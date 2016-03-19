iPhone 7'nin pil kapasitesi ve seramik gövdesi ortaya çıktı

Geçtiğimiz ay Apple iPhone 7'nin seramik bir arka yüze sahip olacağını gösteren render'lar yayınlanmıştı. Bugün, cihazın gövdesinde seramik kullanılacağını yineleyen bir başka sızıntı daha ortaya çıktı. Seramik kaplama, HTC One S modelininde yer almış ve kullanıcılar bir süre sonra bu bölümün soyulmaya/dökülmeye başladığını söyleyerek şirkete şikayette bulunmuşlardı. Ancak belki de bu teknoloji 2012 yılında piyasaya sürülen HTC modelinden bu yana büyük ölçüde iyileştirilmiştir.

Yeni fotoğraf ayrıca iPhone 7'nin daha güçlü bir pille gelebileceğini ortaya koyuyor. Görüntüde cihazın 7.04 Whr (watt saat) kapasiteli bir bataryaya sahip olduğunu gösteren bir ibare yer alıyor. Yani iPhone 6S'in içerdiği 6.61 Whr pil kapasitesinden yüzde 6.5'lik bir artış söz konusu. Voltajı bilmeden bu kapasiteyi miliamper-saat (mAh) birimine çevirmek imkansız. İki pil karşılaştırıldığında daha yüksek bir Whr rakamıyla iPhone 7'nin daha uzun ömürlü bir batarya sunacağı söylenebilir.

İddialara göre Apple'ın iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerinden 3.5mm kulaklık jakını kaldırmasının nedenlerinden biri de cihazın içerisine daha büyük bir pil sığdırmaya izin verebileceğini düşünmesiydi. Eğer görüntü gerçeği yansıtıyorsa iPhone 7 daha gelişmiş bir pil ömrü ile gelecek gibi görünüyor. Bu durum ileri seviye kullanıcıları mutlu etmek için yeterli olmayabilir ancak pil ömründeki herhangi bir artışı olumlu bir gelişme olarak kabul etmek gerekir.

http://www.phonearena.com/news/Latest-Apple-iPhone-7-leak-reveals-larger-capacity-battery-and-ceramic-body_id79425