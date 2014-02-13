iPhone 6'ya ait olduğu iddia edilen ilk fotoğraflar: Yepyeni tasarım ve 4.7 inç ekran

Bu sene herkesin çıkmasını merakla beklediği daha büyük ekranlı ve daha ince bir tasarıma sahip yeni iPhone'a ait olduğu iddia edilen ilk fotoğraflar yayınlandı. İlk defa bir Twitter hesabı üzerinden paylaşılan fotoğraflar, daha sonrasında Avustralya'lı teknoloji yazarı Sonny Dickson tarafından detaylandırıldı.

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Yayınlanan fotoğrafların iPhone 6'ya ait olduğunu kabul edersek; iPhone 6'nın tasarım anlamında iPhone ailesinde yeni bir sayfa açacağını söyleyebiliriz. Tıpkı iPod Touch ve iPad Air'a benzeyen ince kasasıyla dikkat çeken telefonun tamamen alüminyum kasaya sahip. İnceliği ile iPod Touch aratmayan (muhtemelen kalınlığı 6-6,5 mm arasında) telefon, tahmin edeceğiniz üzere iPhone 5s'den daha büyük.Dün yaptığımız haberde de aktardığımız gibi telefonun neredeyse çerçevesiz olduğu dikkat çekerken; birçok kişinin eleştirdiği ekranın altındaki ve üstündeki bölümlerde (özellikle de üst bölüm) ciddi derecede küçültülmüş. Ön panelin böylesine efektif kullanılması ise büyük ekran / fiziksel boyut oranını iPhone 6 lehine olumlu kılmakta.Hazırladığı konsept fotoğraflar ile yakından tanıdığımız Federico Ciccarese'nin fotoğraflar üzerinde yaptığı analiz önemli bilgiler ortaya koyuyor. Telefonu iPhone 5s ile birebir karşılaştıran bir fotoğraf yayınlayan Ciccarese'ye göre telefon yatayda iPhone 5s ile aynı büyüklükte, ancak boy olarak ise sadece 5,2 mm daha uzun. Diğer bir ifadeyle iPhone'un ekranını 4,7 ince yükseltmek için Apple'ın iPhone 5s'i dikeyde 5,2 mm uzatması yeterli olmuş.iPhone 6 açısından her şey güzel görünmekle beraber fotoğrafların doğruluğuna şüphe düşüren birkaç unsur yok değil. Öncelikle prototip aşamasında iPhone'ların arka kasasına FCC bilgileri yazılmıyor. Çünkü bu bilgilerin yazılması için FCC onayı gerekiyor. Ancak fotoğraflardaki iPhone'un arkasında bu bilgiler yer alıyor.Şüphe uyandıran bir diğer unsur ise anten sistemi. iPhone 4'den iPhone 5s'e kadar Apple, anteni telefonun çevresine yerleştirmişti. iPhone 3G ve 3Gs'de ise kasanın polimer olmasından ötürü antenin cihaz içerisine gömülmesinde bir sakınca yoktu. 1.nesil iPhone'da ise anten telefonun içine yerleştirilmiş; ancak kasanın metal yapısından etkilenmemesi için kasanın antene denk gelen bölgesi plastikten yapılmıştı. Apple benzer tasarımı iPod Touch'ın mevcut modelinde de uygulamış; kasa tamamen metal olmasına rağmen kameranın hemen sağ tarafında ayrılan bölüm metal olmayan materyalden yapılmıştı. Ancak, iPod Touch gibi alüminyum kasaya sahip olduğu görülen iPhone 6'da ise anten iletişimini sorunsuzca mümkün kılacak ayrı bölüm görülmüyor. Bu da fotoğrafların gerçekliğine şüphe düşürmüyor değil.Konuyla ilgili yeni gelişmeler oldukça sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.