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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPhone 5 ve iOS 6 için tarayıcı tabanlı Street View, 2 hafta sonra yayınlanacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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iOS 6 sürümünde Apple'ın yer verdiği kendi harita hizmeti hakkında tartışmalar devam ederken, Google'ın bir süredir üzerinde çalıştığı iOS için tarayıcı tabanlı Street View uygulamasının, 2 hafta sonra yayınlanacağı açıklandı.

iOS işletim sisteminde tarayıcı üzerinden Google Maps hizmetine erişim sağlanırken, Street View desteği sunulmuyordu. iOS 6 güncellemesi sonrası çalışmalarını tamamlayan Google, hem iOS 6 hem de iPhone 5 için optimize edilmiş Street View uygulamasını 2 hafta sonra kullanıcılara sunacak.

Google Maps sayfasını ziyaret eden kullanıcılar cihazlarının ana ekranına sayfayı kısayol olarak da ekleyebilecek ve yaya seviyesinde bulundukları konumu gözlemleyebilecekler.

Apple, harita hizmetindeki eksik kalan kısımları, üçüncü taraf geliştiricilerin ürünlerine bıraksa da sokak görünümü özelliğini Google ve Yandex'ten başka bir firma şimdilik sunamıyor. 

Google ile harita hizmeti kullanımı konusunda bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Apple, daha erken bir zamanda Google Maps hizmetine son vermeyi istemesinin nedeni olarak Google'ın adım adım navigasyon özelliğini sadece Android telefonlara sunmakta ısrar etmesini gösteriyor. 

http://www.slashgear.com/street-view-for-iphone-5-and-ios-6-users-is-two-weeks-away-27249423/ Yorum Yaz
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Amedra 7 yıl
amerikayi gezeriz artık..
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Guest-FDC9156E7 7 yıl
iPhone 4'ün pabucu dama atildi.
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This Time 7 yıl Guest-FDC9156E7
Exvision
iPhone 4'ün pabucu dama atildi.

Bu kanıya nerden vardınız ?

Haberde i5 için optimize edilmiş yazıyor.

İ4 vs 4s de açacaktır
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