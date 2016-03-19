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iPhone 7'nin pil kapasitesi ve seramik gövdesi ortaya çıktı

Eylül'de ortaya çıkması beklenen iPhone 7 ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Yayınlanan yeni fotoğraflar Apple'ın yeni nesil iPhone modelinin sahip olacağı pil kapasitesini de ortaya çıkardı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
14,2b
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59
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçtiğimiz ay Apple iPhone 7'nin seramik bir arka yüze sahip olacağını gösteren render'lar yayınlanmıştı. Bugün, cihazın gövdesinde seramik kullanılacağını yineleyen bir başka sızıntı daha ortaya çıktı. Seramik kaplama, HTC One S modelininde yer almış ve kullanıcılar bir süre sonra bu bölümün soyulmaya/dökülmeye başladığını söyleyerek şirkete şikayette bulunmuşlardı. Ancak belki de bu teknoloji 2012 yılında piyasaya sürülen HTC modelinden bu yana büyük ölçüde iyileştirilmiştir.
Yeni fotoğraf ayrıca iPhone 7'nin daha güçlü bir pille gelebileceğini ortaya koyuyor. Görüntüde cihazın 7.04 Whr (watt saat) kapasiteli bir bataryaya sahip olduğunu gösteren bir ibare yer alıyor. Yani iPhone 6S'in içerdiği 6.61 Whr pil kapasitesinden yüzde 6.5'lik bir artış söz konusu. Voltajı bilmeden bu kapasiteyi miliamper-saat (mAh) birimine çevirmek imkansız. İki pil karşılaştırıldığında daha yüksek bir Whr rakamıyla iPhone 7'nin daha uzun ömürlü bir batarya sunacağı söylenebilir.
İddialara göre Apple'ın iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerinden 3.5mm kulaklık jakını kaldırmasının nedenlerinden biri de cihazın içerisine daha büyük bir pil sığdırmaya izin verebileceğini düşünmesiydi. Eğer görüntü gerçeği yansıtıyorsa iPhone 7 daha gelişmiş bir pil ömrü ile gelecek gibi görünüyor. Bu durum ileri seviye kullanıcıları mutlu etmek için yeterli olmayabilir ancak pil ömründeki herhangi bir artışı olumlu bir gelişme olarak kabul etmek gerekir.

http://www.phonearena.com/news/Latest-Apple-iPhone-7-leak-reveals-larger-capacity-battery-and-ceramic-body_id79425 Yorum Yaz
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Mar00N 3 yıl en beğenilen
Neden bilmiyorum ama ilk kez yeni bir iphone a heyecanlanmıyorum
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cem650 3 yıl
bu sızmalar arttığına göre satışların azaldığı ve doyumun oluştuğu bu yüzdende fazladan reklamlara başvurduğu gözlemlemekte... 6s plus kullanan biir olarak şahsen bu kadar da para vermek akıl karı değilmiş.. ilk hevesle herşeyi ilk ay kullanıp sonrada sadece mail ve telefon araması dışında bişey yapmadığımın farkına varmak açıkcası üzücü 4000 tl yerine 1500 tl max telefon almak daha mantıklı ...
bu sızmalar arttığına göre satışların azaldığı ve doyumun oluştuğu bu yüzdende fazladan reklamlara başvurduğu gözlemlemekte... 6s plus kullanan biir olarak şahs...
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nightsoldier 3 yıl giogo
giogo
Çok güzel bir cihaz olacak.
İlk iphone 6'nın sızıntıları başladığında ben dahil herkes bu ne iğrenç bir telefon diyordu. Anten çizgileri beğenilmiyordu. Ama çıktığında telefonu elimize alıp incelediğimizdeki hissiyat ve görüntü bize yanıldığımızı söyledi.
Şimdi 6.1 kalınlığındaki bir telefon gelecek. Böyle bir telefonu elimize aldığımız an oha ne kadar ince diyeceğiz. Zariflik ve malzeme bize elimizde güzel hissiyatlar yaşatacak. Onun haricinde çift kameralı optik zoomlu kamerası büyük ihtimal piyasanın en iyisi olacak. Ve umuyorumki kutudan kablosuz yeni tasarım ve herkesin çok beğeneceği ve yeni moda olacak bir kulaklık çıkacaktır. Ve büyük ihtimal yeni ses yazılımı gelecek ve daha güzel ses deneyimleri yaşatacaktır. Çünkü beats alılalı kaç sene oldu hala bir hamle gelmedi apple'dan.
Son olarak safir cam yatırımları vardı apple'ın ve iphone 7 de görürsek bunu şaşırmayalım. Çizilmeyen kırılmayan bir cam ? Jelatin takmayacağımız bir telefon ?
Hadi ordan diyebileceklere, we will see diyorum.

Appleden bahsediyoruz. Kutuya asl Bluetooth kulaklik koymaz, haricen 299 liraya satar. Kutuya da earpodun lightning girislisini koyar.

3.5mm jack ceviriciyi koymaz, bunu 99 liraya haricen satar.

Tasarimi begenilmedi. Ama ios icin ya ipad ya ipod ya da iphone alacaksin. Millet de tabiki iphone aldi. Eldeki hissiyat acisindan piyasada hangi amiral gemi cihazlar kotu izlenim veriyor? Samsung diyecekseniz, s7 edge modelindeki kalite ve eldeki hissiyat muazzam olmus.

O anten cizgileri kalkarsa cok dah guzel gorunur diye dusunuyorum. Seramik kaplamayla da cok dah albenili bir hale gelecektir
giogoÇok güzel bir cihaz olacak.İlk iphone 6'nın sızıntıları başladığında ben dahil herkes bu ne iğrenç bir telefon diyordu. Anten çizgile...
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DH Misafiri 3 yıl
eğer sıkıntısız seramik yapılırsa ısıya dayanıklılık ve soğuma konusunda baya bir yol kat edilir bekleyelim ve görelim
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drjacob 3 yıl
yine en çok eleştirilecek ama en çok kar ettirecek model geliyor :)
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fizisyen 3 yıl
euronews teki habere gore
6 nin tasarim cizgisine sahip ve 4" ekran varmis.
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Somberlain 3 yıl
Asgari ücretli nin teni gözdesi iphone 7 karşınızda.
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Blackrz 3 yıl
Burda alacağını söyleyen arkadaşlar nasip olursa alacaklar. Ama onun dışında telefona sallayanlar' bu sefer olmayacak diyenlerden de gidip alan olucak. Bataryayla kamerayla işi olmuyor insanların. Sosyal medyada fotograf görünce acaba bu 6sle mi çekildi s6yla mı dediğimi ya da android kullanan bi arkadaşımla kıyasıya batarya yarıştırdığımı hatırlamıyorum. Mevzu yazılım-donanım uyumluluğu oldu bence. En azından benim ve etrafımda kullananlar için böyle. İos ve android iki büyük platform. İkisininde zaafları var eksikleri var ikisininde sevilen yönleri var. Apple fiyat bandını yukarı çekiyor samsungta buna ayak uyduruyor. Ama en basitinden hiç yazılımdan donanımdan anlamayan biri var diyelim. 3.500 lirası var. Gidip 6s plus'da alabilir s7 edge'de alabilir. Ama satarken ettiği zarar hangisinde fazla ? Tabiki kabul apple'da yenisini çıkarınca düşüyor ama bariz ortada apple daha az zarar ettiriyor. Ben başta fazladan verdiğim 300-400 lirayı sonradan 800-900-1000 olarak kaybetmiyorum.
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DH Misafiri 3 yıl
Bırakın bu işleri alın bi Zuk Z1 keyfinize bakın kamera ekran ses şarj usp tycp c 3.0 ile hızlı şarj 24 bit ses sistemi herşeyin en iyisine sahip olun kafanız rahat olsun
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Türkbey 3 yıl
seramik asla olmaz uydurmuşlar ustam
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StaatSanWalt 3 yıl
Apple hakkindaki piliyle kamerasiyla vs ilgili degisikllik haberlerini gereksiz buluyorum, cunku yeni cikan apple urunune 4000 TL veren kisi teknolojiden hic anlamayan sadece parasi olan telefonla konusurken elmada yandan gozuksun diyen kisidir, teknolojisiyle filanda ilgilenmez 6s le hicbir farki olmayan birsey cikaracaklar millette 4000 TL daha verecek bu kadar basit
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Türkbey 3 yıl StaatSanWalt
StaatSanWalt
Apple hakkindaki piliyle kamerasiyla vs ilgili degisikllik haberlerini gereksiz buluyorum, cunku yeni cikan apple urunune 4000 TL veren kisi teknolojiden hic anlamayan sadece parasi olan telefonla konusurken elmada yandan gozuksun diyen kisidir, teknolojisiyle filanda ilgilenmez 6s le hicbir farki olmayan birsey cikaracaklar millette 4000 TL daha verecek bu kadar basit

şu an 6 s kullanıyorum ve nasip olursa 7 alacağım ve teknolojiden donanımdan çok iyi anlarım android kullandığım zamanlarda bir çok rom editledim ve ay yıldız rom galaxy ace için hala nette var kullanan var. 7 çıkınca neden alacağıma gelince de iphonde iki model çıkınca değer kaybı daha çok oluyor bu yüzden de bir üst model çıkınca daha az değer kaybı ile satıp ve yenisini alıyorsun ve en güncel telefonu kullanıyorsun. ayrıca bana göre iphone yazılımı ios harici çok da kaliteli bir cihaz değil tasarım olarak huaweinin eline hiç bir firma su dökemez örnek huawei p8 huawei mate s... syagılarımla...
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orion2001 3 yıl
Bu telefon olayını ne kadar büyüttük gözümüzde...
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Captain_Ivy 3 yıl
seramik gövde ile alakalı sızıntılar nerde?
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Cem 3 yıl
"Seramik kaplamalı ilk iPhone" diye lanse ederler. Dünyada başkası yapmış yapmamış umurunda olmayan, kendi kendine yarışan firma..
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CoreXXX 3 yıl
ADAMLAR İSTEDİĞİNİ DAYATIYOR VAY ARKADAŞ. 3.5 MM KALDIRMAK NEDİR YA. SEKTÖRÜN STANDARTI BU. EĞER DAHA FAZLA PİL YERİ LAIZMSA KALDIR 3.5 MM Yİ AMA ADAPTÖRLE YİNE DESTEK VER. GERÇİ ADAPTÖRÜNÜ AYRI OLARAK 99.99 EUROYA SATAR BUNLAR:))
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