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iPhone 8, beklenenden daha pahalı olacak

iPhone 8'in fiyat etiketi beklenilenin üstünde olacak. Yapılan son sızıntılara göre yeni iPhone modelinin 512 GB'lık versiyonun 1200 dolara satılması bekleniyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Yapılan sızıntılar iPhone 8'in 512 GB'lık sürümünün cep yakacağını gösteriyor. Apple'ın yeni telefonunda tercihini OLED ekrandan kullanması maliyetleri de arttıracak. Üstüne bir de artan hafıza boyutu eklenince fiyatlar hayli yükseliyor.
Yeni OLED ekran ile beraber maliyetin önceki modellerden % 50 -% 60 daha fazla olması bekleniyor. Bu da 30$'lık bir maliyet artışına tekabül ediyor.
iPhone 8'in 64 GB'lık versiyonunun 999$, 256 GB'lık versiyonunun 1099$, ve 512 GB'lık versiyonunun ise 1199$ fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Ülkemizdeki yüksek vergilendirmeler de işin içine girince Türkiye fiyatının çok daha pahalı olacağını şimdiden söyleyelim.
iPhone 8, beklenenden daha pahalı olacak
 

https://www.phonearena.com/news/Sticker-shock-iPhone-8Edition-price-may-hit-1199-for-an-eventual-512-GB-version_id97746 Yorum Yaz
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suti0 2 yıl en beğenilen
Aslında iphone pahalı değil. Biz fakiriz. Devlet aç gözlü. Bu kadar vergiye artık birileri dur demeli. Bu vatandaşın da bir canı var.
2 Yanıt Yanıtla +93
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alp0007 2 yıl
1 200 x 3 500 = 4 800 tl ediyor + üstüne vergiler. TRT bu habere çok sevindi.
1 Yanıt Yanıtla +53
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gosHawk. 2 yıl
Böbreğimin birini kullanmıyorum zaten satar üzerine biraz ekler alırım yine
1 Yanıt Yanıtla +18
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Guest-2936C6278 2 yıl
Bu işin moku çıktı alan adam da net kerizdir şunun hangi özelliğine para veriyorsunuz? Ama elması var o fiyata değer değil mi?!
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mustafasc 2 yıl
Zaten önemli olan en pahalisini almak değil mi ? Oled
Ekrana falan da gerek yoktu aslında. En önemli özelliği pahalı olmasi
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Skylik 2 yıl
64 gb versiyonunu minimum 5.5k'ya satsınlar. Ülkemizde ki insanlara müstahak. Ayrıca çoğu iPhone alan insan ya twitter'da ss paylaşmak için ya da ayna karşısında telefonla birlikte fotoğraf çekinmek için alıyor. bir de public mekanlarda, sigara, cüzdanla üçlü kombo yapanları unutmamak lazım.
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ghost recon advanced 2 yıl
2000 tl ile 2200 tl arasında oneplus5 ve xaomi 6 varken bu kadar uçuk fiyatlara telefon almak akıl işi değil zaten işin israf boyutunu geçtim bu saydığın 2 cihaz şuanda kamera olsun hız olsun güncel uygulamalardan tut bütün oyunlara kadar her ihtiyacı rahatlıkla karşılıyor önemli olan bunlara bu fahiş fiyatla atlamadan önce kişinin aklını kullanmasıdır ama aklını kullanan kişinilerin sayısı her zaman az olacaktır
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Hakan.. 2 yıl
6s var bende cok guzel telefon sonuna kadar kullanırım dediğim için olmadı herhalde
surekli sorun cıkarıyor sıfırını veriyorlar aynı, 7s uygun olursa kaparız bir tane
yoksa bu sekılde devam
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Infinitum 2 yıl
Her yıl beklediğim şey beklenenden biraz daha pahalı olması zaten.
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SEHZADE63 2 yıl
Yurt dişi alin kafaniz rahat olsun:))
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Tensi 2 yıl
7500 nakit, operatorde 36 vadede 300 TL taksitle satarlar artik.
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Krone 2 yıl
Çok pahalı. Bir kaç yıl öncesine kadar 2500 Liraya pahalı diyorduk şimdi fiyatlar iki katına çıktı. Sadece iPhone değil diğerleri de fiyatları iyice yükseltti. Yeni iPhone fark yaratan şaşırtıcı özelliklerle gelmezse o paralara değmez. Sonuçta altı üstü bir telefon.
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OLED, iphone 8 ve
8 etiket daha yeni iphone 512gb 1199$ Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Anıl Burak Karadede MPopüler Popüler
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