"iPhone 5c'ye talep, beklentilerin çok altında"

Teknoloji dünyasının saygın analistlerinden Ming-Chi Kuo, yakın zamanda üretim hacmi yarı yarıya azaltıldığı ortaya çıkan iPhone 5c ile ilgili konuştu: Talep beklentilerin çok altında.

Müşterilerin iPhone 5c'ye gösterdikleri talebin Apple'ın beklentilerinin altında olduğunu dile getiren deneyimli analist, düşük talep dolayısıyla eylül ve aralık çeyreği sevkiyat tahminini güncelledi. Önceki tahminini %33 oranında azaltan Kuo, eylül döneminde Apple'ın 11.4 milyon iPhone 5c sevkiyatını gerçekleştireceğini öngörürken; aralıkta son erecek olan mali yılın ilk çeyreğinde ise sevkiyat miktarının %10 daha azalarak 10,4 milyona gerileyeceğini tahmin ediyor.

Öte yandan Kuo bu tablonun genel iPhone satışlarına olumsuz bir etkisi olacağını düşünmezken; iPhone 5s ve iPhone 4s'ye olan yüksek talebin Apple'ı memnun edeceğini söyledi:

Editörün Notu: Haberde bahsi geçen Apple tarafından sevkiyatı yapılan iPhone 5c'lerin sayısı olup, son kullanıcıya satılan iPhone 5c'lerin sayısını belirtmemektedir. Son kullanıcı tarafından satın alınan iPhone'ların sayısı Apple tarafından 28 Ekim'de yayınlananacak Eylül çeyreği mali raporunda açıklanacak.

http://www.businessinsider.com/iphone-5c-sales-estimate-cut-2013-10