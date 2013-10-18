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iPhone 5S gerçek 720p çözünürlükte yavaş çekim yapmıyor olabilir

5 yıl
3,5b
1
144
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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iPhone 5S gerçek 720p çözünürlükte yavaş çekim yapmıyor olabilir

Apple'ın iPhone 5S lansmanında ön plana çıkan 8MP'lik kamera sensörü, geliştirilmiş iSight teknolojisi yanında yavaş çekim 720p videolar kaydedebilmekteydi. Ancak yapılan denemeler çözünürlüğün tam olarak bu seviyede olmadığını gösteriyor.

Gsmarena, iPhone 5S kamerası ve Galaxy Note 3 kamerası ile 720p çözünürlükte yavaş çekim video kaydı yaparak bunları karşılaştırmış. Özellikle iPhone 5S'in çekimlerde yakaladığı detayın daha az olduğu ve buna bağlı olarak video kalitesinde düşüşler yaşandığı tespit edilmiş.

Kalitedeki düşüş cihazın ekranından farkedilmiyor. Ancak daha yüksek çözünürlükte harici bir ekrana aktarıldığında detay eksikliği net olarak farkediliyor.

Ekip bunun sebebini bulmak için Galaxy Note 3 ile yapılan çekimleri önce 480p çözünürlüğe indirgemiş. Ardından tekrar 720p çözünürlüğe yükseltmiş. iPhone 5S ile yapılan 720p çekimlerdeki kalite düşüşüne bu oynanmış videoda da rastlanmış.

Ekip iPhone 5S'in yavaş çekim esnasında 480p ile kayıt yaptığını sonrasında da bu kaydı 720p çözünürlüğe yükselttiğini tespit etmiş. Diğer bir göze çarpan ayrıntı ise iPhone 5S ile yavaş çekim videoların 120 kare/saniye hızında işlenmesi. Bu videolar PC üzerinde oynatılırken, 4 kat yavaşlatılarak 30 kare/saniye hızına indirgeniyor ve arzu edilen yavaşlık efekti ancak o zaman net olarak görülebiliyor.

Apple'ın tüketiciyi aldatmak amaçlı böyle bir yönteme başvurduğu düşünülmüyor. Asıl amacın bellek gibi donanım kaynaklarının daha az tüketilmesi olduğu tahmin ediliyor. 
iPhone 5S gerçek 720p çözünürlükte yavaş çekim yapmıyor olabilir

http://www.phonearena.com/news/The-iPhone-5s-slow-motion-video-might-not-be-true-720p-experiment-against-the-Note-3-shows_id48419 Yorum Yaz
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Ciginix 5 yıl en beğenilen
İyi o zaman 1080p slow motion cihaz çıkardım diyeyim, sonra 480p ile kaydetsin ama 1080p ye yazılımsal olarak yükselteyim. Arkasından millete "ben bunu bellekten yemeyeseniz, performansınız etkilenmesin diye sizin için yaptım" diyeyim.

Oldu ya.. çok güzel oldu, bu denli fan olmayın, bu nasıl düşünce tarzıdır.
İyi o zaman 1080p slow motion cihaz çıkardım diyeyim, sonra 480p ile kaydetsin ama 1080p ye yazılımsal olarak yükselteyim. Arkasından millete "ben bunu bellekt...
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myhotyro 5 yıl
Düşük çözünürlükte çekim yapıp sonra yazılımda yüksek çözünürlüğe çıkarmak düpedüz sahtekarlık.
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IgorStravinsky 5 yıl
Hani düşük bellek yetiyodu iOS için
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modifci 5 yıl
E ne bekliyordunuz
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Obsidian 5 yıl ekrem71
ekrem71

Apple'ın tüketiciyi aldatmak amaçlı böyle bir yönteme başvurduğu düşünülmüyor. Asıl amacın bellek gibi donanım kaynaklarının daha az tüketilmesi olduğu tahmin ediliyor.

Tabii tabii. Apple hiç tüketiciyi aldatır mı lütfen...
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theyapici 5 yıl
apple akar nasıl ki samsung testlerde üçkağıt çevirirse apple da slow moton da yapmış kim kimi tutturursa dünya bu...
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beşkazalı48 5 yıl
yavaş çekim videoları pc ye atıp çalıştırınca normal video gibi gözüküyor pc ye de atınca aynı efekti nasıl alırız.
yada yavaş çekim videoyu başka bir iphone ipad kullanıcısı ile paylaşırsak ona gönderdiğimiz bu video nasıl çalışacak normal video olarak mı yoksa bizde görüldüğü gibi yavaş çekim mi
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r4deon 5 yıl
prof.exx
Sizde taktınız Ekremin haberlerine. Ya Allah rızası için şu beynini bi kullan Adam Donanım Haber Editörü Eline geçen telefonların haddi hesabı yok Niye İphone düşmanlığı yapsın sizin gibi ergen mi zannediyosunuz. Ekremi yakındanda takip ediyorum mükemmel karakterde birisi Kimse kusura bakmasın ama gidip bizim gibi 12 Ay Taksitle telefon alıp burda fanlık yapıp ölümüne telefonunu savunan bir ergen mi zannediyorsunuz bu editörleri? İosunda ne olduğu ortada Androidinde WPninde. Kimse kimseyi kandırmasın Şuan alınacak en iyi telefonlar İphone 5 ve LG G2. Windows Phonedan uzak durun Bütün editörlerinde dediği gibi Not : Xperia Z kullanıcısıyım

son cumlelerine katılmıyorum ama ekrem bey hakkında gercekten cok ergence tavırlar var adam işini yapıyor ki gayet de güzel yapıyor bence işinde başarılar dilerim
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doctor5945 5 yıl
yunusfurkanayse
Master Splinter
dogangoxel
widf isheep değilim evladım rahat ol 2 farklı Satürnde açtırdığım 5 tane htc one da sorunlu çıkmasaydı şimdi 5s kullanmıyor olacaktım. phonearena.com/... Siz fandroidlerin ağzından düşürmediği benchmark testleri ortada. Ha yok testlere güvenmiyor musun? İstediğin testleri bireysel telefonlarımızda yapıp sonuçları paylaşalım? maçan yerse tabi. Hodri meydan. Yemiyorsa kuru gürültü yapma
Cozunurluk farklarinida hesaba katalim istersen
Sanirim bilmiyorsun,test yapilan android cihazlar full hd hatirlatiyim.
off-screen testler de bu nedenle yapiliyor zaten?
Off screen testleri ne kadar geçerli olabilir ki . Donanimsal manada 080p ekrana sahip olmayan bir telefonu yazilimsal olarak pikselleri sıkıştırıp 1080p olarak kabul ediyorsunuz diğer yanda ise esasında 1080p ekran taşıyan islemcinin cpu ve gpu nun belli bir gücünü bu ekrana harcayan bir telefon. Offscreen testleri de gercegi tam manasıyla yansitamaz . Ama androidde bir program var rootla kurabiliyorsunuz. Çözünürlüğü düşürüyor. Snapdragon 600 bile iphone un cozunurlugune indiğinde gfx bench testi 2.7 sürümünde 38 kusur fps ile iphone 5s in üstünde bir sonuca imza atıyor htc one ile. Konuya buradan bakarsanız 5s şu an s600 ayarında bir donanıma sahip. Aynı olayı s800 de yapsanız 50fps leri gorebilirsiniz. Hatta biraz bekleyin xperia z1 mini s800 ile geliyor 720p ekrana sahip bir onun performansına bakin. Dediğimi anlayacaksınız . İphone hd ekrana bile sahip değil. 1136*640 ekranı var bu şekilde ancak piyasada tutunabilir yoksa ister imagination olsun ister adreno ister mali serisi gpular olsun piyasada aşağı yukarı hepsi aynı ayarda . Burada iphone birazcık hizliysa işletim sisteminin çok sade olması ekranda simgeler harici hiçbir eklenti olmaması widget falan...en önemlisi de çözünürlük düşük olunca bütün sistemin stabil bir şekilde çalışması . İos 7 de nalları diken iphonecuklara sense 4 yuklesen tuğla olur . Kaldıramaz . İphone stabildir ama hiçbir zaman sana istediğini veremez. Çünkü kısıtlıdır kapalıdır sadedir . İsin özü eğer kullanım olarak cok yönlü cihaz isterseniz android yok ben metrobusteyken birturlu gelmeyen mesajları kontrol edip arkadaki ısırılmış elmayı göstereyim diyorsanız iphone tabiki. secim sizin.

ipad4 2048*1536 cozunurlukte 1gb ram a sahip ve hıcbır uygulama ve oyun kasmıyor jet hızıylada acılıyor 6 aydır kullanıyorum.Çözünürlükse eğer sadece sorun ve üzerindeki cpu ve gpu iphone 5s ten daha düşük.
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mateacher 5 yıl
Olabilir ne yav, bende diyim ki donanım haber samsungdan para alıyor olabilir iphone u kötüledi.
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i Am Not Dead 5 yıl
Valla parasizliktan degilde elimde kurek gibi telefon tasimak yerine elime uygun bisey olsun diye apple tercih ettim amma fanatiksiniz hangisi hoşsa onu alin sanki gorende androide maaşla bagli pazarlama elemani sanicak sizi tobe yarabbi
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APOLL0 5 yıl
720p kayıt yapıyor ama bitrate düşük tabiki gayet normal bence.
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prof.exx 5 yıl
Sizde taktınız Ekrem'in haberlerine. Ya Allah rızası için şu beynini bi kullan Adam Donanım Haber Editörü Eline geçen telefonların haddi hesabı yok Niye İphone düşmanlığı yapsın sizin gibi ergen mi zannediyosunuz. Ekremi yakındanda takip ediyorum mükemmel karakterde birisi Kimse kusura bakmasın ama gidip bizim gibi 12 Ay Taksitle telefon alıp burda fanlık yapıp ölümüne telefonunu savunan bir ergen mi zannediyorsunuz bu editörleri? İos'unda ne olduğu ortada Android'inde WP'ninde. Kimse kimseyi kandırmasın "Şuan" alınacak en iyi telefonlar İphone 5 ve LG G2.
" Windows Phone'dan uzak durun Bütün editörlerinde dediği gibi"

Not : Xperia Z kullanıcısıyım
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XanthiN 5 yıl

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doctor5945 5 yıl
aha apple bizi aldatmış hadi gidelim hepimiz s4 yada note 3 alalım ve boylelıkle gercek kalıteyı keşfedelim bırakalım sony i htc yi apple ı nexus u forumda s4 ve note 3 kullanmayan kalmasın yatalım kalkalım samsung sammobile ve gsm arenayı konuşalım 3 üde kanka zaten.Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söylüyeyim demiş hz ali efendimiz, bir gsm arenaya bak bir samsung a kimdir gsm arena sammobile gibi samsung a en yakın sitelerin başında gelen bir firma.Gir gsm arenaya 10 haberin 9 u samsung dur kalan 1 haberde rakip firmanın bir kusuruyla ilgilidir.Bozacının şahidi şıracı hesabı.Bu cihaz 20 eylülden beridir satılıyor merak etmesin gsm arena editörleri alanlar şimdiye kadar 100 milyon gigabyte video çekmişlerdir sm modunda,çoktan patlardı bu doğru olsa biride zamanında cıkıp iphone nun parmak izi okuyucunu hackledim demişti iyi yaptın bilmeyende iphone a wp8 yükledi sanacak.
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