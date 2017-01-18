iPhone 6 için de pil değişim programı başlatılabilir

Apple bazı cihazların arızalı pille gelip beklenmedik kapanmalara neden olabileceğini tespit ettikten sonra, iPhone 6s için bir geri çağırma programı başlatmıştı. Yayınlanan yeni bir rapor bu kampanyanın iPhone 6'yı kapsayacak şekilde genişletilebileceğini gösteriyor. Apple konusuda güvenilir bir kaynak olan Japon blog Macotakara, şirketin iPhone 6'da da benzer bir sorun keşfettikten sonra böyle bir seçenek sunmayı düşündüğünü bildiriyor.

Temel olarak Apple, bazı iPhone 6s modellerinin ani pil boşalması ve ardından kapanmasına neden olan hatalı pillerle geldiğini söylüyor. Çünkü bu piller üretim sürecinde daha uzun süre havaya maruz kalmışlar.

Firma çok az sayıda telefonun bu hatadan etkilendiğini ve hatanın sadece iPhone 6s modelini kapsadığını söylemişti. Ayrıca bunun bir emniyet sorunu olmadığını, Eylül ve Ekim 2015 arasında üretilen sınırlı seri numarası aralığındaki cihazları etkilediğini açıklamıştı.

iPhone 6: Bükülme sorunu ve pil sıkıntısı

Ancak iPhone 6'ların da beklenmedik şekilde kapanmasına neden olan arızalı pile sahip olabileceklerini gösteren olaylar da yaşanmaya başlamış durumda. Yaşanan çoğu vakada bu hatalı pillerle gelen iPhone'ların pil oranı %50'nin üstünde olduğunda bile beklenmedik şekilde kapandığı bildiriliyor.

Ayrıca Bkz.

"Çerçevesiz amiral gemisi Oppo Find 9 büyük heyecan uyandırdı"

Eğer iPhone 6'lar da gerçekten etkilenmişlerse, bu durum modelin piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra ortaya çıkan ünlü bükülme sorununun (bendgate) ardından ikinci büyük sıkıntı olarak kayıtlara geçecek.

Ancak şimdilik iyi olan şey batarya bozulmasının bir güvenlik sorunu teşkil etmemesi ve telefonun beklenmedik şekilde kapanmasına rağmen en azından yaralanma riski taşımaması. Apple ise yeni geri çağırma programı söylentileri hakkında AppleInsider sitesine "Hizmet istatistiklerini sürekli değerlendiriyoruz, şu anda geniş bir iPhone 6 pil değişimi programı başlatmak için planımız veya zemin yok" şeklinde bir açıklama yaptı. Konunun ne şekilde ilerleyeceğini yaşanabilecek yeni olaylar şekillendirecek.

http://www.macotakara.jp/blog/rumor/entry-31706.html