iPhone 5S gerçek 720p çözünürlükte yavaş çekim yapmıyor olabilir









Apple'ın iPhone 5S lansmanında ön plana çıkan 8MP'lik kamera sensörü, geliştirilmiş iSight teknolojisi yanında yavaş çekim 720p videolar kaydedebilmekteydi. Ancak yapılan denemeler çözünürlüğün tam olarak bu seviyede olmadığını gösteriyor.





Gsmarena, iPhone 5S kamerası ve Galaxy Note 3 kamerası ile 720p çözünürlükte yavaş çekim video kaydı yaparak bunları karşılaştırmış. Özellikle iPhone 5S'in çekimlerde yakaladığı detayın daha az olduğu ve buna bağlı olarak video kalitesinde düşüşler yaşandığı tespit edilmiş.





Kalitedeki düşüş cihazın ekranından farkedilmiyor. Ancak daha yüksek çözünürlükte harici bir ekrana aktarıldığında detay eksikliği net olarak farkediliyor.





Ekip bunun sebebini bulmak için Galaxy Note 3 ile yapılan çekimleri önce 480p çözünürlüğe indirgemiş. Ardından tekrar 720p çözünürlüğe yükseltmiş. iPhone 5S ile yapılan 720p çekimlerdeki kalite düşüşüne bu oynanmış videoda da rastlanmış.





Ekip iPhone 5S'in yavaş çekim esnasında 480p ile kayıt yaptığını sonrasında da bu kaydı 720p çözünürlüğe yükselttiğini tespit etmiş. Diğer bir göze çarpan ayrıntı ise iPhone 5S ile yavaş çekim videoların 120 kare/saniye hızında işlenmesi. Bu videolar PC üzerinde oynatılırken, 4 kat yavaşlatılarak 30 kare/saniye hızına indirgeniyor ve arzu edilen yavaşlık efekti ancak o zaman net olarak görülebiliyor.





Apple'ın tüketiciyi aldatmak amaçlı böyle bir yönteme başvurduğu düşünülmüyor. Asıl amacın bellek gibi donanım kaynaklarının daha az tüketilmesi olduğu tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/The-iPhone-5s-slow-motion-video-might-not-be-true-720p-experiment-against-the-Note-3-shows_id48419