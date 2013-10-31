iPhone 5s ve 5c'nin hangi renkleri daha fazla satıldı ?

Yeni iPhone'lar, takvimlerin 1 Kasım'ı göstermesiyle birlikte ülkemizde satışa sunulacak.Eğer siz de yeni iPhone'lardan birini almayı planlıyor ancak renk konusunda karar veremediyseniz bu haberimiz karar vermenizde yardımcı olabilir.

Consumer Intelligence Research Partners, kısaca CIRP, yayınladığı son çalışmayla tüketicilerin bugüne kadar iPhone 5s ve 5c'nin renk alternatiflerine gösterdikleri ilgiyi ortaya koyuyor. Bugüne kadar 40'a yakın ülkede satılan iPhone'ları incelemey alan CIRP'in çalışmasına göre iPhone 5s'in en çok "Uzay Grisi" rengi satılırken; onu %30 ile gri ile takip ediyor. Stok sıkıntısının baş gösterdiği ve birçok mağazada bulmanın neredeyse imkansız olduğu altın renkli model, tüm sıkıntılara rağmen, satışların %27'sini oluşturmuş.

iPhone 5s'in satışlarına cinsiyet ayrımını göz önüne alarak baktığımızda ise altın renkli modele hem kadınların hem de erkeklerin eşit olarak tercih ettiğini görüyoruz. En çok satılan iPhone 5s modeli olan Uzay Grisi'ne erkeklerin %50'ye yakını ilgi gösterirken; kadınlarda bu oran %40'ın altına düşüyor. Tercihini griden yana kullanan oranı ise kadınlarda, erkeklere nazaran %10 daha fazla.

Renkli renkli kasasıyla göz dolduran iPhone 5c'lerdeki durum ise sarı renk dışında neredeyse eşit durumda. Satışlarda liderliği %27 ile mavi renk göğüslerken, onu sırasıyla %25 ile beyaz, %21 ile yeşil ve %20 ile pembe takip ederken; sarı renk alternatifine olan ilgi ancak %7'de kalmakta. Cinsiyet bazında incelediğimizde ise iPhone 5c satışlarında geleneksel renk ayrımı davranışının ağırlığının hissedildiğini görmek mümkün. Erkekler en çok mavi ve beyaz iPhone 5c'ye ilgi gösterirken; kadınlar ise tercihlerini açık ara pembeden yana kullanmışlar.