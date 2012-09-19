iPhone 5 için SunSpider sonuçları yayınlandı!

Geçtiğimiz günlerde duyurusu yapılan, 21 Eylülde de Amerikaya ek olarak İngiltere,Fransa, İsviçre gibi toplam 8 ülkede satışa sunulacak olan iPhone 5 hakkında merak edile konular yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Lansmandan önce birçok teknik ve fiziksel detayı ortaya çıkan yeni iPhone’un büyük tartışmalara konu olan bir diğer noktası yeni A6 işlemcisi. Apple’ın teknik özellikleri açıklamaması işlemci hakkında birçok spekülasyona neden olmuş ve bir kesim işlemcinin ARM Cortex –A9, bir diğer kesmin de Cortex –A15 tasarımına sahip olduğunu öne sürmüştü.

Eldeki kısıtlı teknik veri çerçevesinde yapılan tartışmalar Apple’dan alınan kısıtlı bilgiyle beraber A6 işlemcisinin tıpkı Qualcomm’un Krait mimarisi gibi özelliştirilmiş, Cortex A9 – A15 hibrit tasarıma sahip olduğunu açığa çıkardı. Sonrasında iPhone 5 ile ilgili yayınlanan GeekBench puanı iPhone 5- Galaxy S3 arasındaki tartışmaları alevlendirirken, GeekBench skorlarının detaylı analizinde A6 mimarisinin bellek ve önbellek performansının oldukça yüksek olması kullanıcıların dikkatini çeken unsurların başında yer almıştı.

Anandtech tarafından Slashgear'ın test cihazı üzerinden elde edilen bir diğer test sonucu da bu bilgileri doğrular nitelikte. Akıllı cihazların tarayıcı ve JavaScript performansını ölçmek için kullanılan popüler testlerden SunSpider 0.9.1 testinde A6 işlemcili iPhone 5’in 914.7 ms’lik sonuç ile güncel akıllı cihazlar arasında en iyi JavaScript performansına sahip ürün olmayı başarıyor. IOS 6 beta yüklü iPhone 4S’nin 1620ms civarında sonuç verdiğini belirtelim.

Bu sonuçlar öncesinde birinci sırada yer alan Intel Atom Z2460 işlemcili cihazlar her ne kadar yaygın olarak kullanılmasalar da bir çok testte çift çekirdekli ARM Cortex – A9 SoC platformlarıyla rekabetçi performans gösterdiği biliniyor.

Sektörde uzun süredir konuşulan bir konu ARM mimarisinin bellek performansının düşük olması. Intel tarafından yapılan benzer bir açıklama da Z2460 Atom işlemcisinin bellek performansının ARM Cortex –A9’a kıyasla çok daha yüksek olması ve bu sebeple de bir çok testte ARM tabanlı cihazları geride bırakmasıydı.

Görünen o ki Apple’da mevcut ARM mimarisinin en büyük handikapı olan kısıtlı bellek performansının üzerine giderek A6 işlemcisinde önbellek ve bellek performansını yükselterek oldukça rekabetçi bir yongada sistem çözümü sunmuş durumda.

http://www.anandtech.com/show/6309/iphone-5a6-sunspider-performance