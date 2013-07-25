iPhone Lite ete kemiğe büründü









Son dönemde hakkında belki de en çok görsel sızdırılan cihaz uygun fiyatlı iPhone modeli oldu. Apple'ın inkar politikası sürerken, tedarik zincirinde çalıştığı sanılan bazı kişilerin ısrarla iPhone Lite sızıntıları devam ediyor.





Kısa süre önce sadece iPhone Lite arka kasası için çekilen 6 dakikalık inceleme videosu dikkat çekerken bu kez artık prototip haline gelmiş iPhone Lite modelinin görselleri internette paylaşıldı.





Daha önce iPhone yazının altındaki sertifika bilgilerinin olmaması ve SIM kart yuvasının kapağının olmaması gibi sebeplerle görsellerin asılsız olduğu iddia edilse de yeni görsellerde bu eksiklikler de kapatılmış.





Kılıf üreticisi TACTUS tarafından sızdırılan görseller 4 inçlik ekrana sahip bir iPhone Lite modeline işaret ediyor. Yeni model 9mm kalınlığa sahipken, 120mm de uzunluğa sahip. Farklı renklerde sunulacak modelin ses tuşları da bu renge uyum gösterecek.





iPhone Lite modeli ile Apple'ın özellikle gelişmekte olan ülke pazarlarını hedeflediği sanılıyor. Bu sayede Apple da kar marjını düşüren önceki modellerin fiyatında indirime gitme politikasına son vererek, iPhone 5S ile birlikte iPhone 5 üretimine de son verecek.

http://www.phonearena.com/news/Leaked-photos-show-assembled-Apple-iPhone-Lite_id45703#5-