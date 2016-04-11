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iPhone 7 "inanılmaz ince" bir forma sahip olabilir

Apple önümüzdeki Eylül ayında sahneye çıkması beklenen iPhone 7'de çok fazla bir tasarım değişikliğine gitmeyecek gibi görünüyor. Ancak yeni söylentiler cihazın son derece ince olacağını gösteriyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple'ın yeni nesil iPhone 7 modelini bu yılın sonlarına doğru büyük olasılıkla da Eylül ayında piyasaya çıkarması bekleniyor. Şirketin muhtemelen yeni akıllı telefon modelinde de görünüm olarak mevcut iPhone çizgisini sürdürmeye devam edecek. Şimdiye kadarki söylentiler de cihaz tasarımında oldukça küçük değişikliklerin olacağını gösteriyordu.
Ancak Apple'ın iPhone 7'yi daha ince bir hale getirmek istediği bilinen bir gerçek. Şirketin 3.5mm kulaklık jakını ortadan kaldırma planlarının temel nedenlerinden birinin de bu olduğu söyleniyor. Yayınlanan yeni bir rapora göre iPhone 7 "inanılmaz ince" olacak ve 6 ile 6.5 mm civarında bir kalınlıkla gelecek. Bu da 7.1 mm kalınlığa sahip mevcut iPhone 6S modelinden de daha ince olacağı anlamına geliyor.
Ayrıca Bkz. "Yeni MacBook bilgisayarlarda klavye yerine dev bir touchpad olabilir"
Daha ince iPhone'un artı ve eksileri
Şüphesiz ki iPhone'u şu anda olduğundan daha ince bir hale getirmenin artıları ve eksileri olacak. Bu durum telefonun estetiğini geliştirip daha modern ve yenilikçi görünmesini sağlayabilir ancak daha ince bir iPhone modelini elde tutmak oldukça zorlaşacak. Ayrıca masa veya başka herhangi bir sert yüzeyden almak için de kullanıcıları uğraştıracağı söylenebilir.
Ayrıca iPhone'u inceltmek pil için daha az yer bırakma anlamına geliyor. Bu nedenle cihaz gerçekten de bu konuda büyük değişikliklerle gelebilir. Apple zaten 6S Plus modelini çıkarırken pili 2915 mAh seviyesinden 2750 mAh kapasitesine düşürmüştü. Yine aynı şekilde 4.7 inçlik versiyonunda da 1810 mAh pil gücü 1715 mAh seviyesine çekilmişti. Bu nedenle şirketin bu anlamda çok fazla bir etkiye sahip olmadan bunu başarması yeni bir meydan okuma olabilir.

http://news.softpedia.com/news/iphone-7-could-be-so-thin-that-it-might-give-you-a-paper-cut-502792.shtml Yorum Yaz
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Judgement13 3 yıl en beğenilen
Masadan spatulayla kazırız artık
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myhotyro 3 yıl
1mm ince olacağına 2mm kalın olsun da %50 daha yüksek kapasiteli pi koysunlar. Eminim çok daha fazla satar böyle yapsalar.
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darkdiva 3 yıl
Çinli firmalar 5mm telefon yaptılar kaç sene önce. İnanılmaz ince dediginiz de 6mm miydi?
2 Yanıt Yanıtla +45
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1 Avatar
wolfestein 3 yıl
Batarya da 500 mAh olur artık.
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Mustafa Ç. 3 yıl
Kaç para olacak bakalım
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SilverArrows 3 yıl
Ulan yıllardır efsane videodaki gibi bir telefon göremedik. Güya iPhone 5 olacaktı. Hani şu hologramlı, klavyeli video
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dalp 3 yıl
Çinlilerin ki çakma inanılmazdı demek istiyor herhalde . İNANILMAZ AYFONLA TANIŞIN . Uuuuu
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WHITE_Wolf 3 yıl
yeninesilogretmen
darkdivaÇinli firmalar 5mm telefon yaptılar kaç sene önce. İnanılmaz ince dediginiz de 6mm miydi?
Şu yorumu da 33 kişi beğenmiş ya pes. O kaç sene önceki tlfnun özellikleriyle bunu kıyaslamayı unutmuşsunuz.

Ne koymalarını bekliyordunuz snapdragon 820 felan mı?
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caneycaney 3 yıl
7 mm altı çok abes oluyor
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hayansame 3 yıl
Yaniltici ve aldatici konu basligini, okadar uyariya ragmen,haaalaaa dikkate alip degistirmiyorsunuz...
Bu yaptiginiz foruma cok buyuk saygisizliktir.
Konuyu acip terkedecekseniz hic baslatmayin daha iyi.
Konuyu gizle secenegi nerede????
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theyapici 3 yıl
ahanıma 6s plus aldım fiyatı aklıma geldikçe afakanlar basıyor bunun fiyatını düşünemiyorum bile bir telefondan kağıt gibi ince olsun beklentimiz yok abartmaya gerek yok note5 e da 6.0 sonunda geldi apple trink diye veriyor güncellemeleri samsung sınıfta kalıyor iphone kan kaybında bakalım nolcak
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dostum kertenkele 3 yıl
Bataryayı hepten çıkarsınlar o zaman süper ince olur hatta kaybolur bile
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WB 3 yıl
Gorseldeki tasarim fena durmuyor
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