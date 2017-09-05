iPhone 8, beklenenden daha pahalı olacak

Teknoloji Editörü
Yapılan sızıntılar iPhone 8'in 512 GB'lık sürümünün cep yakacağını gösteriyor. Apple'ın yeni telefonunda tercihini OLED ekrandan kullanması maliyetleri de arttıracak. Üstüne bir de artan hafıza boyutu eklenince fiyatlar hayli yükseliyor.
Yeni OLED ekran ile beraber maliyetin önceki modellerden % 50 -% 60 daha fazla olması bekleniyor. Bu da 30$'lık bir maliyet artışına tekabül ediyor.
iPhone 8'in 64 GB'lık versiyonunun 999$, 256 GB'lık versiyonunun 1099$, ve 512 GB'lık versiyonunun ise 1199$ fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Ülkemizdeki yüksek vergilendirmeler de işin içine girince Türkiye fiyatının çok daha pahalı olacağını şimdiden söyleyelim.
https://www.phonearena.com/news/Sticker-shock-iPhone-8Edition-price-may-hit-1199-for-an-eventual-512-GB-version_id97746 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Ekrana falan da gerek yoktu aslında. En önemli özelliği pahalı olmasi
surekli sorun cıkarıyor sıfırını veriyorlar aynı, 7s uygun olursa kaparız bir tane
yoksa bu sekılde devam
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OLED, iphone 8 ve