu M8'in yerini almak üzere geliştirilen M9, sahip olduğu güçlü özelliklerle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 3.5-inç büyüklüğünde ve 960 x 640 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan telefon, Samsung tarafından üretilen ve bugün hem Galaxy S hem de Galayx Tab kullanılan 1GHz hızındaki Hummingbird işlemcisinden güç alıyor.

Hummingbird işlemcisindeki PowerSGX 540 GPU'su ile grafik performansı açısından PowerSGX 535'li iPhone 4'ün önünde yer alan akıllı telefon, 512MB RAM ile geliyor. Üzerinde ciddi şekilde özelleştirilmiş kullanıcı arabirimi bulunan Android 2.2 işletim sistemiyle çalışan telefon, yüksek çözünürlükte fotoğraf ve video kaydı yapabilen 5 Megapiksel çözünürlüğünde kamera ile geliyor. Gücünü 1370 mAh kapasiteli pilden alan Meizu M9'un 8GB kapasiteli versiyonu Uzakdoğu'da 370 dolar seviyesinden satışa sunuluyor.