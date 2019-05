iPhone 6 için saatlerce sırada bekleyen bu Çinlilerin sırrı ne?

iPhone 6’nın çıkışı da yine sansasyonel olaylara neden oldu. Bu kez işin içinde yaşlı Çinliler var. Saatlerce sırada bekledikten sonra ikişer tane iPhone 6 alan bu Çinliler cihazlarla ne yapmış olabilir?

Videonun yayınlanmasından sonraysa “Çin Mafyası” ifadesi özellikle ABD’de sosyal medyada çok konuşulmaya başlandı. Çoğu Çinli olayın aslında bir mafya işi olmadığına ve herkesin bireysel olarak bunu yaptığına ve para kazandığına dikkat çekmeye çalışıyor. Bunun ne kadar doğru olduğuna dair bir şeyler söylemek güç ancak kesin olan şu ki iPhone satışları üretim aşamasından satışlara kadar en çok Çinlilere yarıyor.

Sıra dışı kısa videolar çekerek, takipçilerini şaşırtmayı seven Casey Neistat iPhone 6’nın çıkışıyla birlikte yeni bir videoyla yeniden gündeme oturdu. Bu kez iPhone 6 için saatler öncesinden kuyruğa giren insanları görüntüleyen Neistat, kuyrukta bekleyen yaşlı Çinlilere dikkat çekmeye çalışıyor.New York’taki Apple Store’lar önünde kuyruğa geçen Çinlilerin sayısı hiç de az değil üstelik. Çoğunlukla da kalabalık gruplar halinde en ön sıraları tutmuş ve iPhone 6’ların çıkışıyla birlikte her biri ikişer tane cihaz satın almış.Elbette ki iPhone 6’nın Çin’de geç satışa çıkacak olması değil buna sebep. Bu Çinlilerin çoğunluğu New York’ta yaşıyor. Maddi durumları kötü ve hatta muhtemelen sağlık durumları da iyi değil. Karaborsa mafyası da bu Çinlileri belirli bir ücret karşılığında tutuyor, ellerine alacakları cihaz parasını nakit olarak veriyor. Apple Store’ların açılışı ile birlikte cihazları alan Çinliler, iPhone’ları karaborsacılara teslim ediyor ve komisyonlarını alarak oradan uzaklaşıyor.Daha sonra satış ekibi devreye giriyor ve iPhone 6’ları New York halkına satmak için sokaklara adım atıyor. Tüm bunları kamerayla kayda alan Casey Neistat, iPhone 6’nın gariban Çinlilere kadar herkes için nasıl bir geçim kaynağı (!) olduğuna farklı bir bakış açısı getirmeye çalışmış.Apple’ın elbette ki bu işte yapabileceği bir şey yok sonuçta yaşlı Çin’iler soğukta poşetlere sarınarak uyumaktan tutun da polisin kötü muamelesine kadar her türlü olayla karşı karşıya kalmayı göze alarak bu işi yapıyor. İllegal olarak yaptıkları tek şey sokağa çöp atmak, sokakta uyumak ve yürüyüş alanlarını işgal etmek. Bu ve sonrasındaki satış da polisin işi.