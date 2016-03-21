iPhone SE, iPhone 5S ve 6S'den daha iyi pil ömrü sunuyor

Bugün resmi olarak tanıtılan 4 inç ekranlı iPhone SE modelinin pil kapasitesi hakkında henüz hiçbir resmi bilgi olmasa da Apple, resmi pil ömrü sürelerini yayınlamış durumda. Değerlere baktığımızda iPhone SE'nin sadece iPhone 5S modelini değil aynı zamanda daha pahalı bir seçenek olan iPhone 6S'i de geride bıraktığını görüyoruz.

Ses ve 3G konuşma süresinde iPhone SE ve iPhone 6S arasındaki rakamlar değişmezken, web gezintisi ve video izleme konusunda iPhone SE'nin yüzde 20 ile 30 oranında daha iyi bir pil ömrü sağladığı görülüyor. Aşağıda yer alan tabloda iPhone SE, iPhone 6S ve iPhone 5S modellerinin pil ömrü sürleri arasındaki farkı görebilirsiniz.