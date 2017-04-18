Hamamböcekleri neden PS4'ü seviyor?

Karanlık, dar ve sıcak alanlar her daim hamamböceklerinin en sevdikleri ortamlar olmuşlardır. Şimdi ise bu pek sevimli olmayan canlılar PlayStation 4 konsollarının içini mesken etmiş durumdalar. Konsoldaki güç kaynağının sıcak ve içerinin karanlık olması PS4'lerin hamamböceği çekmesine neden oluyor.

Sorun şu ki, Sony hala garanti kapsamında olsa bile hamamböceklerinin musallat olduğu bir PS4'ü tamir etmeye pek yanaşmayacaktır. Manhattan'daki bir konsol tamircisine neredeyse her hafta hamamböceği istilasına uğramış bir PS4 geliyor. Öyle ki fiyat tarifesine 25 dolarlık hamamböceği temizleme ücreti bile eklenmiş durumda.

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Tamircilere göre hamamböcekleri PS4'ün havalandırma ızgaralarından içeri giriyor. Daha sonrasında ise dahili güç kaynağının yanında yuva kuruyorlar. Bu küçük, karanlık ve sıcak alan içerisinde yavrulayan böcekler daha sonra devre kartının üzerine pislemeye başlıyorlar. Zamanla bu pislikler bileşenlere zarar vermeye başlıyor ve konsolun kısa devre yapmasına neden oluyor.

Bunu önlemenin en iyi yolu konsolu yüksek ve havadar bir alanda tutmak. Ancak bu bile küçük böceklerin içeri girmeyeceğini garanti etmiyor. Ama en azından pahalı oyun makinenizi ele geçirme konusunda onları az da olsa caydırabilir.

http://kotaku.com/console-repairmen-explain-why-cockroaches-love-ps4s-1794393470