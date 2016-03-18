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Yavaşlayan iPhone büyümesi GPU devini büyük sıkıntıya soktu

iPhone satışlarındaki büyümenin yavaşlaması sadece Apple'ı etkilemedi. iPhone ve iPad'ler için PowerVR grafik işlemcisini üreten Imagination Technologies, maliyet düşürücü önlemler alacağını duyurdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple'ın iPhone ve iPad cihazları için GPU tasarlayan Imagination Technologies, maliyet düşürücü önlemler alacağını duyurdu. Şirket sadece geçen ay maliyet düşürücü önlemlerin ilk turunda, Nisan 2017'ye kadar 22 milyon dolarlık bir tasarruf sağlamayı amaçladığını açıklamıştı.
Bugün ise önümüzdeki 12 ay boyunca toplamda 40 milyon dolarlık bir maliyet düşürme planlarının olduğu duyuruldu. Yani ekstra bir 18 milyon dolarlık kesinti daha söz konusu. Bu bağlamda şirket 200 çalışanının işine son vererek yan işletmelerin bazılarını satacak veya tamamen kapatacak.
Imagination Technologies aynı zamanda maliyet azaltma planları dahilinde daha şimdiden 150 kişiyi işten çıkardıklarını açıkladı. Genel olarak şirket 350 çalışanı, ya da mevcut iş gücünün yaklaşık yüzde 20'sini kaybetmiş olacak. TechCrunch'a konuşan Imagination, üç temel iş alanının yani grafik ve multimedya (PowerVR), işleme (MIPS) ve bağlanabilirlik (Enigma) bölümlerinin bu maliyeti azaltma operasyonunundan etkilenmeyeceğini söyledi.
Imagination Technologies yatırımcılara gönderdiği bir mektupta Nisan ayıyla sonlanacak, 12 aylık bir faaliyet kaybı bildireceği konusunda uyarıda bulundu. Şirkete göre finansal sıkıntılarının ana nedeni iPhone sevkiyatlarındaki büyümenin yavaşlamış olması. Genel olarak Imagination, diğer teknoloji şirketlerine grafik ve video işleme teknolojisi lisanslıyor. Son yıllarda ise, şirketin işleri ağır şekilde ana müşterisi olan Apple'a bağımlı hale gelmişti.

http://techcrunch.com/2016/03/17/uk-graphics-company-imagination-technologies-is-laying-off-350-as-it-feels-the-iphone-pinch/ Yorum Yaz
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