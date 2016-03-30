iPhone SE Apple için düşündüğünüzden daha da kritik bir öneme sahip

iPhone SE, Apple mağazalarının önünde uzun kuyruklar oluşturabilecek türden bir akıllı telefon değil. Ancak bazı yeni araştırmalar cihazın Apple'ın iPhone serisinin önemli bir parçası olduğunu gösteriyor. Araştırma firması Slice Intelligence'ın analizine göre iPhone SE duyurulmasından bu yana özellikle birkaç yıl içinde yeni bir telefon satın almayan insanlar tarafından büyük bir ilgi görmüş durumda.

Veriler, iPhone SE alıcılarının sadece yüzde 35'inin son iki yıl içinde internet üzerinden bir iPhone satın aldıklarını gösteriyor. Satın alanların yüzde 16'sı daha önce Android kullanıyor olması dikkat çekiyor. iPhone 6S alıcılarının ise yüzde 49'u bir önceki iPhone modelinden yükseltme yapmışlar. Geçiş yapan tüketicilerin yüzde 10'luk kısmı ise Android kullanıcılarından oluşuyordu.

Slice tarafından toplanan veriler, iPhone SE alıcıların yüzde 77'sinin erkek oluğunu ortaya koyuyor. Tüm iPhone tüketicilerinin genelindeki erkek kullanıcı oranı yüzde 69 seviyelerinde. Ayrıca araştırma, iPhone SE alıcıları arasında üniversite derecesine sahip kullanıcı sayısının daha az olduğunu ve düşük gelir düzeyindeki insanların bu cihaza yöneldiğini gösteriyor. iPhone 6 veya iPhone 6S sahiplerinin yüzde 46'sı bir üniversite mezunuyken bu oran iPhone SE alıcılarında yüzde 39 seviyelerinde. Slice, belirli bir sayı vermeden, iPhone SE ilk hafta sonu satışlarının iPhone 6S'e göre yüzde 94 oranında daha düşük olduğunu da söylüyor.

http://intelligence.slice.com/among-iphone-launches-the-se-is-indeed-small-edition-but-its-bringing-new-consumers-to-iphone/