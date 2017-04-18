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Hamamböcekleri neden PS4'ü seviyor?

PlayStation 4 oyun konsolu hamamböcekleri için ideal yuvalardan biri haline geldi. Öyle ki Manhattan'daki bir konsol tamircisi fiyat tarifesine hamamböceği temizleme ücreti bile eklemiş durumda.
2 yıl
11,3b
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49
Oyun Konsolları
Onur Seven
Haber Editörü
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Karanlık, dar ve sıcak alanlar her daim hamamböceklerinin en sevdikleri ortamlar olmuşlardır. Şimdi ise bu pek sevimli olmayan canlılar PlayStation 4 konsollarının içini mesken etmiş durumdalar. Konsoldaki güç kaynağının sıcak ve içerinin karanlık olması PS4'lerin hamamböceği çekmesine neden oluyor.
Sorun şu ki, Sony hala garanti kapsamında olsa bile hamamböceklerinin musallat olduğu bir PS4'ü tamir etmeye pek yanaşmayacaktır. Manhattan'daki bir konsol tamircisine neredeyse her hafta hamamböceği istilasına uğramış bir PS4 geliyor. Öyle ki fiyat tarifesine 25 dolarlık hamamböceği temizleme ücreti bile eklenmiş durumda.
Ayrıca Bkz. "Galaxy S8 ve S8+ modellerinde kırmızı ekran sorunu başladı"
Tamircilere göre hamamböcekleri PS4'ün havalandırma ızgaralarından içeri giriyor. Daha sonrasında ise dahili güç kaynağının yanında yuva kuruyorlar. Bu küçük, karanlık ve sıcak alan içerisinde yavrulayan böcekler daha sonra devre kartının üzerine pislemeye başlıyorlar. Zamanla bu pislikler bileşenlere zarar vermeye başlıyor ve konsolun kısa devre yapmasına neden oluyor.
Bunu önlemenin en iyi yolu konsolu yüksek ve havadar bir alanda tutmak. Ancak bu bile küçük böceklerin içeri girmeyeceğini garanti etmiyor. Ama en azından pahalı oyun makinenizi ele geçirme konusunda onları az da olsa caydırabilir.

http://kotaku.com/console-repairmen-explain-why-cockroaches-love-ps4s-1794393470 Yorum Yaz
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dark dragon 2 yıl en beğenilen
Hayvan bile o haliyle Ps4'ü tercih ediyor anlayana
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GoldPunch 2 yıl
Hayvansever olmak sadece kedi kopek sevmek degildir. Hamambocekleri gelip PS4 umun icinde sıcacık bir sekilde yasayabilirler, sorun yok. Tabi ki konsola zarar vermemek sartiyla.
Hayvansever olmak sadece kedi kopek sevmek degildir. Hamambocekleri gelip PS4 umun icinde sıcacık bir sekilde yasayabilirler, sorun yok. Tabi ki konsola zarar v...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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Guest-F8946C419 2 yıl GoldPunch
GoldPunch
Hayvansever olmak sadece kedi kopek sevmek degildir. Hamambocekleri gelip PS4 umun icinde sıcacık bir sekilde yasayabilirler, sorun yok. Tabi ki konsola zarar vermemek sartiyla.

Yazın camı pencereyi de aç. Sivrisinekler aç kalmasın.
GoldPunchHayvansever olmak sadece kedi kopek sevmek degildir. Hamambocekleri gelip PS4 umun icinde sıcacık bir sekilde yasayabilirler, sorun y...
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Dukkha 1 yıl
Hamamböceği gelecek ps4 içerisine girecek o evin halini düşünemiyorum. Zaten son sorunları bu olur
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Predator9 2 yıl
Peki ya xbox ?
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DH Misafiri 2 yıl
PS4 almaktan vazgeçtim bu haberi okuyunca :/
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zack06 2 yıl
Haberi okuyunca makinenin içini açıp baktım bende hamamböceği yerine saunaböceği çıktı keyifler de yerinde kamp kurmuşlar ter atıyorlar rahatsız etmemek için kapattım makineyi doom oynamaya devam ettim bi'de ne göreyim doom da ki yaratıkların hamamböceğinden farkı yok
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erenceyla 2 yıl
Bir nesil bu hayvanı izleyerek büyüdü.
Bkz:roboroach
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HajHaj 2 yıl
Şu haberi gurur kaynağı olarak gören kafa. Ne güzel kafa.
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VLCplayer 2 yıl
Biraz önce bir bilgi öğrendim (tesadüf) ; hamamböceklerinin kafası kopsa bile 9 gün yaşayabiliyormuş tabi açlıktan dolayı ölüyormuş 9 gün sonunda. yani bir şekil beslenebilse o şekilde yaşayacak hayvan :) ................ bu böceklerden kurtulmanın bir kaç yolu var 1- komşudan tavuğunu ödünç alıp bir kaç gün evde vizesiz serbest dolaşım hakkı tanımak, 2- yine birinden iguana ödünç alıp bir kaç gün evde misafir etmek :)
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V4LKyR 2 yıl
Hamamböcekleri akıllı ve kaliteli hayvanlardır. Hatta bir cinsi var, çiftine 300€ isteniyor.
Bakın bunlar:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 2 yıl
Hamamböceği yumurtaları atom bombası ve radyasyondan etkilenmeyecek kadar güçlü. Biz şirketin binasını ilaçlattırıken gelen şahıs, dünyanın en iyi ilacı dahi yumurtalara birşey yapamaz demişti.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
benim eski CRT monitörde bir hamam böceği ailesi vardı !
sonra yoldan geçen eskiciyi çağırdım !
hacı al bunu hayrına dedim, evdeki böcek sorunu bitti gitti ! :)
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sony, playstation 4 ve
9 etiket daha tamir oyun konsolu hamamböceği kısa devre Oyun Konsolları Ev Elektroniği Onur Seven MPopüler Popüler
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