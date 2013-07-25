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iPhone Lite ete kemiğe büründü

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,5b
1
122
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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iPhone Lite ete kemiğe büründü
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Son dönemde hakkında belki de en çok görsel sızdırılan cihaz uygun fiyatlı iPhone modeli oldu. Apple'ın inkar politikası sürerken, tedarik zincirinde çalıştığı sanılan bazı kişilerin ısrarla iPhone Lite sızıntıları devam ediyor.

Kısa süre önce sadece iPhone Lite arka kasası için çekilen 6 dakikalık inceleme videosu dikkat çekerken bu kez artık prototip haline gelmiş iPhone Lite modelinin görselleri internette paylaşıldı.

Daha önce iPhone yazının altındaki sertifika bilgilerinin olmaması ve SIM kart yuvasının kapağının olmaması gibi sebeplerle görsellerin asılsız olduğu iddia edilse de yeni görsellerde bu eksiklikler de kapatılmış. 

Kılıf üreticisi TACTUS tarafından sızdırılan görseller 4 inçlik ekrana sahip bir iPhone Lite modeline işaret ediyor. Yeni model 9mm kalınlığa sahipken, 120mm de uzunluğa sahip. Farklı renklerde sunulacak modelin ses tuşları da bu renge uyum gösterecek.

iPhone Lite modeli ile Apple'ın özellikle gelişmekte olan ülke pazarlarını hedeflediği sanılıyor. Bu sayede Apple da kar marjını düşüren önceki modellerin fiyatında indirime gitme politikasına son vererek, iPhone 5S ile birlikte iPhone 5 üretimine de son verecek.

http://www.phonearena.com/news/Leaked-photos-show-assembled-Apple-iPhone-Lite_id45703#5- Yorum Yaz
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General. 6 yıl en beğenilen
1000tl altı olursa fena değil nihahi sürüm dahada güzel olur kanaatindeyim 900-1000 tl alt ve orta segment Android cihazlar insana saç baş yolduruyor insanlar alıp kullansa fenamı olur neden bu kadar ucuz iphone'ye karşısınız havanızmı kaçacak maddi durumu olmayanların elinde iPhone görünce zorunuzamı gidecek hep kendi açınızdan bakıyorsunuz olaya başkalarınıda anlamaya çalışın lütfen
1000tl altı olursa fena değil nihahi sürüm dahada güzel olur kanaatindeyim 900-1000 tl alt ve orta segment Android cihazlar insana saç baş yolduruyor insanlar a...
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1 Yanıt Yanıtla +69
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Zordion 6 yıl
Hicbir iPhone'da yazilar o kadar dandik olmadi %100 sahte.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Samsung a plastik derdik bu ondan da beter çıktı.
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dockhanger 6 yıl
600 700 vivarı olacaksa süper dandık androıd cihazlardan kurtulruz
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YüzüğüKayıpFrodo 6 yıl
Ete kemiğe büründü haberini duyunca heyecanlandım fakat tamamen plastiğe bürünmüş mübarek
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ceycey11 6 yıl
çakma iphone görünümlü gerçek iphone olmuş. umarım final sürümü az daha derli toplu birşey olur.
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fthkn 6 yıl
15 dolarlık telefonun bile utanmadan 200 liraya satıldığı Türkiye'de vatandaşım ucuz iphone için fikir alışverişi yapıyor. Yok ucuz falan. Sen zaten hiçbir zaman telefon için çok para ödemedin ki. Ödediğin gümrük toptancı KDV TRT payı özel iletişim vergisi ve operatör kampanya vade farklarıydı. Yani Türkiye'de yaşıyorsan zaten pahalılığı yaratan seyin cihazın maliyeti olmadıgını bilerek konuşacaksın.
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Black Sky 6 yıl
forum.donanimhaber.com/... Satılık iPad Mini 16gb wifi(siyah) + 50 tl değerinde kılıf + jelatin + 100 tl değerinde App Store hesabımı tatilde acil nakite ihtiyacım olduğu için satıyorum. Ürün 3 aylıktır ve tek bir çiziği dahi bulunmamaktadır. Vatan Bilgisayar'dan aldım. 500 tl düşünüyorum ama pazarlığa açık ilgilenenlere duyurulur.. :)
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Cengiz Elektronik 6 yıl
Şunu Gerçek Sananlarda Suç Yok, Bunu Buraya Koyan Vatandaşa Yetki Verende Suç.
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daedlus 6 yıl
iPod touch ın dandik görünümlüsü olmuş :)
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mylife.ag 6 yıl
Daha önceki konuya da yazmıştım bu konuya da yazıyorum. Apple iPhone Lite haberleri sayesinde hem iPhone 5S'in özellikleri sızdırılmıyor hem de Apple reklamını yapmaya devam ediyor.

Edit: Görsellerden anladığım kadarıyla fazlasıyla gereksiz ve dandik bir cihaz olur eğer bu cihaz piyasa çıkarsa, çünkü kasa hiç kaliteli durmuyor hatta Samsung'un o berbat kasası bu kasadan kat kat iyi kat kat kaliteli gözüküyor.
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gps.navigation 6 yıl
Rekor kıracak
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yankeeGohome_ 6 yıl
Gerçekse gerçekten çok kötü duruyor. Lite olması görüntünün bu kadar kötü olmasını gerektirmez. Donanımdan ve dış görünüş belli ölçülerde kısarsın. Bu rezil olmuş.
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oooguz 6 yıl
Resimdeki cihaz hoş değil ama ipad mini gibi bir ucuz iphone alternatifi iyi bir satış rakamı yakalar ...

bakınız ipadmini satış rakamları
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