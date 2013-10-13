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iPhone 5s'de uygulamalar 2 kat daha fazla çöküyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,5b
2
89
iPhone
Shady
Haber Editörü
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iPhone 5s'de uygulamalar 2 kat daha fazla çöküyor
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Ülkemizde 1 Kasım'da satışa sunulacak iPhone 5s, diğer iPhone'lara göre donanım açısından çok daha güçlü, ancak telefonu diğerlerinden ayıran farklılık sadece bu değil.

Crittercism isimli mobil uygulama yönetim platformunun yaptığı bir araştırmaya göre iPhone 5s'de uygulamalar, iPhone 5 ve iPhone 5c'ye göre 2 kat daha fazla çöküyor. Daha somut ifadeyle iPhone 5 ve 5c'de uygulama çökme oranı %1,5 iken, iPhone 5s'de bu oran %3'e yükseliyor.

Bu oranı değerlendiren Crittercism'in CEO'su Andrew Levy'ye göre uygulamaların iPhone 5s'de daha fazla çökmesinin nedenini telefonun sahip olduğu 64-bitlik A7 işlemcisiyle, M7 yardımcı işlemcisine sahip olması. Geliştiricilerin uygulamaları A7'ye uygun hale getirmesinin biraz zaman alacağı için böyle bir sorunla karşılaşıldığını söyleyen Levy, iPhone 5c'nin donanım açısından iPhone 5'in ikizi olmasından ötürü iPhone 5 için optimize edilmiş tüm uygulamaların iPhone 5c'de sorunsuz çalıştığını belirtirken; iPhone 5s'de uygulamaların seleflerine nazaran daha fazla uygulama çökmesine neden olan sorunların zamanla giderileceğini ifade etti.


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DENIZCISERKAN 6 yıl en beğenilen OverClocK1ng
OverClocK1ng

Alvarlı Efe
OverClocK1ng
Çöküş başladı. Tek savundukları işletim sistemi idi. O da cozurdamaya başladı.
Son zamanlarda IOS, hakkında en çok sorun duyduğum şey haline geldi.
Steve gitti, Apple biter...

naaptın be abi

Söyleyeyim:

Yıl 2007. iPhone çıkıyor ve 1 tane telefon bile onun ne çözünürlüğüne, ne hızına, ne kalitesine ne de stabilitesine yetişemiyor...

Steve Jobs ölür..

Yıl 2013. Yeni iPhone çıkar. Çözünürlük artık en alt seviye denilebilecek çözünürlük olan HD Ready'nin bile altında kalmıştır.
Hız olarak diğer markalar aradaki farkı kapatmışlardır. Kalite olarak HTC veya mesela Sony gibi markalar çok kaliteli cihazlar
yapmaya başlamışlardır. Elaleme "Beni taklit ediyorsunuz" diyen Apple ise iPhone 5C gibi denemelerle Nokia taklit etmeye başlar.
Stabilite olarak da "Nerde o eski stabilite" dedirtmeye ve piyasada bir sürü iOS sorunları boy göstermeye başlamıştır.

Soru: Naaptın be abi?

Ben ne yaptım?

Cevap: Benim bir şey yapmama gerek yok. Apple kendi kendine yapıyor yapacağını...




Haberin içeriğini hala anlamadınız sanırım, sorun iOS'ta değil...

Sorun A7 gibi yeni bir işlemciye alışması biraz daha zaman alacak yazılımcılar.

Ve asıl nokta;
çöken iOS işletim sistemi değil yazılımlar!
OverClocK1ngAlvarlı EfeOverClocK1ngÇöküş başladı. Tek savundukları işletim sistemi idi. O ...
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1 Yanıt Yanıtla +45
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Balawitz 6 yıl
Bu konuyu actigimda tarayici coktu 2 kez hem de
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darknesss45 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Çöküş başladı. Tek savundukları işletim sistemi idi. O da cozurdamaya başladı.
Son zamanlarda IOS, hakkında en çok sorun duyduğum şey haline geldi.
Steve gitti, Apple biter...

Ne alaka? Android degil ki bu. Adamlar yuz bin tane cihaza degil sadece bir tane telefonda sorunlu olan uygulamalari optimize edecekler o kadar. Koskoca iosdaki iki uc sorundan apple batmaz asil androiddeki sorunlari haber yapmaya kalksalar sonu gelmez. Apple pek sevilecek bir firma degil ama iosun stabilligi, bas agritmamasi su goturmez bir gercek.
Not: Gerci bir zahmet stabil oluversin gelistirdigi cihaz sayisi 3 5 tane, milyar dolarlar parasi var, ar-gesinde cok iyi adamlar var. Sorun olmasi anormal olur.
OverClocK1ngÇöküş başladı. Tek savundukları işletim sistemi idi. O da cozurdamaya başladı.Son zamanlarda IOS, hakkında en çok soru...
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DH Misafiri 5 yıl
zaten her yeni cıkan telefon icin ülkemizde bu tarz karalama yazıları olur şaşırmadım insanların aklını karıstırmaktan baska birsey degil ben telefonu aldım hic bi cökme sorunu yok bunlar alamayan kisilerin karalama kampanyasından baska birsey degil unutmayın diger telefonlar ayrı iphone tek basına apayrı bir kalitedir android her zaman sorun cıkarır satarkende para etmez başkalarına kulak asmayın icinize ne siniyorsa onu alın pişman olmayın unutmayın ki ucuz etin yahnisi yavan olur 2+2=4 kadar net;)
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Bradley Cooper 5 yıl
işlemci değişikliğinden olsa gerek
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aylakadamali 5 yıl
yani ben bu konuda ne yapabilirim?
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daedlus 6 yıl
Marmarayın geç açılmasına ulusalcılar ne kadar sevindilerse,andeoid fan boylarıda bu habare bu kadar sevinmiştir.Marmaray 2009 da bitecekti,2013 te bitti arada iki kata yakın süre farkı var nasıl olsa.
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Evren 6 yıl
arkadas siyasi mevzuyu neden karıstırıyorsun işin içine ?
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cabriolet1981 6 yıl
Bu o kadar da kötü bişey değil. Uygulamalr optimize edilince daha uzun süre destek sağlanacak.
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EagleTibet 6 yıl
Burda Apple fanboyluğu yapmak istemem ama uygulamarın çökme oranı öyle abartılıcak bi düzeyde deil %3 yani şuan ki en stabil android telefon da uygulamarının çökme oranı en az %10. Ayrıca burdan şunuda belirtmek isterimki ben çevremdeki pek çok kişinin (henüz benim başıma gelmedi) uygulamalırı google play den orj indirdim ve telefonumla da uyumlu gözükmesine rağmen açmadı şeklinde sitemlerini çok duyuyorum. Google ilk önce buna çözüm arasın. Apple için hava hoş bi güncelleme ile hatayı telafi ederler...
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JoeyBane 6 yıl
Normal bir durum. 3. parti yazılımlar güncelleme alınca düzelir.
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Lee-on! 6 yıl
Şöyle bir gerçek var;
1) Apple'ın battıığı yok! Çöp bile üretse o yazılımı ile satmaya devam edecek.
2) Nexus hiçbir zaman bir iPhone'dan daha hızlı olmadı ve olmayacak (daha iyi demiyorum, hızlı ve stabil diyorum)
3) Apple tek bir telefon üzerine dünyanın en iyi geliştiricilerini yoğunlaştırıyor, senede 1 cihaz çıkarıyor ve eşşek yüküyle parası var. Yani tabii ki stabil olacak. Bu çok da büyük bir maharet değil.

Sonuç olarak Nexus 4 kullanıyorum aktif olarak. Şu an kullanmadığım elimin altında duran bir tane de 5S'im var. 5 değil 5S. Ancak 250 dolara aldığım Nexus'tan sonra neden 705 dolar verdiğim telefonu kullanayım diyorum. Ha şunu belirteyim tecrübe sahibi biri olarak. iPhone gerek kamerası gerek uygulamalardaki kalitesi gerek hızı gerek kasası ile en üst seviyede. Sidik yarıştırmanın manası yok. Ancak Nexus ile (android demiyorum, nexus diyorum, çünkü android ile en az saçmalayan tek cihaz nexus) iPhone'da yapamayacağım şeyleri yapabildiğim için Nexus kullanıyorum. Bt widget vs gibi. Ama bunlar için hız ve stabiliteden ödün veriyorum. Ayrıca her ne kadar saf android olsa da bugları var hataları var. Yeri geliyor reset atıyor... Bunlar yaşanıyor. Ama tabii ki hız hız diyoruz ama cihaz yerlerde değil. Bana gayet yetiyor cihazı sömürmeme rağmen. Sadece iPhone kadar değil diyorum kıyaslamak gerekirse. Velhasıl iPhone gerçekten "hızlı" ve "stabil". Bu su götürmez. Ancak yılda 1 cihaz üreten eşşek yüküyle parası olan ve kısıtlı bir işletim sistemi içeren bir telefon için bunlar zaten olması gereken şeyler. + çok pahalı... Üzgünüm objektif olmak gerek.
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DH Misafiri 6 yıl
gallerkrali
günlerdir kafayı yiyiyorum aktif olarak kullandıgım twitter dan sureklı atıyor uygulama kendılıgınden kapanıyor

peki bende niye olmuyor, mesut u her gün takip ediyorum ama iphone 5s imde cökmüyor...
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Nerevarine 6 yıl
Haberi okumadan iOS çöküyor yazmışlar.



iOS açık ara en iyi işletim sistemi. Hiçbir şekilde çökmez.


İmza: iFan.
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doctor5945 6 yıl
Başta apple olmak üzere bir çok tarayıcı devi java ve flash playerden ya kurtuldu yada kurtulmanın yollarını arıyor millette java sanal makinası üzerine insaa edilmiş android i göklere çıkartıyor javayla ilgili araştırma yapın ne gibi problemleri beraberinde getirdiğini ve neden devlerin ondan uzaklaşmak istediğini anlayacaksınız,nexus da dahil olmak üzere tüm android ile çalışan cihazların hepsi çöptür,eskiden flash payer der başka demezdiniz steve jobs flash ı reddettiğinde dalga geçiyordunuz adobe bile haklı olduğunu anladı desteğimizi çekiyoruz mobil platformdan dedi.Koskoca youtube bile html5 e döndü.Unix ile linux un ne olduğunu açmayacağım en basitinden bilen bilir bilmeyen araştırsın ama kısaca şöyle söylüyeyim o çok methettiğiniz linux kernelinin üzerine insaa edilen java sanal platformu üzerinde çalışan kısaca iki işletim sisteminin aynı anda çalışmak zorunda olduğu bir platformdur android.Sanal bir platformdur,stabilite beklenemez bugün neden note 3 gibi bir cihaz bir kaç uygulama açıldığında ram miktarı 200mb ta düşüyor(başka bir teknoloji portalında kendim gördüm bunu) bu baska hiçbir mobil işletim sisteminde yaşanmaz iphone 5s e 3gb ram koyun boşta 2.600 gb ile çalışır keza wp8 de öyle.Neden sadece nexus takılmadan çalışıyor sanıyorsunuz zaten iki işletim sistemi aynı anda çalışıyor birde üzerine arayüz ilave edilip onlarca sensör ve bunların yazılımlarıda eklenince donma takılma kaydırma hataları kaçınılmaz oluyor.Sakın birisi çıkıpta çalışma mantığı böyle ramda bekletiyor uygulamaları falan demesin 2 gün kapatıp açma telefonu IQ su 20 ye düşüyor cihazın kendi kendine temizleyemiyor ramı öyle. Nexus a dönecek olursam tüm android ekosisteminde %5 lik bir dilimi temsil ediyor artırılamayan hafıza sadece 16gb a indirgenmiş google ın kendi açıklamasında bile sadece geliştirici telefonu olarak lanse edilen kullanıcı deneyimine katkısı olmayan arayüz sadece yarasaların duyabileceği bir hoparlör ses çıkışı işin yoksa laucher le uğraş dur yada cyanogen room larla tabi biliyorsan.İçinden kulaklık cıkmayan bir kutu ve cıkış fiyatı itibariyle galaxy nexus ta gördük 1650 tl gibi saçma bir fiyat bu yeni cıkacak olanda muhtelelen öyle fiyatlandırılır.Android işletim sisteminin sorunsuz çalışması mümkün değil hataların en asgariye indirilmesi içinde sanırım intel core i7 haswell işlemci nvidia gtx780 ekran kartı ve 32gb ram gerekiyor.Tek rakibi MSI.Qualcomm s800 le adrenoyla olacak iş değil bu,ha bu arada sürüm numarasıda android 10.2.2 olur.
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WmGMD 6 yıl
Since1903
EvrenGit o kadar para bayıl,appler cokup dursun...
O kadar parayı derken ? Bugün Androidli , hala saçma sapan kasmalarla dolu Note 3 dediğin cihaza 2100 lira vereceksin ; İphoneye 2150 verince aradaki fark mı sorun olacak ? Bırakın bu işleri. Ben önceden Apple firmasının düşmanlarından biri olarak (ön yargı ile bakmışım) bazı insanların Bükemediği eli öpmesi lazım demeden edemiyorum.

2 tarafıda severek kullandım.Apple da şöyle bişey far telefon seni sarıp sarmalıyor androidde o yok herşey için bişey kuruyorsun.4S ve HTC one ı aynı anda kullandım.Onlarda android cihaz kullandım kesinlikle en stabili htc one dı.4S den sonra sıkıntı çıkarmadı.Yani tüm anroid camiasını karalamayın.İphone her zaman iphone dur.Artık bir marka oldu o insanların gözünde.
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