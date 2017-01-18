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iPhone 6 için de pil değişim programı başlatılabilir

Apple, beklenmedik kapanmalara neden olan pil sıkıntısı yüzünden iPhone 6s için bir geri çağırma programı başlatmıştı. Ücretsiz değişim programının iPhone 6'yı da kapsayabileceği söyleniyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
24,9b
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15
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple bazı cihazların arızalı pille gelip beklenmedik kapanmalara neden olabileceğini tespit ettikten sonra, iPhone 6s için bir geri çağırma programı başlatmıştı. Yayınlanan yeni bir rapor bu kampanyanın iPhone 6'yı kapsayacak şekilde genişletilebileceğini gösteriyor. Apple konusuda güvenilir bir kaynak olan Japon blog Macotakara, şirketin iPhone 6'da da benzer bir sorun keşfettikten sonra böyle bir seçenek sunmayı düşündüğünü bildiriyor.
Temel olarak Apple, bazı iPhone 6s modellerinin ani pil boşalması ve ardından kapanmasına neden olan hatalı pillerle geldiğini söylüyor. Çünkü bu piller üretim sürecinde daha uzun süre havaya maruz kalmışlar.
Firma çok az sayıda telefonun bu hatadan etkilendiğini ve hatanın sadece iPhone 6s modelini kapsadığını söylemişti. Ayrıca bunun bir emniyet sorunu olmadığını, Eylül ve Ekim 2015 arasında üretilen sınırlı seri numarası aralığındaki cihazları etkilediğini açıklamıştı.

iPhone 6: Bükülme sorunu ve pil sıkıntısı

Ancak iPhone 6'ların da beklenmedik şekilde kapanmasına neden olan arızalı pile sahip olabileceklerini gösteren olaylar da yaşanmaya başlamış durumda. Yaşanan çoğu vakada bu hatalı pillerle gelen iPhone'ların pil oranı %50'nin üstünde olduğunda bile beklenmedik şekilde kapandığı bildiriliyor.
Ayrıca Bkz. "Çerçevesiz amiral gemisi Oppo Find 9 büyük heyecan uyandırdı"
Eğer iPhone 6'lar da gerçekten etkilenmişlerse, bu durum modelin piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra ortaya çıkan ünlü bükülme sorununun (bendgate) ardından ikinci büyük sıkıntı olarak kayıtlara geçecek.
Ancak şimdilik iyi olan şey batarya bozulmasının bir güvenlik sorunu teşkil etmemesi ve telefonun beklenmedik şekilde kapanmasına rağmen en azından yaralanma riski taşımaması. Apple ise yeni geri çağırma programı söylentileri hakkında AppleInsider sitesine "Hizmet istatistiklerini sürekli değerlendiriyoruz, şu anda geniş bir iPhone 6 pil değişimi programı başlatmak için planımız veya zemin yok" şeklinde bir açıklama yaptı. Konunun ne şekilde ilerleyeceğini yaşanabilecek yeni olaylar şekillendirecek.

http://www.macotakara.jp/blog/rumor/entry-31706.html Yorum Yaz
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hegomanya48 2 yıl en beğenilen
iphone 6'ların hepsini toplayıp 6s falan vermeliler hatta bu utançtan dolayı 7 versinler direk. 6 resmen sakat doğdu yani
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xperialperen 2 yıl
Ağırlığı ne kadar olur peki? Firmalar istemiyor diye birşey yok hocam adamlar niye yapıp daha çok satmak istemesin?
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zotacing 2 yıl
2700mah'lık AA pilleri 2400mah'lık telefon bataryalarından küçük. Firmalar telefonlar çabuk eskisin ve yenisi alınsın diye bilerek sağlam ve büyük mah değerli pil takmıyorlar cihazlarına. Kullanıcılar biraz uyanık olup almasalar, firmalar kendine çeki düzen verecek.
Artık günümüzde en dandik telefonda bile 10.000mah batarya olmalıdır, insanları maymun ettiler herkesin evinde ayrı, arabasında ayrı, cebinde ayrı şarj aleti var. 4000mah bile 24 saati çıkaramıyor.
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xperialperen 2 yıl zotacing
zotacing
2700mah'lık AA pilleri 2400mah'lık telefon bataryalarından küçük. Firmalar telefonlar çabuk eskisin ve yenisi alınsın diye bilerek sağlam ve büyük mah değerli pil takmıyorlar cihazlarına. Kullanıcılar biraz uyanık olup almasalar, firmalar kendine çeki düzen verecek.
Artık günümüzde en dandik telefonda bile 10.000mah batarya olmalıdır, insanları maymun ettiler herkesin evinde ayrı, arabasında ayrı, cebinde ayrı şarj aleti var. 4000mah bile 24 saati çıkaramıyor.

Mah değeriyle herşey olup bitiyor mu? O iki tane aa pil sisteme gereken amper değerini sağlaya bilecek mi? Tabikide hayır. Aynı boyutlarda pil yaparsan ya mah değeri düşücek amper yükselicek ya da amper yükselicek mah değeri düşücektir. İkiside yükselsin diyorsan pilin boyutunun artması gerekir.
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arda28 2 yıl
Benim üründe seri no kontrolu yaptım sorunlu ürünü almanyadan almıştım acaba Türkiyede pil değişimi yapılabilirmi
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SecurityKuvvet 2 yıl
Beyler Telefonu Bilerek Çizdim Derin Bir Şekilde Apple Versem Değişimini Yaparmı Yenisini Verirmi Yani?
Not:qandırdım Zaaa xd Ben Dokunmaya Kıyamıyorum 7x24 Saat Siliyorum :)
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alphekka 2 yıl
tamda 1 aydır telefonumda aynı sorun baş göstermeye başlamıştı. şarjı %50 civarıyken birden %10 seviyesine düşüyor, şarja takınca birden %60 oluyor kafayı yemeye başladı. son güncellemeden mi oluyor nedir bu yoksa bataryası mı bozuldu, garantisi bitmeden versem mi diye düşünüyordum.
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sniper23 2 yıl
Ekrem71 ne oluyor abi ? Hemen Apple'ı arayalım nedir bu diye ?
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theyapici 2 yıl
bizim 6s plus ta başka sorunlar da vardır yenisini verdiler öecbur
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dr20mouse 2 yıl
Telefonları iade alsınlar ya bu bataryalarda patlarsa?
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Barni Moloztaş 2 yıl
Doğru bir hareket olmuş
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hegomanya48 2 yıl en beğenilen
iphone 6'ların hepsini toplayıp 6s falan vermeliler hatta bu utançtan dolayı 7 versinler direk. 6 resmen sakat doğdu yani
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kadirirdem 2 yıl hegomanya48
hegomanya48

iphone 6'ların hepsini toplayıp 6s falan vermeliler hatta bu utançtan dolayı 7 versinler direk. 6 resmen sakat doğdu yani


Dediğin firma Apple :D :D dua et de 5s vermesinler :)
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iphone 6s, pil ve
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