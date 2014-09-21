iPhone 6 için saatlerce sırada bekleyen bu Çinlilerin sırrı ne?

Haber Müdürü
iPhone 6’nın çıkışı da yine sansasyonel olaylara neden oldu. Bu kez işin içinde yaşlı Çinliler var. Saatlerce sırada bekledikten sonra ikişer tane iPhone 6 alan bu Çinliler cihazlarla ne yapmış olabilir?
Sıra dışı kısa videolar çekerek, takipçilerini şaşırtmayı seven Casey Neistat iPhone 6’nın çıkışıyla birlikte yeni bir videoyla yeniden gündeme oturdu. Bu kez iPhone 6 için saatler öncesinden kuyruğa giren insanları görüntüleyen Neistat, kuyrukta bekleyen yaşlı Çinlilere dikkat çekmeye çalışıyor.
Saatler Öncesinden Sıraya Geçiyorlar
New York’taki Apple Store’lar önünde kuyruğa geçen Çinlilerin sayısı hiç de az değil üstelik. Çoğunlukla da kalabalık gruplar halinde en ön sıraları tutmuş ve iPhone 6’ların çıkışıyla birlikte her biri ikişer tane cihaz satın almış.
Elbette ki iPhone 6’nın Çin’de geç satışa çıkacak olması değil buna sebep. Bu Çinlilerin çoğunluğu New York’ta yaşıyor. Maddi durumları kötü ve hatta muhtemelen sağlık durumları da iyi değil. Karaborsa mafyası da bu Çinlileri belirli bir ücret karşılığında tutuyor, ellerine alacakları cihaz parasını nakit olarak veriyor. Apple Store’ların açılışı ile birlikte cihazları alan Çinliler, iPhone’ları karaborsacılara teslim ediyor ve komisyonlarını alarak oradan uzaklaşıyor.
Apple’ın Suçu Ne?
Daha sonra satış ekibi devreye giriyor ve iPhone 6’ları New York halkına satmak için sokaklara adım atıyor. Tüm bunları kamerayla kayda alan Casey Neistat, iPhone 6’nın gariban Çinlilere kadar herkes için nasıl bir geçim kaynağı (!) olduğuna farklı bir bakış açısı getirmeye çalışmış.
Apple’ın elbette ki bu işte yapabileceği bir şey yok sonuçta yaşlı Çin’iler soğukta poşetlere sarınarak uyumaktan tutun da polisin kötü muamelesine kadar her türlü olayla karşı karşıya kalmayı göze alarak bu işi yapıyor. İllegal olarak yaptıkları tek şey sokağa çöp atmak, sokakta uyumak ve yürüyüş alanlarını işgal etmek. Bu ve sonrasındaki satış da polisin işi.
Çinliler Tepki Gösterdi
Videonun yayınlanmasından sonraysa “Çin Mafyası” ifadesi özellikle ABD’de sosyal medyada çok konuşulmaya başlandı. Çoğu Çinli olayın aslında bir mafya işi olmadığına ve herkesin bireysel olarak bunu yaptığına ve para kazandığına dikkat çekmeye çalışıyor. Bunun ne kadar doğru olduğuna dair bir şeyler söylemek güç ancak kesin olan şu ki iPhone satışları üretim aşamasından satışlara kadar en çok Çinlilere yarıyor.
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tekno seyirin yaptıklarına bak bide bunlara
Önce insan (ben bu site için bahsediyorum) ne istediğini bilmeli, ben yaptığımın doğru yada yanlışı belirtmeksizin 3-6yaş aralığı gibi popomu pufpuflansın mı istiyorum yoksa dahada bilgi ve bilinç bakımından doymuş ve güçlü seçim yapabilicek bir birey mi olmak isterim?
Düz bir bina inşa ederken yamuk bir katı yıkmadan çok daha fazla kat yapamayız yaptığımız bir kaç katta düz katın üzerine değilde yamuğun üzerinde olduğundan onlarda yamuk olur.İşine gelmez tabi yaptığın kata yamuk denmesi,yamuk olması ve de yamuk katı yıkıp düzeltmekte hem uzun hem yorucu bir iş.O zaman yamuk kattan daha da yamuk devam ederek s*çtığını birde sıvamayacaksın.Yamuk denince biri tarafından yukarıda belirttiğim gibi atarlar,laflar felan markette ağlayan çocuktan farklı yapmaz seni(az büyü artık).Kimse senden yanlışı düzelt üstüne fazladan doğru ekle demiyor '' Neyin ne olduğunu bil !... ya sus ya doğru konuş''
Burada eğer haberde yurtdışına göre pahalı satılan telefonları almayın çok zengin ve çar çur edicek bir ülke de değiliz ,enayide değiliz deseydi destek kampanyası da başlatsaydı haber bize örnek olurdu.Lakin evet size katılıyorum(bu seferlik değil doğruya her zaman her yerde katılırım çünkü doğrusu bu işin)anlamsız bir haber şimdi bu konuya gelipte ben ne yapayım ? Amaç nedir? Bize bahsettiğim gibi öğütte vermiyor.Ama M.Çevik'in kendi hesabından bahsettiği iphone 6 içerikli konuda çok hak verdim çünkü gerçekten eşek o zaman bu sony,htc,saösung bize cayır cayır kullandığımız özellikleri önceden vermesinden , e blackberry bir ara işadamlarının vazgeçilmeziymiş şimdi ise görünmüyor neredeyse.O devrim yapan iphone artık yok gelir mi belli olmaz ama şuda bir gerçekki skandallarla dolu bir şirketten(abd savy-unma bakanlığına bilgi aktarma vs.)ben almam helede parmak izi okuyucu olanlardan aynı şekilde s5 te almam nolursa olsun firma farketmez saklasalarda hackerlar var vs. onuda bu arada söyleyeyim...Yani nasıl ki nokia almıyorsanız'eski nokia değil diyip' nokia sahipleri size bir şey demiyorsa ki dememeli doğru,arkası önü yeni yeni toplanıyo kaç sene sürer o zamana kadar rakipleride boş durmaz belkide aradaki açık kapanmaz belki geçer,devrim yapar vs. neyse iphone da o apple değil hep yenilikçi + ileri teknolojiydi adının duyulması da bu yüzden oldu habire ama sonradan patlak verdi bunda iphone sahiplerini kimse kötülemiyor lakin telefonla ilgili bir gerçekte var.Onun için ben yanlış eylem ce hareket görmedim görene kadarda bu site favorilerim arasında 'insanın karar kılmış olanının fikri çokta değişeceğine inanmam aklına yatan bir durum olmadıkça bu da onun bukelamun özelliğini gösterir' çok çeneye gerek yok ben böyle bir durum gözlemledim demek istediğim yazdığınız yorum ve kelime sayısı değil yani yok m.çevik böyle yok erdi yoksa para yok bilmem ne. Kanaat getirdiysen olumsuz bir duruma gözlem ve fikirlerini özgürce diğer(bizlere)kullanıcılarada söyleyin bizde öğrenelim.Lakin eğer karalama kampanyasındaysan git bir aynaya bak ve nasıl bir anlamsız davranışın içerisinde olduğunu anladığında yüzün kızarır zaten ha zevkte,klavyede benim değil mi sana ne ? diyerek(kendinin adam olmadığınıda bilerek)yazıyorsan boşa yazma ben seni ne diye okuyum.Bakın herkeze,herşeyin hayırlısını dilerim (telefonundan :D ,fikirlerize kadar ve fazlası herşeyin yani)Umarım vaktinizi harcamaz , hayırlısıyla kullanırsınız.
"-400TL den alayım?"
"Altın tespih ile takas?"
"PC ile takas?"
"3 günlük 5S 32GB Gold ile takas?"
vb PM'ler gelir.