iPhone 5 ile 360° video çekebilen Cycloramic'in yeni sürümünün tanıtım videosu yayınladı

Daha önce " iPhone 5'in titreşim özelliği sayesinde panorama çekin" başlığı ile haberini verdiğimiz Cycloramic programı, bildiğiniz üzere sadece video çekimi yapabiliyordu.

Şuanda 1.0 sürümü Apple App Store üzerinde $0.99 fiyat etiketi ile satılan Cycloramic yazılımı, iPhone 5'in titreşim özelliği sayesinde 360° panorama video çekimi yapabiliyor ancak fotoğraf çekimi yapamıyordu. Egos Ventures tarafından geliştirilen uygulamanın versiyon 2.0 sürümü için bir tanıtım videosu yayınlandı ve yeni sürümün getirdikleri gözler önüne serildi. Söz verildiği üzere 360° panorama fotoğraf desteği gelecek olan Cycloramic 2.0, iPhone 5'in yanında iPhone 4 ve iPhone 4S modellerinde de çalışabilecek. Yeni sürümün çıkış tarihici hakkında ise bir bilgi verilmedi.

Oldukça eğlenceli bir yapıda hazırlanmış versiyon 2.0 tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz ;

http://cycloramic.com