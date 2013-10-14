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"iPhone 5c'ye talep, beklentilerin çok altında"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,7b
1
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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Teknoloji dünyasının saygın analistlerinden Ming-Chi Kuo, yakın zamanda üretim hacmi yarı yarıya azaltıldığı ortaya çıkan iPhone 5c ile ilgili konuştu: Talep beklentilerin çok altında.

Müşterilerin iPhone 5c'ye gösterdikleri talebin Apple'ın beklentilerinin altında olduğunu dile getiren deneyimli analist, düşük talep dolayısıyla eylül ve aralık çeyreği sevkiyat tahminini güncelledi. Önceki tahminini %33 oranında azaltan Kuo, eylül döneminde Apple'ın 11.4 milyon iPhone 5c sevkiyatını gerçekleştireceğini öngörürken; aralıkta son erecek olan mali yılın ilk çeyreğinde ise sevkiyat miktarının %10 daha azalarak 10,4 milyona gerileyeceğini tahmin ediyor.

Öte yandan Kuo bu tablonun genel iPhone satışlarına olumsuz bir etkisi olacağını düşünmezken; iPhone 5s ve iPhone 4s'ye olan yüksek talebin Apple'ı memnun edeceğini söyledi:

Editörün Notu: Haberde bahsi geçen Apple tarafından sevkiyatı yapılan iPhone 5c'lerin sayısı olup, son kullanıcıya satılan iPhone 5c'lerin sayısını belirtmemektedir. Son kullanıcı tarafından satın alınan iPhone'ların sayısı Apple tarafından 28 Ekim'de yayınlananacak Eylül çeyreği mali raporunda açıklanacak.


http://www.businessinsider.com/iphone-5c-sales-estimate-cut-2013-10 Yorum Yaz
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rbyygt2 6 yıl en beğenilen
Plastik sadece samsung'da iş görür
2 Yanıt Yanıtla +61
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VirgilSollozzo 6 yıl
Apple hangi akla hizmet boyle bir cihaz cikardi zaten anlamak mumkun degil.Adam o kadar parayi zaten veriyor.Vermisken lanet olsun der 100 dolar daha basar 5s alir.

Jobs sonrasi Apple'in ios 6'daki maps faciasindan sonraki ikinci buyuk hatasidir bu 5c.

Umarim yol yakinken bu hatadan donerler ya da 5Cyi 200,300 dolar daha ucuza satarlar
Apple hangi akla hizmet boyle bir cihaz cikardi zaten anlamak mumkun degil.Adam o kadar parayi zaten veriyor.Vermisken lanet olsun der 100 dolar daha basar 5s ...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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S'il Vous Plait 6 yıl
5S ve 5C arasında 100 lira fark olursa tabi talep az olur
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hddddd 6 yıl
1200tlye ucuz diyen var mı aranızda =)
Bu ne iphone merakıdır ya, Philips xenium w832mi kullanıyorum metal kasa, kaya gibi/ 2400mah batarya/ ekomodu/ otomatik arkaplan uyg. kapatma vsvs.. ve 600tl !!! çöpe atacak param yok benim =) Cebinde iphonenin herhangi bi modelini taşıyanlara soruyorum cihazınızın üretim meliyeti nedir sizin verdiğiniz para nedir.. bu kadar da keriz olunmaz artık ya.. tutamadım =)
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Krone 6 yıl
Satması için En az 1500-1600 Lira civarına düşmeli fiyatı. İnsanlar plastik 5C alacağıma 5 alırım daha iyi diyor tabi.
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tanisenes 6 yıl
Ohh canima degsin, zaten hic iyi bir fikir degildi
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_2FAST4U_ 6 yıl
Umarım bu cihazı hiç bir şekilde umdukları satış rakamlarının %1 i oranında bile satamazlarda ,piyasaya fahiş fiyatla m*k sürsek nasılsa satılır tavırlarından vaz geçerler . Ucuz satar yine satar farkındayım ama en azından kar marjı düşer ve bir sonraki çıkacak cihazlar için tutumları değişir.
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e_capkan 6 yıl
100dolar farka değmez zaten.
alanlar ip5 aldı zaten 5c yerine.
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discjockeyyy 6 yıl
Maliyeti düşürüp kar marjını artırdı çakallar 5 ile aynı fiyata satıyorlar. Ucuz ama Apple'a ucuz telefon sana bana değil. Bi de o "c" harfi cheap değil color diye yurtturmaya çalışıldı.
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cabriolet1981 6 yıl
Ucuzlarsa alınır ama 2000 civarı fiyatla çok zor.
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BeyazBüyü 6 yıl
Kısa bir süreliğine kullanmak için beyaz renk 5c aldım, çokta memnunum. 1200tl ödedim, 15 gün sonra 5s bekliyorum. Gelirse ikisinden birini satmayı düşünüyorum.

5c bence gayet güzel bir cihaz. Ucuza alınırsa kullanılmayacak bir cihaz değil. :)
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okan_cehapelioglu 6 yıl
5c fiyatlarında seve seve indirime gitcek :D
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gopgop 6 yıl
Arasında 100$ fark olursa ne bekliyolardı anlamadım arkadaşından eşinden dostundan 100 dolar borç alıp 5s alır adam
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VirgilSollozzo 6 yıl
Apple hangi akla hizmet boyle bir cihaz cikardi zaten anlamak mumkun degil.Adam o kadar parayi zaten veriyor.Vermisken lanet olsun der 100 dolar daha basar 5s alir.

Jobs sonrasi Apple'in ios 6'daki maps faciasindan sonraki ikinci buyuk hatasidir bu 5c.

Umarim yol yakinken bu hatadan donerler ya da 5Cyi 200,300 dolar daha ucuza satarlar
1 Yanıt Yanıtla +7
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onizuka_sensei 6 yıl
Bence çok mantıklı düşünülmüş bi hareketti. 5S i tanıtıp bunun yanında bi sene öncesine ait iphone 5 i satmak yerine aynı özelliklerde rengarenk telefon çıkardılar. Yenilenmiş bir şekilde bir seçenek bir yeni telefon daha sundular. Tabi fiyat konusunda insanlar yanıldı. C ifadesinin ucuz olacağını düşünüp yanıldılar. İnsanlar telefon çıkınca ucuz olmadığını gördü ve beklenen satış olmadı. Plastik konusuna gelecek olursak kullanılan malzemeyi gerçekten çok beğeniyolar. Neden htc one x e veya lumia telefonlara 'aman plastik' şeklinde laf edilmiyor? Malzeme kalitesi harika muhteşem deniliyo hep?? Şu kötüleme işini bi kenara bırakın artık. Metalurji ve malzeme mühendisiyim polikarbon kaliteli ve hafif bir malzemedir. Dayanıklıdır. Çamaşır leğeni muamelesi yapmayın artık.
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Akstrev 6 yıl
Ya dh neden hep alıntı haber yapar?
Neden dh her gün 24 saat içinde genel olarak en az 3 apple haberi koyar?
Dh ile apple arasında gizli bir anlaşmamı var? Zira haberlere bakıyorum, hepsi faraza fuzuli haberler. Gereksizlik hassafada. Bu kadar büyük siteyiz. oyuz buyuz diyorsun da, tek haberin bile adam gibni özgün değil. Hep alınmtı arak.
sadece videolar iyi. Gerikalan haberler hep yabancı sitelerden alıntı. Üstüne kaliteliyiz derken, o dediğin kaliteyi silen altına diğer sitenin bağlantısını koymak. gerçekten, ben böyle bir site sahibi olsam, özgünlüğe önem verirdim. En azından günde en az haberlerin yarısı özgün olurdu. Ayrıca, dh sitesi artık dh olarak adlandırılmamalı. siz yeni domain alın mh olun yada ah zira en yakın olduğunuz sınıflar bunlar. Apple haberi günlük ana sayfanın yarısını kaplıyor. Kalanıda gariban samsung, sony, asus, htc arada çekik gözlüler paylaşıyor. Apple sanki dünyanın en iyi ürünlerini satıyor. Ben elimdeki telefonu bile satmayı düşünürken, Kısıtlamalarından bıkmışken, Apple gitsin önce adam olmayı öğrensin. Siz de adam gibi haber yapın. Apple apple apple diye tiksindirdiniz firmadan.
Yada en güzeli sitenin ismini Apple magazin koyun da tam yerine otursun.
Ne bu ya? Sizin Apple ile gizli bir anlaşmanız mı var?
bak bu günkü apple başlıklarınız.
Piper Jaffray: iPhone'un gençler arasındaki popülerliği artmaya devam ediyor.
Üstteki haber inanılmaz mühim bir haber. Biz bilince çehremiz değişti. Gerçekten. Gençler iphone'a parayı bayılıyormuş. Sanki apple babamızın şirketi.
"iPhone 5c'ye talep, beklentilerin çok altında"
Bu haber de beni kanser etti. gerçekten çok üzüldüm. Apple baba biraz az kazıklıyormuş milleti. Ben gideyim 2200 tl paraya apple alayım. İphone 5 alayım ki aldım da. Sonrasında gelsin 5c çıkartsın hakaret gibi, bir de ios 7 çıkartsın çamur gibi. Çök babam çök.
Ne yani, sizi Apple haberi yapmadan kanser mi oluyorsunuz?
-
Flipcase ile iPhone 5c ve kılıfı, Connect Four oluyor
Bu habere sadece tek laf.
Haber bulamadım, sıvacılığa başladım.
"iWatch, piyasadaki akıllı saatlerden daha fazlasını yapacak"
Oha bu gün rekora koşuyoruz.Saat haberi de eklendi. Yakında apple duvar saati yapar o da gelir buraya.
Dur apple magazin sitesine hoş geldiniz. İsmimize Bakmayın. Biz dh sitesiyiz. Ama, özde apple haber, yada mobil haber sitesi olarak biliniriz.
Jonh Sculley'den Tim Cook'a övgü: Harika iş çıkartıyor meşgul
Abimiz bu. Kutluyoruz has mason abimizi. Övelim kendisini de kabarsın koltuk altı.
Apple'ın yeni merkezi Campus 2 hakkında tanıtım videosu yayınladı meşgul
Bu rekoru egale eden haberdir. gerçekten harikasınız. ben para bassam ancak bu kadarını yapardınız.
Kutluyorum sizi.
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EXios 6 yıl
Gayet normal.

İyi bayramlar.
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