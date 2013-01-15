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iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPhone 5 ile 360° video çekebilen Cycloramic'in yeni sürümünün tanıtım videosu yayınladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Can Tunçer
Haber Editörü
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Daha önce " iPhone 5'in titreşim özelliği sayesinde panorama çekin" başlığı ile haberini verdiğimiz Cycloramic programı, bildiğiniz üzere sadece video çekimi yapabiliyordu.
Şuanda 1.0 sürümü Apple App Store üzerinde $0.99 fiyat etiketi ile satılan Cycloramic yazılımı, iPhone 5'in titreşim özelliği sayesinde 360° panorama video çekimi yapabiliyor ancak fotoğraf çekimi yapamıyordu. Egos Ventures tarafından geliştirilen uygulamanın versiyon 2.0 sürümü için bir tanıtım videosu yayınlandı ve yeni sürümün getirdikleri gözler önüne serildi. Söz verildiği üzere 360° panorama fotoğraf desteği gelecek olan Cycloramic 2.0, iPhone 5'in yanında iPhone 4 ve iPhone 4S modellerinde de çalışabilecek. Yeni sürümün çıkış tarihici hakkında ise bir bilgi verilmedi.
Oldukça eğlenceli bir yapıda hazırlanmış versiyon 2.0 tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz ;

http://cycloramic.com Yorum Yaz
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veteriner69 6 yıl
Dış mekanlarda masa gibi düz parlak yüzey mi aranacak? Masa üstü dışında çok anlamlı ve pratik bir uygulama değil. Evde panaroma çeksen ne olur çekmesen ne olur?
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waltran 6 yıl
ChangeOrBeCrushed
360 derece video derken ne anliyorsunuz? Henuz 360 derece yani tek bir duzlemde her seyi ayni anda goruntuye aktaran bir lens yok. 360 derece video demeyin suna, telefonu dondurerek etrafi ceken uygulama deyin. Ama fotograf icin dogru bir tabir, cunku 360 derecelik goruntuyu tek bir fotografta sunmus oluyor.

öyle bir lens var 360 derece video çeken ama burdaki o değil tabiki
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firat1337 6 yıl
soldaki velet hareket mi çekmiş
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IceCold 6 yıl
Cok sevindim ozellikle 4 ve 4s inde destegini alması beni cok mutlu etti.
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yesil-111 6 yıl
Teknoloji çok gelişmiş.
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JrMaster 6 yıl
Hemen gittim iphone 5 aldım açtım telefonu yükledim uygulamayı beyin bedava ya bedava hadi eyvallah
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ChangeOrBeCrushed 6 yıl
360 derece video derken ne anliyorsunuz? Henuz 360 derece yani tek bir duzlemde her seyi ayni anda goruntuye aktaran bir lens yok. 360 derece video demeyin suna, telefonu dondurerek etrafi ceken uygulama deyin. Ama fotograf icin dogru bir tabir, cunku 360 derecelik goruntuyu tek bir fotografta sunmus oluyor.
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