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iPhone 4'ün Çinli rakibi Meizu M9, Hummingbird işlemcisinden güç alıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
27,5b
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14
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bazı kaynaklarca iPhone 4'ün en güçlü rakibi olarak gösterilen Meizu M9'un teknik özellikleri netleşti. Apple tarafından üretimi durdurtula iPhone klonu M8'in yerini almak üzere geliştirilen M9, sahip olduğu güçlü özelliklerle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 3.5-inç büyüklüğünde ve 960 x 640 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan telefon, Samsung tarafından üretilen ve bugün hem Galaxy S hem de Galayx Tab kullanılan 1GHz hızındaki Hummingbird işlemcisinden güç alıyor.

Hummingbird işlemcisindeki PowerSGX 540 GPU'su ile grafik performansı açısından PowerSGX 535'li iPhone 4'ün önünde yer alan akıllı telefon, 512MB RAM ile geliyor. Üzerinde ciddi şekilde özelleştirilmiş kullanıcı arabirimi bulunan Android 2.2 işletim sistemiyle çalışan telefon, yüksek çözünürlükte fotoğraf ve video kaydı yapabilen 5 Megapiksel çözünürlüğünde kamera ile geliyor. Gücünü 1370 mAh kapasiteli pilden alan Meizu M9'un 8GB kapasiteli versiyonu Uzakdoğu'da 370 dolar seviyesinden satışa sunuluyor.


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bliss32 6 yıl
DH Misafiri
arkadaslar,uzakdogudan telefon getirtmek çok kolay.walla bende korkuyordum ama süper bi alet geldi .hemde 160 dolara.burda emsaller 1000-1500 lira.alibaba.com a girin bi bakın .çin- honkonk-malezya malları süper vede ucuz ötesi kargo parası bile almıyo adamlar adresine kadar ptt kargo getiriyo gemi ile gümrükten gelio. tavsiye ederim bi bakın .

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DH Misafiri 7 yıl
arkadaslar,uzakdogudan telefon getirtmek çok kolay.walla bende korkuyordum ama süper bi alet geldi .hemde 160 dolara.burda emsaller 1000-1500 lira.alibaba.com a girin bi bakın .çin- honkonk-malezya malları süper vede ucuz ötesi kargo parası bile almıyo adamlar adresine kadar ptt kargo getiriyo gemi ile gümrükten gelio. tavsiye ederim bi bakın .
1 Yanıt Yanıtla
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hayranim 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
arkadaslar,uzakdogudan telefon getirtmek çok kolay.walla bende korkuyordum ama süper bi alet geldi .hemde 160 dolara.burda emsaller 1000-1500 lira.alibaba.com a girin bi bakın .çin- honkonk-malezya malları süper vede ucuz ötesi kargo parası bile almıyo adamlar adresine kadar ptt kargo getiriyo gemi ile gümrükten gelio. tavsiye ederim bi bakın .

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kkkcrazy 8 yıl
telefon süper gelse de alsak. çin falan diyenlere retina ekranlı yapsın o büyük markalar ve androidi kendilerine bu kadar özelleştirsinler de bizde alıp kullanalım di mi :)
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DH Misafiri 8 yıl
hani bu telefonun ramı 1 gb olacaktı??
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akmac 8 yıl
Youtube videolarını izledim adamlar Nokia'dan iyi telefon yapmışlar telefonun hızı gayet iyi
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sagy 8 yıl
Arkadaşlar ip4 vs m9 hız testi yapıyorlar ekranlara dikat edin parlak lık aynı.

m.youtube.com/...

Ve burda da galaxy s ile test var bence m9 ekranı galaxy s den daha iyi ve parlak.

m.youtube.com/...
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gageracer 8 yıl
Ülkemize de gelirse gerçekten düşünülebilir bir telefon fiyat/kalite açısından.
Garanti de çok şart değil bence,tamam iphone kadar dayanıklı olmayabilir ama bu kadar lanse edilen bir aletinde dayanma seviyesi yüksek olmalı.
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JrMaster 8 yıl
herşeyi ile 370 dolar uzak doğuda biz boşuna yaşıyoruz bu ülkede
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V4LKyR 8 yıl
iPhone 4'ten daha iyi, evet.
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asi_ 8 yıl
Ne rakibi arkadaşlar lütfen ...

Bazı kaynaklara göre Iphone rakibi meysu telefon.

O kaynaklar ya iphone' dan haberdar değiller ya da

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sagy 8 yıl
Avrupada 500$ ol sa da alınır bence.
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