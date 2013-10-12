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iPhone 5c'nin üretim kapasitesi yarı yarıya azaldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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iPhone 5c'nin üretim kapasitesi yarı yarıya azaldı
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Apple, bu sene değişikliğe giderek iPhone 5'in yerine satışa sunduğu iPhone 5c'nin üretim kapasitesini büyük ölçüde azalttı.

Dedikodu sürecinde iPhone 5s ve 5c ile ilgili birçok fotoğrafı yayınlayan C Technology'nin iddiasına göre Apple, 300,000 olan iPhone 5c'nin günlük üretim kapasitesini yarı yarıya azaltarak 150,000'e düşürdü. Apple'ın telefonun satışa sunulmasının üzerinden daha 1 ay geçmeden böyle bir kapasite azaltımına gitmesinin sebebi için birçok olasılık söz konusu. Bu yüzden Apple'ın bu hamlesinin arkasındaki sebebi öğrenmemiz oldukça güç.

Diğer taraftan özellikle Çin'deki satışları arttırmada önemli rol oynayacağı düşünen iPhone 5c'ler, gelen bilgilere göre, Çin'de resmi kanallardan ziyade paralel ithalat ile çok daha uygun fiyata satın alınabiliyor. Şöyle ki iPhone 5c'nin Çin'deki resmi satış fiyatı (16 GB için) 726 dolarken, diğer ülkelerden satın alınarak Çin'e ithal edilen paralel ithalat ya da nam-ı diğer grey market 16 GB iPhone 5c'lerin fiyatı 425 dolar ile 540 dolar arasında değişiyor. Bakıldığında bu durum toplam iPhone satışlarına herhangi bir olumsuz etkiye sebep olmaz, fakat konu Çin'deki resmi satışlar olduğunda ise Apple'ın ülke hedeflerinin altında olası duruyor.

iPhone 5c, ülkemizde 1 Kasım itibariyle teknoloji severlerin beğenisine sunulacak. 


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FlyingUnderpants 6 yıl en beğenilen
5C cok ucuz duruyor ama gel gör ki hiç ucuz değil. Bütün mesele bu.
1 Yanıt Yanıtla +38
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onsos1100 6 yıl
olay basit.
iphone 5s'i daha tercih edilir kılmak için 5c'yi cıkarttılar.
2000 lira iphone 5c
2250 lira iphone 5s
dogal olarak 2000 ona vericeğime 2250 ye iphone 5s alırım diyorsun.
aslında 2250ye iphone 5s i alarak kazıklanıyorsun ama bu karmasada kendini kazançlı goruyorsun
olay basit.iphone 5s'i daha tercih edilir kılmak için 5c'yi cıkarttılar.2000 lira iphone 5c2250 lira iphone 5sdogal olarak 2000 ona vericeğim...
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4 Yanıt Yanıtla +22
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cabriolet1981 6 yıl
1500 civarına inerse tutar
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raparoz 6 yıl
İşin aslı piyasadaki hiçbir telefo 1500 tl üzerinde olmamalı hatta 1000 tl en ideal fiyat tabi vertu gibi telefonları bunun dışında bırakıyorum
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umutavcı 6 yıl
5c kullanıcısı olarak, 5c nin malzemesinin kalitesiz olduğunu söyleyen arkadaşların kulaktan dolma bilgilerle konuştuğunu garanti ederim. Eline 5c alıpta gerçekten kalitesiz bir ürün olmuş diyebiliyorsa bence kalite anlayışında bir problem var. saygılar.
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KakaoluBiskuviCetesi 6 yıl
Çok tatlı cihazlar ya :|}
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Mr.Loney 6 yıl
Tr için 2000'li fiyatlardan söz ediliyordu. Çok Şakacılar
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Shape Of My Heart 6 yıl
getirsin apple beyfendi iphone5c yi turkiye apple storede amerika fiyatindan satsin bak nasil peynir ekmek gibi satiyo
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Istanbullu Einstein 6 yıl
ucuz durup pahalı olan bir cihazın üretiminin yarıya değil, çeyreğine düşürülmesi gerekiyordu. Aslında hiç üretilmemesi.
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gurkanse 6 yıl
fiyat fiyat sorun burda
5s ile arasında 700tl fiyat farkı olması lazımki millet 5c alsın.
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erkanberk 6 yıl
Uygun fiyatıyla damakları şenlendirecek dedikleri iPhone 5c yi maalesef bu fiyata kimse yemez!
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multiTYRT 6 yıl
Eğer Apple 5C'nin üretim kapasitesini düşürüp 5S üretimini artırırsa çok doğru bir hamle yapmış olur
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Guest-1A72C1774 6 yıl
5c taş çatlasın 1500 lira
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senersongur 6 yıl
5C'nin ederi zaten 999TL falan.

Böyle mantıklı bir fiyatlandırma ile ayda 300-500 tane de ülkemizde satardı.

Yazık ettiler gerçekten.
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caglar03 6 yıl
anlamadınız olayı galiba. c serisi ile samsung'un s serisini kapıştıracak, s serisi ile note serisi kapışıcak. 1 sene sonra asıl s ve 6 gibi apple modelinin ekranı büyültülecek ki note ile kapışsın. c serisi de aynı kalacak ki galaxy s serisi ile kapışsın.
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