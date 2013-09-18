Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPhone 5S reklamı internete sızdı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
467
1
23
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iPhone 5S reklamı internete sızdı

Bir süredir stok sıkıntısı dedikodularının odağında olan ve bu nedenle ön siparişe açılmadığı iddia edilen iPhone 5S için ilk reklam videosu internete sızdırıldı.

Normalde satışa sunulduğu 20 Eylül itibariyle ekranlarda dönmesi beklenen iPhone 5S reklamı, birkaç gün öncesinden meraklıların beğenisine sunulmuş oldu. Reklamda Apple'ın iPhone 5S modelinin şampanya rengini ön plana çıkardığı görülüyor.

Apple'ın yeni amiral gemi akıllı telefonu iPhone 5S, 20 Eylül tarihinde ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Avustralya gibi ülkelerde satışa sunulmaya başlayacak. 4 inçlik Retina ekran, 64 bitlik A7 işlemcisi, yeni şampanya renk seçeneği, gelişmiş 8MP çözünürlükte kamera, ~1570mAh batarya gibi özellikler sunacak olan iPhone 5S'in Aralık ayında da ülkemizde satışa sunması bekleniyor. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Daima İleri 6 yıl en beğenilen
Oh mis gibi beleş reklam
1 Yanıt Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EzoBride 6 yıl
çöp
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cefakar. 6 yıl
Eti çikolata reklamına benzemiş gibi.

Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 6 yıl
sarı al sarı dahada zengin gösterir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tekno moomce 6 yıl
Yeter canıma tak dedi reklamlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drdbre 6 yıl
Bu başlıkta neyi haber olarak alıyorum? Haber sitesindeyiz ya sonuçta.
Daha pihasaya çıkmayan reklamın sızmış olduğu bilgisini öğreniyorum.
Ee amaç?
Aman herneyse.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
inexo 6 yıl
bu sefer boyası soyuluyor mu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koyunsavar 6 yıl
ne tuhaf insansiniz her gun burda iphone reklami gormekten midem bulandi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1Kedi7Beni 6 yıl
İğrenç
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 6 yıl
5c nin her rengi için ayrı konu istiyoruz.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
ürün tanıtımı ve reklamın bir ürünün satışını nasıl etkilediğinin en güzel örneği apple bence...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cefakar. 6 yıl
Eti çikolata reklamına benzemiş gibi.

Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 6 yıl
Aralıkta gelecekse son günü gelsin.Çifte kutlama yapsın millette.Havai fişekli felan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Burak1916 6 yıl
türkiyeye niye bu kadar geç geliyor anlamıyorum? (3. dünya ülkesiyiz felan demesin kimse rusyayada bizimle beraber gidiyormuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
01001101 6 yıl
tam apple dan beklenilir şekilde marjinalliğe vurgu yapan bi reklam, güzel de olmuş bence. umarım malzeme kalitesi de güzel olur da 5 deki gibi sorunlar yaşatmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Luca.Brasi 6 yıl
30. saniyeyi TV'ye saklamışlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OBA INC 6 yıl
10 Eylüldeki etkinlikte zaten Appleın kendisi gösterdi reklamı sızma diye bir şey yok...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
467 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, iPhone 5S ve
2 etiket daha Apple iphone 5c
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Intel Geliştiriciler Konferansı: DDR4 bellekler, Bay Trail platformu, yeni Chromebook'lar ve dahası 6 yıl iPhone 5S TouchID Parmak izi okuyucusu Videosu Türkçe Altyazılı 6 yıl Microsoft Türkiye gençlere programlama öğretiyor: Açık Akademi'yi konuştuk 6 yıl EMC ile yeni nesil bulut depolama sistemlerini konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim