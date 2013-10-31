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iPhone 5s ve 5c'nin hangi renkleri daha fazla satıldı ?

5 yıl
17,2b
1
37
iPhone
Shady
Haber Editörü
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iPhone 5s ve 5c'nin hangi renkleri daha fazla satıldı ?

Yeni iPhone'lar, takvimlerin 1 Kasım'ı göstermesiyle birlikte ülkemizde satışa sunulacak.Eğer siz de yeni iPhone'lardan birini almayı planlıyor ancak renk konusunda karar veremediyseniz bu haberimiz karar vermenizde yardımcı olabilir.

Consumer Intelligence Research Partners, kısaca CIRP, yayınladığı son çalışmayla tüketicilerin bugüne kadar iPhone 5s ve 5c'nin renk alternatiflerine gösterdikleri ilgiyi ortaya koyuyor. Bugüne kadar 40'a yakın ülkede satılan iPhone'ları incelemey alan CIRP'in çalışmasına göre iPhone 5s'in en çok "Uzay Grisi" rengi satılırken; onu %30 ile gri ile takip ediyor. Stok sıkıntısının baş gösterdiği ve birçok mağazada bulmanın neredeyse imkansız olduğu altın renkli model, tüm sıkıntılara rağmen, satışların %27'sini oluşturmuş.

iPhone 5s'in satışlarına cinsiyet ayrımını göz önüne alarak baktığımızda ise altın renkli modele hem kadınların hem de erkeklerin eşit olarak tercih ettiğini görüyoruz. En çok satılan iPhone 5s modeli olan Uzay Grisi'ne erkeklerin %50'ye yakını ilgi gösterirken; kadınlarda bu oran %40'ın altına düşüyor. Tercihini griden yana kullanan oranı ise kadınlarda, erkeklere nazaran %10 daha fazla.

Renkli renkli kasasıyla göz dolduran iPhone 5c'lerdeki durum ise sarı renk dışında neredeyse eşit durumda. Satışlarda liderliği %27 ile mavi renk göğüslerken, onu sırasıyla %25 ile beyaz, %21 ile yeşil ve %20 ile pembe takip ederken; sarı renk alternatifine olan ilgi ancak %7'de kalmakta. Cinsiyet bazında incelediğimizde ise iPhone 5c satışlarında geleneksel renk ayrımı davranışının ağırlığının hissedildiğini görmek mümkün. Erkekler en çok mavi ve beyaz iPhone 5c'ye ilgi gösterirken; kadınlar ise tercihlerini açık ara pembeden yana kullanmışlar.

iPhone 5s ve 5c'nin hangi renkleri daha fazla satıldı ?
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iPhone 5s ve 5c'nin hangi renkleri daha fazla satıldı ?
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Muss@ 5 yıl en beğenilen
Araplar goldu 1.liğe oturtur merak etmeyin.
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darkaura 5 yıl
heny ford'un meshur bir sozu vardir: "musterilerim istedikleri rengi secmekde ozgurdurler, istedikleri renk siyah oldugu surece." kisaca apple en cok hangi rengi uretmisse o satilmistir.
heny ford'un meshur bir sozu vardir: "musterilerim istedikleri rengi secmekde ozgurdurler, istedikleri renk siyah oldugu surece." kisaca apple en cok hangi reng...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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vires 5 yıl
Yeterli sayıda üretseler gold her türlü alır
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DH Misafiri 3 yıl
Sizce 5c nin hangi rengini almalıyım (beyaz hariç)
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DH Misafiri 5 yıl
siyah daha güzel arkasına bi kapak falan al belki işe yarar ama senin kararın....
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Guest-334F3CF19 5 yıl
Uzay grisi gerçekten iyi duruyordu.
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MegaWolt38 5 yıl
uzay grisi en güzeli bence..beyaz çok kadınsı duruyor...siyah her zaman asildir.
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Master_Evil 5 yıl
plastikte mavinin gideceği belliydi
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KARDANADAM_06 5 yıl
avea ve turkcell de fiyatlar belli olmuş.turkcell her zamanki gibi özel aksesuar kampanyalı(kızılcık ağacından imal kazıkla birlikte) olarak satılıyor.avea da ise peşin 2149/tarifeli de en pahalı 110tl.
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DH Misafiri 5 yıl
Bu haberin galaxy s4 serisi için olan türü yok mudur? Ben onu daha çok merak ettim.
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karizmafbli45 5 yıl
İŞTE BEKLENEN FİYATLAR AÇIKLANDI....
AVEA İLK FİYAT AÇIKLAYAN FİRMA BRAVO AVEA...
İPHONE 5S 2149TL...İPHONE 5C 1799 TL
BEKLENEN OLDU FAHİŞ FİYATLAR AŞAĞI DÜŞTÜ...
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teknokaptan 5 yıl
space gray diyorum.
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vitor reis 5 yıl
renkli iphone 5c kullanan erkek babet de giysin çok net
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Zuko 5 yıl
"Eğer siz de yeni iPhone'lardan birini almayı planlıyor ancak renk konusunda karar veremediyseniz bu haberimiz karar vermenizde yardımcı olabilir."

Milletin tercihine göre mi seçim yağacağım? Milletin hangi rengi seçtiğinden bana ne yahu?
1 Yanıt Yanıtla +1
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Granes 5 yıl Zuko
Zuko
"Eğer siz de yeni iPhone'lardan birini almayı planlıyor ancak renk konusunda karar veremediyseniz bu haberimiz karar vermenizde yardımcı olabilir."

Milletin tercihine göre mi seçim yağacağım? Milletin hangi rengi seçtiğinden bana ne yahu?

+1 ama buna göre seçim yapanlar vardır.Çünkü hangisi en şık görünüyorsa , o çok satılır algısı var.
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Leskodjer 5 yıl
Goldu canlı canlı hiç görmedim de resimde ki gibi açık renkli ve sarımtrak değilse bende tercihimi ondan yana kullanırdım.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
gösteriş meraklıları sağolsun sarı kısa zamanda birinciliğe oturur daha durun ortadoğuda satışlar başlamadı :D
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Golden Gate 5 yıl okan_cehapelioglu
Gösteriş merakından öte , sarısı elde hoş duran ve yıllar geçsede tasarımından birşey kaybetmeyecek bir model .
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