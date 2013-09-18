iPhone 5S reklamı internete sızdı





Bir süredir stok sıkıntısı dedikodularının odağında olan ve bu nedenle ön siparişe açılmadığı iddia edilen iPhone 5S için ilk reklam videosu internete sızdırıldı.





Normalde satışa sunulduğu 20 Eylül itibariyle ekranlarda dönmesi beklenen iPhone 5S reklamı, birkaç gün öncesinden meraklıların beğenisine sunulmuş oldu. Reklamda Apple'ın iPhone 5S modelinin şampanya rengini ön plana çıkardığı görülüyor.





Apple'ın yeni amiral gemi akıllı telefonu iPhone 5S, 20 Eylül tarihinde ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Avustralya gibi ülkelerde satışa sunulmaya başlayacak. 4 inçlik Retina ekran, 64 bitlik A7 işlemcisi, yeni şampanya renk seçeneği, gelişmiş 8MP çözünürlükte kamera, ~1570mAh batarya gibi özellikler sunacak olan iPhone 5S'in Aralık ayında da ülkemizde satışa sunması bekleniyor.