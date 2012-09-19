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iPhone 5 için SunSpider sonuçları yayınlandı!

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
11,3b
1
116
iPhone
enderc
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde duyurusu yapılan, 21 Eylülde de Amerikaya ek olarak İngiltere,Fransa, İsviçre gibi toplam 8 ülkede satışa sunulacak olan iPhone 5 hakkında merak edile konular yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.
Lansmandan önce birçok teknik ve fiziksel detayı ortaya çıkan yeni iPhone’un büyük tartışmalara konu olan bir diğer noktası yeni A6 işlemcisi. Apple’ın teknik özellikleri açıklamaması işlemci hakkında birçok spekülasyona neden olmuş ve bir kesim işlemcinin ARM Cortex –A9, bir diğer kesmin de Cortex –A15 tasarımına sahip olduğunu öne sürmüştü.
Eldeki kısıtlı teknik veri çerçevesinde yapılan tartışmalar Apple’dan alınan kısıtlı bilgiyle beraber A6 işlemcisinin tıpkı Qualcomm’un Krait mimarisi gibi özelliştirilmiş, Cortex A9 – A15 hibrit tasarıma sahip olduğunu açığa çıkardı. Sonrasında iPhone 5 ile ilgili yayınlanan GeekBench puanı iPhone 5- Galaxy S3 arasındaki tartışmaları alevlendirirken, GeekBench skorlarının detaylı analizinde A6 mimarisinin bellek ve önbellek performansının oldukça yüksek olması kullanıcıların dikkatini çeken unsurların başında yer almıştı.
Anandtech tarafından Slashgear'ın test cihazı üzerinden elde edilen bir diğer test sonucu da bu bilgileri doğrular nitelikte. Akıllı cihazların tarayıcı ve JavaScript performansını ölçmek için kullanılan popüler testlerden SunSpider 0.9.1 testinde A6 işlemcili iPhone 5’in 914.7 ms’lik sonuç ile güncel akıllı cihazlar arasında en iyi JavaScript performansına sahip ürün olmayı başarıyor. IOS 6 beta yüklü iPhone 4S’nin 1620ms civarında sonuç verdiğini belirtelim.
Bu sonuçlar öncesinde birinci sırada yer alan Intel Atom Z2460 işlemcili cihazlar her ne kadar yaygın olarak kullanılmasalar da bir çok testte çift çekirdekli ARM Cortex – A9 SoC platformlarıyla rekabetçi performans gösterdiği biliniyor.
Sektörde uzun süredir konuşulan bir konu ARM mimarisinin bellek performansının düşük olması. Intel tarafından yapılan benzer bir açıklama da Z2460 Atom işlemcisinin bellek performansının ARM Cortex –A9’a kıyasla çok daha yüksek olması ve bu sebeple de bir çok testte ARM tabanlı cihazları geride bırakmasıydı.
Görünen o ki Apple’da mevcut ARM mimarisinin en büyük handikapı olan kısıtlı bellek performansının üzerine giderek A6 işlemcisinde önbellek ve bellek performansını yükselterek oldukça rekabetçi bir yongada sistem çözümü sunmuş durumda.

http://www.anandtech.com/show/6309/iphone-5a6-sunspider-performance Yorum Yaz
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mansurmarsak 7 yıl en beğenilen
Bence S3,One X, Optimus G gibi telefonlar jellybean ile iphone 5 ten çok daha iyi sonuçlar alıcaklardır. Çünkü jellybean ciddi anlamda tarayıcı performansını arttırıyor...

Bence S3,One X, Optimus G gibi telefonlar jellybean ile iphone 5 ten çok daha iyi sonuçlar alıcaklardır. Çünkü jellybean ciddi anlamda tarayıcı performansını a...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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Hypnotica 7 yıl
Stock browser ile değil de sabit bir browser ile yapılmalı bu testler. Böyle gerçekten yanıltıcı oluyor. Mesela ben kullandıgım pc de yaptıgım testlerde internet explorer 9 850 ms, firefox 14 212 ms, google chrome 181 ms yaptı. Demekki donanımdan cok yazılım etkiliyor bu testi. Yani şu durumda hiçbir geçerliliği yok bence.
Stock browser ile değil de sabit bir browser ile yapılmalı bu testler. Böyle gerçekten yanıltıcı oluyor. Mesela ben kullandıgım pc de yaptıgım testlerde interne...
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Mr.Legend 7 yıl
GoldPunch

iPhone 5, pratikte dünyanın en hızlı telefonu gibi hissettirecektir demiştim. Sanırım şimdi teorikte de harikulade.
Bu arada CNETin incelemesi; cnet.com/...


Galaxy Note II yok fark ettiysen. Kendinizi kandırmanın alemi de yok. Sadece browser benchmarklara bakarak dünyanın en iyi telefon IPhone 5 demek resmen komedi
GoldPunchiPhone 5, pratikte dünyanın en hızlı telefonu gibi hissettirecektir demiştim. Sanırım şimdi teorikte de harikulade....
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2 Yanıt Yanıtla +10
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Guest-FDC9156E7 7 yıl
iOS olmasa hiç bir şey.
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Zenci Forvet 7 yıl
Galaxy S3











iPhone kullanıcısıyım ve the bomb has been planted.
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mateacher 7 yıl
o değilde puffin ile yapınca 329 aldım 4s ile nasıl bir skordur böyle anlamadım ?
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mcrew 7 yıl
nokia çok ezik kalmış
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Amedra 7 yıl
her taşın altından bir şey buluyorlar hocam artık he deyip geçiyorum ben de.
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Farwynd 7 yıl
Hypnotica
Stock browser ile değil de sabit bir browser ile yapılmalı bu testler. Böyle gerçekten yanıltıcı oluyor. Mesela ben kullandıgım pc de yaptıgım testlerde internet explorer 9 850 ms, firefox 14 212 ms, google chrome 181 ms yaptı. Demekki donanımdan cok yazılım etkiliyor bu testi. Yani şu durumda hiçbir geçerliliği yok bence.

Öyle bir şey olmaz ki. iOS'taki her tarayıcı aslında Safari'nin özelleştirilmiş versiyonu. Tek farkı arayüzleri.
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ezequiel1 7 yıl
aboov savaş çıkmış burda resmen. beyler ne faydasi var size bu tartışmaların? s3 daha ustun olsa ne olacak oburu olsa ne olacak. 2 sene sonra esamesi bile okunmayacak ikisinin de.iki sirket de parayi cukkalamaya devam edecek ve millet yine birbirini yiyecek burada.bir de siz s3 çüler iboylar diye hitap ediyorsunuz birbirinize. aptal telefonlar için bir birbirinize sövüp saymadığız kalmış.yapmayın etmeyin yahu yazıktır günahtır
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Guest-FDC9156E7 7 yıl
Adamlar uçmuş yav.
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blackhbosss 7 yıl
Dosum İphone alan adama biraz salak gözü ile bakıyorum enayi desem ne desem bilmyiyorum eskiden NOKİA diye millet birbirine giriyordu gülüyordum koyun sürüsünden ibaret akllı adamın hali başka olur derlerya ondan işte Mesala HTC oda ne oğlum iphone al dostum marka görsün millet salak sapan şeyler adam telefonda ne özeliğini olduğunun bile farkında değil bilmiyor kardeşim bilmiyor gercekten ülkemizde yaşanan teknoloji mantık kısıtlığı olduğundan insanlar sürü gibi gene kuyruk peşinde ha iphone ha iphone koyun sürüsü desem :) herkesse iyi günler ben HTC one x kullanıcısıyım ve iphone appple üretiği hiç bir ürüne para vermem ve çevremdeki insanlarada tavsiye etmem iyi günler
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ketrp 7 yıl
çok iyi sonuç almış incelemeleri görmek lazım
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Tolgá 7 yıl
Sanırım stok tarayıcı testi.Chrome one v de 2709 aldı.GS3 JB de chrome standart olacağı için daha iyi sonuç alır.
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