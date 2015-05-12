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iPhone 6s ve iPhone 6S+, 12MP çözünürlükte arka kameraya sahip olabilir

4 yıl
7,7b
1
27
iPhone
Can Tunçer
Haber Editörü
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iPhone 6s ve iPhone 6S+, 12MP çözünürlükte arka kameraya sahip olabilir
 
Apple'ın cep telefonu dünyasını şekillendiren akıllı telefonu iPhone, bildiğiniz üzere 4S'den bu yana 8MP'lik arka kamera ile karşımıza çıkıyor. KGI'den Ming-Chi Kuo'nun elde ettiği son bilgilere göreyse iPhone 6s ve iPhone 6S+ ile bu durum değişiyor.
Bu doğrultuda Apple'ın çıkarması muhtemel yeni iPhone 6s ve iPhone 6S+ modelleri 12 megapiksel çözünürlüğünde bir arka kamera taşıyacak. iPhone 6 ile iPhone 6+ arasındaki kamera farkının iPhone 6s ile iPhone 6S+ arasında olmayacağı belirtilirken, modellerin 4.7-inç ve 5.5-inçlik ekran boyutlarını da koruyacakları gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Apple'dan alışık olduğumuz üzere mevcut tasarım çizgisini de -yüksek ihtimalle- koruyacak olan iPhone 6s ve iPhone 6S+, yine söylendiği kadarıyla şirketin A9 işlemcisini kullanacak ve seride bir ilk olarak "rose gold" renk seçeneğiyle de satın alınabilecek. Bu renk seçeneği hali hazırda 18 ayar altından üretilen Apple Watch Edition'da da kullanılıyor. Modellerin bellek tarafında ise 2GB LPDDR4 taşıyacağı söylentiler arasından öne çıkıyor.
iPhone 6s ve iPhone 6S+ için ortaya atılan bir diğer bilgi ise daha gelişmiş TouchID parmak izi okuma sistemi taşıyacakları yönünde. Yeni TouchID'nin mevcut cihazlardakine oranla çok daha hassas ve kararlı çalıştığı belirtiliyor. iPhone 6S+'ın "Safir" cam ile üretilmesi gibi çok gerçekçi olmayan bir ihtimali daha ortaya atan Ming-Chi Kuo, ayrıca uzun zamandır Apple'ın başını ağrıtan yamulma sorunlarına karşı da 7000 serisi (%60 oranında daha sağlam) alüminyum malzemeye geçiş yapılabileceğini de belirtiliyor. Bu malzeme hali hazırda Apple Watch'ın üretiminde kullanılıyor.
Apple iPhone 6s ve iPhone 6S+'ın önümüzdeki Eylül ayı gibi tanıtılması bekleniyor.

http://www.gforgames.com/gadgets/kgi-iphone-6s-predictions-47316/ Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl en beğenilen
Artık iPhone 8 çıksın da iPhone 5S alayım yahu...
Yani demek istiyorum ki fiyatlar ne alemde olacak? Ben uçuk bir şeyle gelecekler diyorum.
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TearsForFears 4 yıl
Ram ve kamera artsın tasarım daha iyileştirilsin yamulma sorunu çözülsün yeterlidir.Arka kameradan daha çok ön kameranın artması lazım bunun üzerinde niye durulmuyor? Selfie bu kadar popüler olmuşken 1.2 öp kamera nedir?
Ram ve kamera artsın tasarım daha iyileştirilsin yamulma sorunu çözülsün yeterlidir.Arka kameradan daha çok ön kameranın artması lazım bunun üzerinde niye duru...
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TearsForFears 4 yıl
Ram ve kamera artsın tasarım daha iyileştirilsin yamulma sorunu çözülsün yeterlidir.Arka kameradan daha çok ön kameranın artması lazım bunun üzerinde niye durulmuyor? Selfie bu kadar popüler olmuşken 1.2 öp kamera nedir?
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Gandalf81 4 yıl
hayırlısı.
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Umutcan 4 yıl
Daha hızlı işlemci, bir de belleği artırırlar olay bu. Bunlar da telefonda oyun vs. oynamayanların kolayca farkedemeyeceği şeyler.(App'in 0.019 sn daha hızlı açılması vs) Artık hiçbir firmadan adam gibi yenilik gelmiyor.
Birisi de devrimsel bir batarya ya da kamera teknolojisi kullanayım demiyor. Aksine kullanım süreleri daha da kötüye gidiyor.
Bir ara gözlüksüz 3d ekranlı telefonlar vardı piyasada, onların ekran teknolojilerini geliştirip artırılmış gerçeklik destekli cihazlar yapsalardı mesela... Ya da bu tarz benzeri yenilikler.
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Mr. Jingles 4 yıl
Uzun süre kullanım isteyen insanın alacağı telefon bu olur muhtemelen. Çünkü 2 GB RAM ile çıkarsa bu kapasite ile en uzun süre kullanılacak iOS cihazı olabilir. Çünkü işletim sistemi için uzun süre yetecek bir kapasite.
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MK* 4 yıl
tam olarak ne zaman tanıtılır? 6 veya 6s alma durumu varda.
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CoreGame 4 yıl
Kamerayı arttıracaklarını sanmıyorum a8x koyarlar bide 2 gb ram koyarlar ve bükülme sorununu büyük ihtimalle çözeceklerdir
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infom@n 4 yıl
tr_insan
ben apple kullanmış biri olarak şunu belirteyim.itunes denilen program ile müzik atmak resim yüklemek vs.çok zahmetli.ilk önce bu durumu düzeltmeliler.ayrıca o eski apple tadı kalmadı jobs gittikten sonra.daha dandik bir tasarım ve sağlam olmayan kasa ürettiler.yazık oldu.ha şimdi sonydeyim ancak sonydede eksik olan şu,sanatsallık yok.ayrıca kamerada apple olsun samsung olsun htc olsun sony olsun artık şu düşük ışık problemine çözüm bulmalılar

Explorer.exe yerine iTunes kullanıyorsun. Siz istiyorsunuz ki Telefonu bilgisayara takayım kopyala yapıştır ile dosya aktarayım :) Dünyanın en büyük müzik video satış mağazasına sahip firma korsanı böyle desteklemez. Kısıtlamalar ve kontrol etmesi doğal.
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e_capkan 4 yıl
3çekirdek (2de olabilir.)
2gb ram
4k video
12mp

aynı kasa

batarya kapasitesi %10-15 artar

ios9+++
ömrü ip6 dan 1 sene daha fazla olur.S model olduğu için.ram de artacak hem
1 Yanıt Yanıtla
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infom@n 4 yıl
Tahminlerimi yazayım:
1- Tasarım aynı olacak ama daha güçlü bir alüminyum kullanacaklardır.
2- A8X veya muadili bir işlemci kullanacak
3- A8X'in içinde 2GB RAM olduğundan 2GB RAM olacak (Belki 1.5 GB bile koyarlar :D )
4- Yine 8MP kamera sensörü kullanamabilirler, iPhone 7'de 12-13 MP kamera kullanacaklardır.
"S" serisi her zaman minör sürüm cihaz olarak çıktı. Major sürümlerin hataları ve eksikleri giderildi. Yine aynısı olacaktır.
Bkz: 4-4S farkı ve 5-5S farkı.
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Qui-Gon Jinn 4 yıl
Küçültsünler şu ekranı alırım hemen
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tr_insan 4 yıl
ben apple kullanmış biri olarak şunu belirteyim.
itunes denilen program ile müzik atmak resim yüklemek vs.çok zahmetli.ilk önce bu durumu düzeltmeliler.ayrıca o eski apple tadı kalmadı jobs gittikten sonra.daha dandik bir tasarım ve sağlam olmayan kasa ürettiler.yazık oldu.ha şimdi sonydeyim ancak sonydede eksik olan şu,sanatsallık yok.ayrıca kamerada apple olsun samsung olsun htc olsun sony olsun artık şu düşük ışık problemine çözüm bulmalılar
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efsane2bin6 4 yıl
Büyük ihtimal kamera ve ram farkı ortaya çıkacaktır.
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Angel of the Lord 4 yıl
6C çıkmayacak sanirsam.
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Fenomenon 4 yıl
Kesinlikle değişmeyecek olan şeyler
- tasarım (1-2 ufak tefek değişiklik olabilir)
- ekran büyüklüğü (4.7" ve 5.5" sabit kalır)
- ekran çözünürlüğü (ne 2k'sı ya en az 2 sene değişmez buraya yazıyorum)
Değişmez ihtimali olan şeyler
- 2gb ddr4 Ram
- daha yüksek çöz kamera
- 32gb depolama
Amerika fiyatı sabit kalır. Ama dolar 2.4'tan 2.7'e çıktı. Türkiye fiyatı 2700 - 2800 olur.
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