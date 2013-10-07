iPhone 5s, eylül ayında ABD'nin en çok satılan telefonu oldu

Satışa sunulduğu ilk hafta sonunda Apple’ın 9 milyonluk rekor satışa ulaşmasında çok önemli bir paya sahip olan iPhone 5s çılgınlığı hız kesmeden sürüyor.

Pazar araştırma şirketlerinden Canaccord Genuity’nin Cnet’le paylaştığı son verilere göre iPhone 5s, eylül ayında ABD’nin en çok satan akıllı telefonu oldu. Ülkenin 4 büyük operatörünün (AT&T, Verizon, T-Mobile, Sprint) satış listelerinde ilk sıraya oturan iPhone 5s, bu çıkışıyla en büyük rakibi Samsung Galaxy S4’ü liderlikten ederken; iPhone 5c ise 4 büyük operatörün satış listelerine ikinci ya da üçüncü sıradan girerek Galaxy S4’le sıkı bir yarışa başladı.



iPhone'ların yanı sıra pazarın diğer önemli telefonlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Canaccord, eylül ayında HTC One’a olan talebin çok zayıfladığını; Blackberry’nin iki önemli telefonu Z10 ve Q10’a olan talebi ise durağan olarak değerlendirirken, Samsung'un eylül döneminde güçlü S4 satışının altına imza atmasını beklediklerini söyledi.

Diğer taraftan Canaccord’un verilerine göre Apple, dünya genelindeki yeni iPhone satışlarını yıl sonunda 52 milyona kadar yükseltecek.

http://news.cnet.com/8301-13579_3-57606043-37/apples-iphone-5s-top-buy-at-us-carriers-in-september/