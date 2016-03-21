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iPhone SE, iPhone 5S ve 6S'den daha iyi pil ömrü sunuyor

iPhone SE'nin batarya kapasitesi ile ilgili hiçbir detay verilmedi ancak yayınlanan pil ömrü değerleri yeni cihazın iPhone 5S ve daha pahalı 6S modellerinden daha iyi bir pil ömrü sunduğunu gösteriyor
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
13,6b
1
42
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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iPhone SE, iPhone 5S ve 6S'den daha iyi pil ömrü sunuyor
Bugün resmi olarak tanıtılan 4 inç ekranlı iPhone SE modelinin pil kapasitesi hakkında henüz hiçbir resmi bilgi olmasa da Apple, resmi pil ömrü sürelerini yayınlamış durumda. Değerlere baktığımızda iPhone SE'nin sadece iPhone 5S modelini değil aynı zamanda daha pahalı bir seçenek olan iPhone 6S'i de geride bıraktığını görüyoruz.
Ses ve 3G konuşma süresinde iPhone SE ve iPhone 6S arasındaki rakamlar değişmezken, web gezintisi ve video izleme konusunda iPhone SE'nin yüzde 20 ile 30 oranında daha iyi bir pil ömrü sağladığı görülüyor. Aşağıda yer alan tabloda iPhone SE, iPhone 6S ve iPhone 5S modellerinin pil ömrü sürleri arasındaki farkı görebilirsiniz.

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simbolmina 3 yıl en beğenilen
***Respect***
Kim ne derse desin her açıdan efsane telefon olmuş. Hazmedin.

apple telefon yaptı diye kuduruyordum. lafın çok koydu bana :)
***Respect***Kim ne derse desin her açıdan efsane telefon olmuş. Hazmedin.apple telefon yaptı diye kuduruyordum. lafın çok koydu bana...
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1 Yanıt Yanıtla +27
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***Respect*** 3 yıl
Kim ne derse desin her açıdan efsane telefon olmuş. Hazmedin.
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hasan.sonus 3 yıl mehmedaltair
mehmedaltair

Eh bir zahmet biri 1500 küsur diğeri 1600 küsur. Dikkatimi çeken eğer yazıldığı gibiyse 6s'ten bile farkedilir şekilde daha uzun pil ömrü yazmışlar acaba işlemci frekansını mı kıstılar ne yaptılar


İphone 6S den SE ye geçerken hem ekran küçülüyor hem de çözünürlük düşüyor. Bir de 3D Touch kalktı o da titrediği için şarj yiyordu. Batarya da SE de 1642 mAh 6S de 1715 mAh. Arada sadece 73 mAh fark var. Bu nedenle şarjının 6S den ortalama %10-20 daha iyi dayanması gayet ntormal. İşlemci de aynı frekansta hiçbir kısıntı yok.
mehmedaltairEh bir zahmet biri 1500 küsur diğeri 1600 küsur. Dikkatimi çeken eğer yazıldığı gibiyse 6s'ten bile farkedilir şekilde daha...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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Leventtr 3 yıl
Daha fazla gitmesi çok normal 6s ın ekranı 4.7 ınc ayrıca çözünürlüğü daha yüksek birde 3d touch her kullanımda titrediği için daha az şarjının gitmesi normal
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denizci535 3 yıl
Bu telefon yok satacak kesinlikle 5s in yerini doldurdu simdiden. Herkes 1 tane alacak.
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bircancan 3 yıl
2 sene hep geriden geliyor diye apple elestiriyorken , 3 sene geriye gitmis.samsung yükselmeye mahkum.
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Whippoorwill 3 yıl
LTE gezintisi ve 3G gezintisi arasındaki fark.
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GLaDiaTR01 3 yıl
Bence de gereksiz bir telefon
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@koray.tekler 3 yıl
Ara model böyle olur
Eylül lansmanındaki 5.7 inc
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Captain_Ivy 3 yıl
benim telefondaki 3220 mAh 'i SE üstlense? Düşünemedim şimdi
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AlliedSL 3 yıl
3d touchlu versiyonu seneye çıkarıp 6SE yapacaklar ve fiyatı 2399 dan başlayacak ama kur aynı olacak....
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V4LKyR 3 yıl
Ne Apple'mış arkadaş ya :D
Adamlar nasıl başardı bu hayran kitlesini, inanılmaz bir şey ya. Baksana millet Apple için evi arabayı tarlayı satmaya hazır! :D
Üniversitelerde bunun ders olarak okutulması lazım.
3 APPLE 3
1 Yanıt Yanıtla +2
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ObtObt 3 yıl V4LKyR
V4LKyR

Ne Apple'mış arkadaş ya :D


Adamlar nasıl başardı bu hayran kitlesini, inanılmaz bir şey ya. Baksana millet Apple için evi arabayı tarlayı satmaya hazır! :D


Üniversitelerde bunun ders olarak okutulması lazım.


3 APPLE 3

Apple, iPhone 5s'imde zaman zaman oluşan bir takım arızalar için toplam -4- defa telefonumu değiştirdi. Beğenirsin beğenmezsin, sonuçta Apple ne senin ne de benim babamın oğlu, fakat söylediğim konuda hangi firma müşterisine bu kadar yardımcı olmuş? Adamlar satışı yaptıktan sonra sen sağ ben selâmet demiyor en azından.

Düzenleme: İmlâ
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yüksel75 3 yıl
Pildeki gelişme bence çok önemli. Yeni iphone güzel bir cihaz olmuş.
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