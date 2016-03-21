iPhone SE'nin kamera özellikleri ve ilk resmi test fotoğrafları

Kısa bir süre önce resmiyete kavuşan Apple iPhone SE, yeni 12 megapiksel iSight kamerası ile birlikte iPhone 5S'in 8 megapiksellik kamerasının üzerinde büyük bir yükseltmeyle geliyor. Hızlı odaklama için Focus Pixel teknolojisine sahip kamera görüntü sinyali işlemcisi, gelişmiş gürültü azaltma, üçüncü nesil yerel ton eşleme ve daha iyi yüz algılama özellikleriyle daha net ve ayrıntılı fotoğraflar elde edilmesini sağlıyor.

iPhone SE, 3840 x 2160 çözünürlüğe sahip 4K desteği ile HD video kaydı yapabildiği gibi kullanıcılar, video çektikten sonra bunu iMovie’nin en yeni sürümü ile düzenleme imkanına da sahip olabilecekler. Ayrıca 63 megapiksele kadar panorama fotoğraflara imkan tanıyan kamera, video stabilizasyonu gibi iPhone 6S’le kullanıma sunulan bazı premium özelliklere de sahip.

Cihazla sunulan Live Photos özelliği ile kullanıcılar anlık fotoğrafların ötesine geçerek anılarını hareketli ve sesli olarak kaydedebiliyorlar. Bunun yanında saniyede 60 kare 1080p video kaydı ve saniyede 240 kare ağır çekim video kaydı yapabilen yeni iPhone modeli, True Tone aydınlatma teknolojisiyle ekranı bir anlığına üç kat daha parlak hale getiren Retina Flash özelliğine de sahip.

Apple, iPhone SE'de yer alan gelişmiş 12 megapiksel iSight kamera ile çekilmiş bazı kamera testi örnekleri yayınladı ve paylaşılan fotoğraflar son derece kaliteli görünüyor. Ülkemizde KDV dahil 1.999 TL’den başlayan fiyatlarla Nisan ayının başında satışa sunulacak yeni akıllı telefonun Apple'ın deyimiyle "dünyanın en popüler kamerasıyla" çekilmiş fotoğraflarını yazımızın devamında görebilirsiniz.

http://www.phonearena.com/news/Apple-iPhone-SE-first-official-camera-test-images-new-12MP-iSight-shooter-can-also-record-4K-video_id79499