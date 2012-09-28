iPhone 5 ve iOS 6 için tarayıcı tabanlı Street View, 2 hafta sonra yayınlanacak

iOS 6 sürümünde Apple'ın yer verdiği kendi harita hizmeti hakkında tartışmalar devam ederken, Google'ın bir süredir üzerinde çalıştığı iOS için tarayıcı tabanlı Street View uygulamasının, 2 hafta sonra yayınlanacağı açıklandı.





iOS işletim sisteminde tarayıcı üzerinden Google Maps hizmetine erişim sağlanırken, Street View desteği sunulmuyordu. iOS 6 güncellemesi sonrası çalışmalarını tamamlayan Google, hem iOS 6 hem de iPhone 5 için optimize edilmiş Street View uygulamasını 2 hafta sonra kullanıcılara sunacak.





Google Maps sayfasını ziyaret eden kullanıcılar cihazlarının ana ekranına sayfayı kısayol olarak da ekleyebilecek ve yaya seviyesinde bulundukları konumu gözlemleyebilecekler.





Apple, harita hizmetindeki eksik kalan kısımları, üçüncü taraf geliştiricilerin ürünlerine bıraksa da sokak görünümü özelliğini Google ve Yandex'ten başka bir firma şimdilik sunamıyor.





Google ile harita hizmeti kullanımı konusunda bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Apple, daha erken bir zamanda Google Maps hizmetine son vermeyi istemesinin nedeni olarak Google'ın adım adım navigasyon özelliğini sadece Android telefonlara sunmakta ısrar etmesini gösteriyor.