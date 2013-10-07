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iPhone 5s, eylül ayında ABD'nin en çok satılan telefonu oldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,3b
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69
iPhone
Shady
Haber Editörü
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iPhone 5s, eylül ayında ABD'nin en çok satılan telefonu oldu

Satışa sunulduğu ilk hafta sonunda Apple’ın 9 milyonluk rekor satışa ulaşmasında çok önemli bir paya sahip olan iPhone 5s çılgınlığı hız kesmeden sürüyor.

Pazar araştırma şirketlerinden Canaccord Genuity’nin Cnet’le paylaştığı son verilere göre iPhone 5s, eylül ayında ABD’nin en çok satan akıllı telefonu oldu. Ülkenin 4 büyük operatörünün (AT&T, Verizon, T-Mobile, Sprint) satış listelerinde ilk sıraya oturan iPhone 5s, bu çıkışıyla en büyük rakibi Samsung Galaxy S4’ü  liderlikten ederken; iPhone 5c ise 4 büyük operatörün satış listelerine ikinci ya da üçüncü sıradan girerek Galaxy S4’le sıkı bir yarışa başladı.

iPhone'ların yanı sıra pazarın diğer önemli telefonlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Canaccord, eylül ayında HTC One’a olan talebin çok zayıfladığını; Blackberry’nin iki önemli telefonu Z10 ve Q10’a olan talebi ise durağan olarak değerlendirirken, Samsung'un eylül döneminde güçlü S4 satışının altına imza atmasını beklediklerini söyledi.

Diğer taraftan Canaccord’un verilerine göre Apple, dünya genelindeki yeni iPhone satışlarını yıl sonunda 52 milyona kadar yükseltecek.


http://news.cnet.com/8301-13579_3-57606043-37/apples-iphone-5s-top-buy-at-us-carriers-in-september/ Yorum Yaz
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doctor5945 6 yıl en beğenilen
Ben steve jobs ve tüm tüm apple çalışanlarına dünyaya gerçek mp3 çalar neymiş tablet neymiş akıllı telefon nasıl yapılırmış capasitif dokunmatik ekran nasıl yapılırmış ve bir uygulama havuzu nasıl kaliteli olurmuş tüm bunları gösterdiği ve sunduğu için tşk ediyorum.Varsın android fanları istediğini söylesin adamların ara model diye lanse ettikleri 5s bile 3 günde 9 milyon talep alıyorsa iphone 6 cıkana kadar olan süreçte ne kadar satılır bilenler yapsın hesabını kimseninde zoruna gitmesin android çilere kalsa apple ın telefon sektöründen çekilmesi gerekir,zamanındada her çıkan telefona iphone killer lakabını takıyorlardı özellikle samsung' cular.Boşuna heveslenmesin kimse iphone rakipsiz favoridir.Sadece ekranı 4.5' yapsa iphone a geçecek yeryüzünde mevcut kullanıcı kadar insan var sentetik testlerde bile 1gb ram çift çekirdekli işlemciyle snapdragon 800 işlemcili 3gb ramli note 3 ü kenter yaparak(antreman) tokatlıyor,mesutun note 3 tanıtımını izleyenler bilir defalarca takıldı dondu hatta pili çıkartmak icap ediyor bazen kimse android demesin bana tamamı hikaye bir işletim sisteminin üzerine ikinci işletim sistemini kurmuşsun sonrada benimki daha stabil diyorsun iphone 5s teki donanımı note 3 ve lg g2 ye koyun a7 işlemci ve 1gb ram sonrada yükleyin üzerine android 4.3 ü görün bakalım dakikada nasıl 2 kere reset atıyorsunuz cihaza iphone donanımla yazılımın mükemmel uyumudur.Cinsel obje ve virüs dolu marketinin kalitesizliğine girmiyorum bile.
Ben steve jobs ve tüm tüm apple çalışanlarına dünyaya gerçek mp3 çalar neymiş tablet neymiş akıllı telefon nasıl yapılırmış capasitif dokunmatik ekran nasıl yap...
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2 Yanıt Yanıtla +43
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General. 6 yıl
Benim dükkanım var milletin kıçına don satıyorum günde 5 tane satamıyorum anlamadım bu işi
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xbreakx 6 yıl doctor5945
doctor5945

Ben steve jobs ve tüm tüm apple çalışanlarına dünyaya gerçek mp3 çalar neymiş tablet neymiş akıllı telefon nasıl yapılırmış capasitif dokunmatik ekran nasıl yapılırmış ve bir uygulama havuzu nasıl kaliteli olurmuş tüm bunları gösterdiği ve sunduğu için tşk ediyorum.Varsın android fanları istediğini söylesin adamların ara model diye lanse ettikleri 5s bile 3 günde 9 milyon talep alıyorsa iphone 6 cıkana kadar olan süreçte ne kadar satılır bilenler yapsın hesabını kimseninde zoruna gitmesin android çilere kalsa apple ın telefon sektöründen çekilmesi gerekir,zamanındada her çıkan telefona iphone killer lakabını takıyorlardı özellikle samsung' cular.Boşuna heveslenmesin kimse iphone rakipsiz favoridir.Sadece ekranı 4.5' yapsa iphone a geçecek yeryüzünde mevcut kullanıcı kadar insan var sentetik testlerde bile 1gb ram çift çekirdekli işlemciyle snapdragon 800 işlemcili 3gb ramli note 3 ü kenter yaparak(antreman) tokatlıyor,mesutun note 3 tanıtımını izleyenler bilir defalarca takıldı dondu hatta pili çıkartmak icap ediyor bazen kimse android demesin bana tamamı hikaye bir işletim sisteminin üzerine ikinci işletim sistemini kurmuşsun sonrada benimki daha stabil diyorsun iphone 5s teki donanımı note 3 ve lg g2 ye koyun a7 işlemci ve 1gb ram sonrada yükleyin üzerine android 4.3 ü görün bakalım dakikada nasıl 2 kere reset atıyorsunuz cihaza iphone donanımla yazılımın mükemmel uyumudur.Cinsel obje ve virüs dolu marketinin kalitesizliğine girmiyorum bile.

Adamlar senkronu tutturdu artik. Ben i4 kullaniyorum i6' yi muhakkak alacagim. i3G S kullananlar i5 S alir. Bu artik boyle gider. Satmama gibi bir luksu yok zaten adamlar basli basina marka, Apple...

Suan piyasada Samsung olmasa Apple yenilikci devrim yapar mi dusunurum. Sadece RAM, kamera ve islemci yukseltir. Bundan sonra adamlar kar marjini dusunecek, cok yenilikci birseyler getirmez (parmak izi home tusu gibi) fakat Samsung guzel birseyler cikartirsa Apple yenilikci olmaya zorunlu kalabilir. Her turlu biz kazaniriz bu durumda da.
doctor5945Ben steve jobs ve tüm tüm apple çalışanlarına dünyaya gerçek mp3 çalar neymiş tablet neymiş akıllı telefon nasıl yapılırmış ca...
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antonidas 6 yıl
apple Abd'de çok güçlü.
eskiden daha güçlüydü ama halen iyi durumda.
Apple 5c satamıyor. Aslında apple'ın yeni derdi bu.
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avcitalip 6 yıl
doctor5945
enver328Pahalı ama kalite sonuçta. Zaten piyasada doğru düzgün telefon yok bundan başka. Tek eksiği ekranının küçük olması. Onu da büyütürlerse satış iki katına çıkar
http://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Galaxy-Round-artik-resmi--Dunyanin-ilk-egimli-OLED-ekrana-sahip-mobil-cihazi.htm yukarıdaki link siteden camcung yeni telefon cıkartmıs yıne amıral gemı 1000 dolarmış fiyatı eger iphone pahalıysa 2200 tl note 3 cıkıs ıtıbarıyle 2000tl s4 2000tl one yada z1 ucuzmu oluyor iphone 5 2150 tl den cıktı 14 aralık 2012 de bu nasıl pahalı bu nasıl ucuz edebıyatı kım ucuz neye göre ucuz

uzun vadede samsung daha pahalı oluyor alırken ucuz ama 1 yıl sonra fiyatı yarı yarıya düşünce zarar,apple böyle değil...
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avcitalip 6 yıl
xbreakx
doctor5945 Ben steve jobs ve tüm tüm apple çalışanlarına dünyaya gerçek mp3 çalar neymiş tablet neymiş akıllı telefon nasıl yapılırmış capasitif dokunmatik ekran nasıl yapılırmış ve bir uygulama havuzu nasıl kaliteli olurmuş tüm bunları gösterdiği ve sunduğu için tşk ediyorum.Varsın android fanları istediğini söylesin adamların ara model diye lanse ettikleri 5s bile 3 günde 9 milyon talep alıyorsa iphone 6 cıkana kadar olan süreçte ne kadar satılır bilenler yapsın hesabını kimseninde zoruna gitmesin android çilere kalsa apple ın telefon sektöründen çekilmesi gerekir,zamanındada her çıkan telefona iphone killer lakabını takıyorlardı özellikle samsung cular.Boşuna heveslenmesin kimse iphone rakipsiz favoridir.Sadece ekranı 4.5 yapsa iphone a geçecek yeryüzünde mevcut kullanıcı kadar insan var sentetik testlerde bile 1gb ram çift çekirdekli işlemciyle snapdragon 800 işlemcili 3gb ramli note 3 ü kenter yaparak(antreman) tokatlıyor,mesutun note 3 tanıtımını izleyenler bilir defalarca takıldı dondu hatta pili çıkartmak icap ediyor bazen kimse android demesin bana tamamı hikaye bir işletim sisteminin üzerine ikinci işletim sistemini kurmuşsun sonrada benimki daha stabil diyorsun iphone 5s teki donanımı note 3 ve lg g2 ye koyun a7 işlemci ve 1gb ram sonrada yükleyin üzerine android 4.3 ü görün bakalım dakikada nasıl 2 kere reset atıyorsunuz cihaza iphone donanımla yazılımın mükemmel uyumudur.Cinsel obje ve virüs dolu marketinin kalitesizliğine girmiyorum bile.
Adamlar senkronu tutturdu artik. Ben i4 kullaniyorum i6 yi muhakkak alacagim. i3G S kullananlar i5 S alir. Bu artik boyle gider. Satmama gibi bir luksu yok zaten adamlar basli basina marka, Apple... Suan piyasada Samsung olmasa Apple yenilikci devrim yapar mi dusunurum. Sadece RAM, kamera ve islemci yukseltir. Bundan sonra adamlar kar marjini dusunecek, cok yenilikci birseyler getirmez (parmak izi home tusu gibi) fakat Samsung guzel birseyler cikartirsa Apple yenilikci olmaya zorunlu kalabilir. Her turlu biz kazaniriz bu durumda da.

sonuçta 2-3 yıl boyunca güncelleme alıyor apple cihazları,samsung ise yeni model çıktığı an unutuyor...
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Mr.Pacino 6 yıl
burda okadar ucuz olsa bizde alıcaz ama , işte
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Kendi istegiyle 6 yıl
bukadar kısa sürede 52milyon
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doctor5945 6 yıl
enver328
Pahalı ama kalite sonuçta. Zaten piyasada doğru düzgün telefon yok bundan başka. Tek eksiği ekranının küçük olması. Onu da büyütürlerse satış iki katına çıkar

donanimhaber.com/...
yukarıdaki link siteden camcung yeni telefon cıkartmıs yıne amıral gemı 1000 dolarmış fiyatı eger iphone pahalıysa 2200 tl note 3 cıkıs ıtıbarıyle 2000tl s4 2000tl one yada z1 ucuzmu oluyor iphone 5 2150 tl den cıktı 14 aralık 2012 de bu nasıl pahalı bu nasıl ucuz edebıyatı kım ucuz neye göre ucuz
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HeavyClocker 6 yıl
Şaşırmadığım gelişme,daha tüm dünyada satışta değil, her ülkeye ulaştığı an rekor bekliyorum
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PsychicPower 6 yıl
Yıl sonuna kadar tahminen 52 milyon mu? Yıl sonuna kadar 3 ay gibi bir süre geçmiş olacak ve adamlar bu süre içinde Türkiye nüfusuna yakın iPhone satıyorlar.
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abrenax 6 yıl
Pahalı ama kalite sonuçta. Zaten piyasada doğru düzgün telefon yok bundan başka. Tek eksiği ekranının küçük olması. Onu da büyütürlerse satış iki katına çıkar
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tnrskr 6 yıl abrenax
enver328

Pahalı ama kalite sonuçta. Zaten piyasada doğru düzgün telefon yok bundan başka. Tek eksiği ekranının küçük olması. Onu da büyütürlerse satış iki katına çıkar

Ekranı büyük olmasın diyen pekçok kullanıcıda var ama.Mesela ben s4 aldım açıkçası 5. ekrana alışamadım millet tablet gibi 6 inçleri nasıl taşıyor anlamıyorum telefon için bence 4 inç ideal.
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DH Misafiri 6 yıl
ya arkadaşlar şu ios yazılımını bir android cihaz htc one lg g2 cihaz için birileri yazsa bir görsek apple ürettiği cihazdan daha iyimi yoksa gerçekten apple farkı varmı diye görsek çok güzel olurdu ör:hack os gibi mac os yazılımlarını normal asus msı ... bileşenli sistemler için düzenliyorlardı
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DH Misafiri 6 yıl
o değilde bu Kontratsız iPhone5S ne zaman satışa sunulacak bir bilgisi olan var mı hiç? sim kilitsiz iphone 5s istiyoruzzz, arkadaşım new yorkta şuan ve apple store gittiğinde kontratsız iphone satışı henüz başlamadığını söylediler, bizde heyecanla bekliyoruz operatör bağımsız iphone5s
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