iPhone 6s ve iPhone 6S+, 12MP çözünürlükte arka kameraya sahip olabilir

Apple'ın cep telefonu dünyasını şekillendiren akıllı telefonu iPhone, bildiğiniz üzere 4S'den bu yana 8MP'lik arka kamera ile karşımıza çıkıyor. KGI'den Ming-Chi Kuo'nun elde ettiği son bilgilere göreyse iPhone 6s ve iPhone 6S+ ile bu durum değişiyor.

Bu doğrultuda Apple'ın çıkarması muhtemel yeni iPhone 6s ve iPhone 6S+ modelleri 12 megapiksel çözünürlüğünde bir arka kamera taşıyacak. iPhone 6 ile iPhone 6+ arasındaki kamera farkının iPhone 6s ile iPhone 6S+ arasında olmayacağı belirtilirken, modellerin 4.7-inç ve 5.5-inçlik ekran boyutlarını da koruyacakları gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Apple'dan alışık olduğumuz üzere mevcut tasarım çizgisini de -yüksek ihtimalle- koruyacak olan iPhone 6s ve iPhone 6S+, yine söylendiği kadarıyla şirketin A9 işlemcisini kullanacak ve seride bir ilk olarak "rose gold" renk seçeneğiyle de satın alınabilecek. Bu renk seçeneği hali hazırda 18 ayar altından üretilen Apple Watch Edition'da da kullanılıyor. Modellerin bellek tarafında ise 2GB LPDDR4 taşıyacağı söylentiler arasından öne çıkıyor.

iPhone 6s ve iPhone 6S+ için ortaya atılan bir diğer bilgi ise daha gelişmiş TouchID parmak izi okuma sistemi taşıyacakları yönünde. Yeni TouchID'nin mevcut cihazlardakine oranla çok daha hassas ve kararlı çalıştığı belirtiliyor. iPhone 6S+'ın "Safir" cam ile üretilmesi gibi çok gerçekçi olmayan bir ihtimali daha ortaya atan Ming-Chi Kuo, ayrıca uzun zamandır Apple'ın başını ağrıtan yamulma sorunlarına karşı da 7000 serisi (%60 oranında daha sağlam) alüminyum malzemeye geçiş yapılabileceğini de belirtiliyor. Bu malzeme hali hazırda Apple Watch'ın üretiminde kullanılıyor.

Apple iPhone 6s ve iPhone 6S+'ın önümüzdeki Eylül ayı gibi tanıtılması bekleniyor.

http://www.gforgames.com/gadgets/kgi-iphone-6s-predictions-47316/