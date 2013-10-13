iPhone 5s'de uygulamalar 2 kat daha fazla çöküyor

Ülkemizde 1 Kasım'da satışa sunulacak iPhone 5s, diğer iPhone'lara göre donanım açısından çok daha güçlü, ancak telefonu diğerlerinden ayıran farklılık sadece bu değil.

Crittercism isimli mobil uygulama yönetim platformunun yaptığı bir araştırmaya göre iPhone 5s'de uygulamalar, iPhone 5 ve iPhone 5c'ye göre 2 kat daha fazla çöküyor. Daha somut ifadeyle iPhone 5 ve 5c'de uygulama çökme oranı %1,5 iken, iPhone 5s'de bu oran %3'e yükseliyor.

Bu oranı değerlendiren Crittercism'in CEO'su Andrew Levy'ye göre uygulamaların iPhone 5s'de daha fazla çökmesinin nedenini telefonun sahip olduğu 64-bitlik A7 işlemcisiyle, M7 yardımcı işlemcisine sahip olması. Geliştiricilerin uygulamaları A7'ye uygun hale getirmesinin biraz zaman alacağı için böyle bir sorunla karşılaşıldığını söyleyen Levy, iPhone 5c'nin donanım açısından iPhone 5'in ikizi olmasından ötürü iPhone 5 için optimize edilmiş tüm uygulamaların iPhone 5c'de sorunsuz çalıştığını belirtirken; iPhone 5s'de uygulamaların seleflerine nazaran daha fazla uygulama çökmesine neden olan sorunların zamanla giderileceğini ifade etti.