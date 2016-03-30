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iPhone SE Apple için düşündüğünüzden daha da kritik bir öneme sahip

Apple'ın 4 inçlik iPhone modeli kısa bir süre önce tüketicilerle buluşmaya başladı. Yayınlanan yeni bir araştırma, iPhone SE'nin Apple için düşündüğünüzden daha da önemli olduğunu gösteriyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
12,1b
1
71
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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iPhone SE, Apple mağazalarının önünde uzun kuyruklar oluşturabilecek türden bir akıllı telefon değil. Ancak bazı yeni araştırmalar cihazın Apple'ın iPhone serisinin önemli bir parçası olduğunu gösteriyor. Araştırma firması Slice Intelligence'ın analizine göre iPhone SE duyurulmasından bu yana özellikle birkaç yıl içinde yeni bir telefon satın almayan insanlar tarafından büyük bir ilgi görmüş durumda.
Veriler, iPhone SE alıcılarının sadece yüzde 35'inin son iki yıl içinde internet üzerinden bir iPhone satın aldıklarını gösteriyor. Satın alanların yüzde 16'sı daha önce Android kullanıyor olması dikkat çekiyor. iPhone 6S alıcılarının ise yüzde 49'u bir önceki iPhone modelinden yükseltme yapmışlar. Geçiş yapan tüketicilerin yüzde 10'luk kısmı ise Android kullanıcılarından oluşuyordu.
Slice tarafından toplanan veriler, iPhone SE alıcıların yüzde 77'sinin erkek oluğunu ortaya koyuyor. Tüm iPhone tüketicilerinin genelindeki erkek kullanıcı oranı yüzde 69 seviyelerinde. Ayrıca araştırma, iPhone SE alıcıları arasında üniversite derecesine sahip kullanıcı sayısının daha az olduğunu ve düşük gelir düzeyindeki insanların bu cihaza yöneldiğini gösteriyor. iPhone 6 veya iPhone 6S sahiplerinin yüzde 46'sı bir üniversite mezunuyken bu oran iPhone SE alıcılarında yüzde 39 seviyelerinde. Slice, belirli bir sayı vermeden, iPhone SE ilk hafta sonu satışlarının iPhone 6S'e göre yüzde 94 oranında daha düşük olduğunu da söylüyor.

http://intelligence.slice.com/among-iphone-launches-the-se-is-indeed-small-edition-but-its-bringing-new-consumers-to-iphone/ Yorum Yaz
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cceviz 3 yıl en beğenilen
4inc telefon kullanmak zorunda olduğumu düşününce bile yüreğim sıkışıyor.
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Ömerayhan 3 yıl vjdrsjejv
Tabak istesem Kütahya Porselen'e giderim.
1 Yanıt Yanıtla +35
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vjdrsjejv 3 yıl
İlk hafta satışlarının %94 daha az olması gösteriyor ki insanlar 4 inch iphone'a aşıkmış.Hint kuşu büyüklüğünde telefona para vermeyi bekliyormuş.
Yada 5s'e parayı yatırdıkları için paraları kalmamış.
İlk hafta satışlarının %94 daha az olması gösteriyor ki insanlar 4 inch iphone'a aşıkmış.Hint kuşu büyüklüğünde telefona para vermeyi bekliyormuş.Yada 5s'...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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travegostar 3 yıl
Telefon güzel iyide keşke bir tanede alternatif 5s kasası ebatında çıkarsalarmış daha iyi olurmuş
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OxBlue 3 yıl
Küçük ekran severler olarak daha güncel özellikli bir telefon çıkması güzel:

atıyorum oyun oynamıyorsam, zırt pırt uygulama yüklemiyorsam, büyük ekran sevmiyorum, bir telefona 2000 TL üstünde para vermek istemiyorsam ve uzun yıllar sorunsuz kullanabileceğim kaliteli bir telefon istiyorsam iPhone SE 16 GB işinizi layıkıyla görür

ama

5S'ten farkını ortaya koymak için ekran 4,3 inc olabilirdi, sadece bu noktada eksik kalınmış bence, neyse bu haliyle de iyi.
(diğer eksileri arasında çözünürlük falan zaten küçük ekranda çok dert edilecek şeyler değil)

muhtemelen eski 5S parçalarını bunda kullanmak için birebir aynı kasayı sürüp maliyetten kıstılar.
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cnr.kh 3 yıl travegostar
travegostar

Telefon güzel iyide keşke bir tanede alternatif 5s kasası ebatında çıkarsalarmış daha iyi olurmuş

hocam zaten 5s kasası ebatında daha ne çıkacak ki :)
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mavizaman 3 yıl
ayfon sahipleri kendini avutma yolunu bulmuş büyük ekranlı telefonu istemesende bu 4" ekranı haklı kılmaz hele hele kalın çerçevelerle asla.
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D3DEKORKUT 3 yıl
ben iphone 4 kasasını çok beğeniyorum. tek elimle rahatlıkla kullanabiliyorum.
hiç bi zamanda 5-5s üstü iphone almayı hayal etmedim yani bi iphone 6+ 'ım olsun demedim.
iphone 4'ümden çok çok memnunum. tek sıkıntım , hızı, kamerası, ve güncelleme almamasıydı.
emin olun benim gibi çok fazla kullanıcı var.
o yüzden iphone se emin olun ki çok iyi bir kullanıcı grubuna hitap ediyor. ve satış rakamları çok çok yüksek olacaktır.
ben şahsen 5s alcağıma se alırım.
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cnr.kh 3 yıl
Daha telefon çıkalı ne kadar oldu ki bu kadar anketi yapmışlar milletin daha yüzde 90 ı bu modeli bilmiyor.
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Ömerayhan 3 yıl cnr.kh
Aynen ha SE diyorum tuhaf tuhaf bakıyolar suratıma. Toplumda karizma isterseniz alınacak bir telefon değil
Gelen geçen 5S sanacak. Yani bunu önemseyen biri için konuşuyorum tabi.
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Red_devil33 3 yıl
6" lg gflex 1 kullanıyorum eşimde 4.7" samsung s3 var bana oyuncak gibi geliyor. 4" devri kapandı bence min 4.7" olmalı idi.
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Ömerayhan 3 yıl Red_devil33
Devir kapandı demek biraz saçma geliyor kulağa. Bana sorarsan da 6" çok saçma. Misafirlere kahve sunarım ben onunla
Tablet-telefon ayrımı olması taraftarıyım. Tamamen, baştan sona zevk meselesi. Yani kullanan kullanır ben kimseye karışmam 6S+ konusuna gidip bu ne la kürek gibi falan demedim illa ki sevenler olacaktır
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DH Misafiri 3 yıl
Arkadaşlar burda telefonun kaba olmasını istemeyen kullanıcı dolu ve bu yenilik ile çok güzel bir şey yapmış uzun uzun telefonlar artık sıkıyor zariflik ve kibarlık arıyor bazı insanlar.
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@BJK@ 3 yıl
SE yi 5s den ayıracaktı ekranı 4,3 yada 4,5 yapıp
yani alt ve üst çerçeveleri daraltıp aynı ebatta sunsa bu donanım ile hakkını verirdi.
1 Yanıt Yanıtla +4
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pruventa 3 yıl
2011 de fabriakdan çıkmış iphone 4 telefonum hala taş gibi duruyor ve yavaşlamış olsa da işlerimi hallediyorsa artık şu millet şu telefona para verme çılgınlığını bir kenara bıraksın..
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action4ever 3 yıl
şu çerçeve muhabbetini çok abartıyorsunuz. telefon estetik görünüyor, eli de rahatsız etmiyor. sırf ekran oranını yükseltmek için asimetrik saçma tasarımlı telefonlara para veriyorsunuz sonra da estetik estetik diye ağlıyorsunuz.
şu forumda 1cm kalınlığındaki lg g4 saçmalığının hayranı dolu her yer estetikten bahsetmeyin bi zahmet. 5s le g4 ü yanyana koyunca g4 tuğlaya ekran bağlamış gibi duruyor.
bu kadar büyük ekran küçük çerçeve bağımlısıysanız çerçevesiz tvler var alın bi tane sırtınıza bağlar gezersiniz.
4 inç telefonu kullanmak "zorunda" değilsiniz ayrıca. açık azcık şu ufkunuzu da etrafınızda tercihleri sizden daha farklı olan, "az paraya en çok" olanı değil nitelikli olanı tercih eden insanlar olduğunu fark edin. ben 1000 verdim 20 gb ramim var ahahaha sende 1 gb ram varmış ahaha demekten zevk almayı bırakın da telefonunuza bir dönüp bakın, daha facebookta kaydırma yaparken frame atlamaları yapan, 60 fps akıcılığında bıraktım uygulamayı arayüz deneyimi bile sunamayan telefonları size nicelik anlatarak satıyorlar siz de çok mutlu oluyorsunuz.
e tabi bizim insanımız çok sever niceliği. 1000km yol yaptım 50000 kişilik stadyum yaptım derler o yolların 2 yıl sonra ne durumda olduğunu o stadyumun ne kadar işe yarar olduğunu gidip görünce anlarsınız.
1 Yanıt Yanıtla +3
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drjacob 3 yıl
ideal olan 4.7 inc gerisi fazla küçük yada fazla büyük :)
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OsbourneReynolds 3 yıl action4ever
action4ever

şu çerçeve muhabbetini çok abartıyorsunuz. telefon estetik görünüyor, eli de rahatsız etmiyor. sırf ekran oranını yükseltmek için asimetrik saçma tasarımlı telefonlara para veriyorsunuz sonra da estetik estetik diye ağlıyorsunuz.
şu forumda 1cm kalınlığındaki lg g4 saçmalığının hayranı dolu her yer estetikten bahsetmeyin bi zahmet. 5s le g4 ü yanyana koyunca g4 tuğlaya ekran bağlamış gibi duruyor.
bu kadar büyük ekran küçük çerçeve bağımlısıysanız çerçevesiz tvler var alın bi tane sırtınıza bağlar gezersiniz.
4 inç telefonu kullanmak "zorunda" değilsiniz ayrıca. açık azcık şu ufkunuzu da etrafınızda tercihleri sizden daha farklı olan, "az paraya en çok" olanı değil nitelikli olanı tercih eden insanlar olduğunu fark edin. ben 1000 verdim 20 gb ramim var ahahaha sende 1 gb ram varmış ahaha demekten zevk almayı bırakın da telefonunuza bir dönüp bakın, daha facebookta kaydırma yaparken frame atlamaları yapan, 60 fps akıcılığında bıraktım uygulamayı arayüz deneyimi bile sunamayan telefonları size nicelik anlatarak satıyorlar siz de çok mutlu oluyorsunuz.

e tabi bizim insanımız çok sever niceliği. 1000km yol yaptım 50000 kişilik stadyum yaptım derler o yolların 2 yıl sonra ne durumda olduğunu o stadyumun ne kadar işe yarar olduğunu gidip görünce anlarsınız.

Hocam eline koluna sağlık. Tamamına katılıyorum ve hatta fikrim aynı yönde olsa dahi durumu sizin kadar isabetli değerlendiremezdim. Özellikle nicelikler üzerine yaptığınız analiz daha başka bir çok konuyu da özetler nitelikteydi, imrendim açıkçası. Ama malesef yorum yaptığınız kitlenin bu derinlik seviyesine ulaşamayacağını düşünüyorum. Defalarca da anlatsan yine aynı çıkış noktalarıyla mantıksız cevaplar vermeye devam edecekler.
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rene54 3 yıl
Ergen telefonu değil evet hedef kitle doğru orta yaş ve üzeri ve benim gibi büyük telefon sevmeyenler için üretmişler sağolsunlar :)
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Technotronic 3 yıl
3-4 yıllık tasarımla yüksek satış beklemesinler. Çok büyük bir hata yaptılar.Steve jobs ın kemikleri sızlıyordur
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