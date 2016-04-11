iPhone 7 "inanılmaz ince" bir forma sahip olabilir

Apple'ın yeni nesil iPhone 7 modelini bu yılın sonlarına doğru büyük olasılıkla da Eylül ayında piyasaya çıkarması bekleniyor. Şirketin muhtemelen yeni akıllı telefon modelinde de görünüm olarak mevcut iPhone çizgisini sürdürmeye devam edecek. Şimdiye kadarki söylentiler de cihaz tasarımında oldukça küçük değişikliklerin olacağını gösteriyordu.

Ancak Apple'ın iPhone 7'yi daha ince bir hale getirmek istediği bilinen bir gerçek. Şirketin 3.5mm kulaklık jakını ortadan kaldırma planlarının temel nedenlerinden birinin de bu olduğu söyleniyor. Yayınlanan yeni bir rapora göre iPhone 7 "inanılmaz ince" olacak ve 6 ile 6.5 mm civarında bir kalınlıkla gelecek. Bu da 7.1 mm kalınlığa sahip mevcut iPhone 6S modelinden de daha ince olacağı anlamına geliyor.

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Daha ince iPhone'un artı ve eksileri

Şüphesiz ki iPhone'u şu anda olduğundan daha ince bir hale getirmenin artıları ve eksileri olacak. Bu durum telefonun estetiğini geliştirip daha modern ve yenilikçi görünmesini sağlayabilir ancak daha ince bir iPhone modelini elde tutmak oldukça zorlaşacak. Ayrıca masa veya başka herhangi bir sert yüzeyden almak için de kullanıcıları uğraştıracağı söylenebilir.

Ayrıca iPhone'u inceltmek pil için daha az yer bırakma anlamına geliyor. Bu nedenle cihaz gerçekten de bu konuda büyük değişikliklerle gelebilir. Apple zaten 6S Plus modelini çıkarırken pili 2915 mAh seviyesinden 2750 mAh kapasitesine düşürmüştü. Yine aynı şekilde 4.7 inçlik versiyonunda da 1810 mAh pil gücü 1715 mAh seviyesine çekilmişti. Bu nedenle şirketin bu anlamda çok fazla bir etkiye sahip olmadan bunu başarması yeni bir meydan okuma olabilir.

http://news.softpedia.com/news/iphone-7-could-be-so-thin-that-it-might-give-you-a-paper-cut-502792.shtml