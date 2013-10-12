iPhone 5c'nin üretim kapasitesi yarı yarıya azaldı

Apple, bu sene değişikliğe giderek iPhone 5'in yerine satışa sunduğu iPhone 5c'nin üretim kapasitesini büyük ölçüde azalttı.

Dedikodu sürecinde iPhone 5s ve 5c ile ilgili birçok fotoğrafı yayınlayan C Technology'nin iddiasına göre Apple, 300,000 olan iPhone 5c'nin günlük üretim kapasitesini yarı yarıya azaltarak 150,000'e düşürdü. Apple'ın telefonun satışa sunulmasının üzerinden daha 1 ay geçmeden böyle bir kapasite azaltımına gitmesinin sebebi için birçok olasılık söz konusu. Bu yüzden Apple'ın bu hamlesinin arkasındaki sebebi öğrenmemiz oldukça güç.

Diğer taraftan özellikle Çin'deki satışları arttırmada önemli rol oynayacağı düşünen iPhone 5c'ler, gelen bilgilere göre, Çin'de resmi kanallardan ziyade paralel ithalat ile çok daha uygun fiyata satın alınabiliyor. Şöyle ki iPhone 5c'nin Çin'deki resmi satış fiyatı (16 GB için) 726 dolarken, diğer ülkelerden satın alınarak Çin'e ithal edilen paralel ithalat ya da nam-ı diğer grey market 16 GB iPhone 5c'lerin fiyatı 425 dolar ile 540 dolar arasında değişiyor. Bakıldığında bu durum toplam iPhone satışlarına herhangi bir olumsuz etkiye sebep olmaz, fakat konu Çin'deki resmi satışlar olduğunda ise Apple'ın ülke hedeflerinin altında olası duruyor.

iPhone 5c, ülkemizde 1 Kasım itibariyle teknoloji severlerin beğenisine sunulacak.