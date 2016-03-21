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iPhone SE'nin kamera özellikleri ve ilk resmi test fotoğrafları

Apple'ın 4 inç ekrana sahip yeni iPhone modeli kısa bir süre önce resmi olarak tanıtıldı. iPhone SE olarak adlandırılan yeni modelin gelişmiş kamera özellikleri ve resmi test fotoğrafları haberimizde.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Kısa bir süre önce resmiyete kavuşan Apple iPhone SE, yeni 12 megapiksel iSight kamerası ile birlikte iPhone 5S'in 8 megapiksellik kamerasının üzerinde büyük bir yükseltmeyle geliyor. Hızlı odaklama için Focus Pixel teknolojisine sahip kamera görüntü sinyali işlemcisi, gelişmiş gürültü azaltma, üçüncü nesil yerel ton eşleme ve daha iyi yüz algılama özellikleriyle daha net ve ayrıntılı fotoğraflar elde edilmesini sağlıyor.
iPhone SE, 3840 x 2160 çözünürlüğe sahip 4K desteği ile HD video kaydı yapabildiği gibi kullanıcılar, video çektikten sonra bunu iMovie’nin en yeni sürümü ile düzenleme imkanına da sahip olabilecekler. Ayrıca 63 megapiksele kadar panorama fotoğraflara imkan tanıyan kamera, video stabilizasyonu gibi iPhone 6S’le kullanıma sunulan bazı premium özelliklere de sahip.
Cihazla sunulan Live Photos özelliği ile kullanıcılar anlık fotoğrafların ötesine geçerek anılarını hareketli ve sesli olarak kaydedebiliyorlar. Bunun yanında saniyede 60 kare 1080p video kaydı ve saniyede 240 kare ağır çekim video kaydı yapabilen yeni iPhone modeli, True Tone aydınlatma teknolojisiyle ekranı bir anlığına üç kat daha parlak hale getiren Retina Flash özelliğine de sahip.
Apple, iPhone SE'de yer alan gelişmiş 12 megapiksel iSight kamera ile çekilmiş bazı kamera testi örnekleri yayınladı ve paylaşılan fotoğraflar son derece kaliteli görünüyor. Ülkemizde KDV dahil 1.999 TL’den başlayan fiyatlarla Nisan ayının başında satışa sunulacak yeni akıllı telefonun Apple'ın deyimiyle "dünyanın en popüler kamerasıyla" çekilmiş fotoğraflarını yazımızın devamında görebilirsiniz.

http://www.phonearena.com/news/Apple-iPhone-SE-first-official-camera-test-images-new-12MP-iSight-shooter-can-also-record-4K-video_id79499 Yorum Yaz
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There goes your life 3 yıl en beğenilen
A9 Çip
2 GB RAM
12 MP iSight Kamera
Touch ID
Alüminyum gövde
Sevilen tasarım

Bu özelliklerle piyasaya çıkan kaç tane 4 inç telefon var? A9 performansda amiral gemilere toz yutturuyor ios kalitesi zaten belli olmuş bu telefon.
Bu çözünürlükle yıllarca yağ gibi akar küçük boyut ve stabilite isteyen herkesin alabileceği bir telefon.
A9 Çip2 GB RAM12 MP iSight KameraTouch IDAlüminyum gövdeSevilen tasarımBu özelliklerle piyasaya çıkan kaç tane 4 inç telefo...
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crazy585858 3 yıl
HIHI EVET iSight camera f2.2 diyaframlı moktan bir kamera işte.. bunlar bi ara camera departmanında 800 kişi çalışıyor demişlerdi burda haberi vardı ulan ne komedi ya
1.2mp selfie camerası koymuşlar bide adıda facetime camera


HIHI EVET iSight camera f2.2 diyaframlı moktan bir kamera işte.. bunlar bi ara camera departmanında 800 kişi çalışıyor demişlerdi burda haberi vardı ulan ne ko...
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Gus Fring 3 yıl LGSalesB
kardeşim insanlara niye hakaret ediyosunuz aldığı telefondan ötürü yahu. seviyenizi niye bu kadar düşürüyosunuz?! adamın parası ona yetmiştir veya ona para verecek kadar zengindir ya da onu beğenmiştir. size ne? kime ne? ne olursa olsun insanlara bu şekilde konuşamazsınız.
kardeşim insanlara niye hakaret ediyosunuz aldığı telefondan ötürü yahu. seviyenizi niye bu kadar düşürüyosunuz?! adamın parası ona yetmiştir veya ona para ver...
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koçari 3 yıl
Orijinal boyut yok mu ?
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mvn_ 3 yıl
Cihazın özellikleri fena , tasarım da efsane olmaya aday 5 kasası tasarımı ve fiyatı da gerçekten en ucuz iPhone , bu açıdan bakarsak herşey güzel gözüküyor. Birde şöyle bakarsak ön kamera iğrenç , tasarım 4 sene öncesinin tasarımı ve o fiyatta s6 , Note 5 gibi özellikle de Note 5 gibi çok ama çok ciddi bir rakibi var.
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silversmith 3 yıl
G5'e bir darbe de Apple'dan geldi! 12 Nisan'da hTC M10 tanıtılacak ama hâlâ G5 yok ortada! :(
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silversmith 3 yıl
Görünüş olarak 5s'ten ayırt edici bir noktası yine de olmalıydı.
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Donanım Rehberi 3 yıl silversmith
silversmith
Görünüş olarak 5s'ten ayırt edici bir noktası yine de olmalıydı.

Niye ben SE mi aldım demek için ? Bunu gören arkadaşın ya da çevrendeki kişiler sana hayranlıkla , kızlar aşık gözlerle , oğlanlar idolüymüşsün gibi mi bakacaklar
Ulan sen gidiceksin mağazaya ihtiyacına göre (kamera , şarj , gps hızı ,ekran
Azıcık beyninizi kullanın , millet ABD fiyatını getirip üstüne vergi koyuyorlar Niye böyle saçma sapan şekilde hesap yapıyorsunuz utanmıyor musunuz yaşınızdan ? ABD vergileri ile Türkiye vergilerim arasında eyalete göre sadece %0 ile %8 oranında fark var (anlamayanlar için bizde %25 se misal new York (salladım) 20 miami de 18 ) İtalya ile hemen gören aynı vergiyiz ama niyeyse orga herşey dahil fiyatına Tr de birde vergi koyuyorsunuz o işler öyle değil
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ULU GÖKTÜRK 3 yıl
Her zaman ki gibi olmuş Apple.

Stabilite konusunda üstüne yok.
Güncelleme konusunda üstüne yok.
Müşteri geri dönüş ve teknik servis konusunda üstüne yok.
Performans konusunda üstüne yok.

E daha ne olsun? Tasarım görecelidir herkes beğenmez ki ben 6 ve 6s tasarımını beğenmiyorum. Tasarım için telefon alanlar Huawei alabilir. Çok şık telefonları var hakikaten bir mobil cihazın nasıl görünebileceği konusunda adamlar ders verir nitelikte tasarımlarla cihazlar çıkartıyor.

Ama stabilitesi? Güncellemesi? Teknik servisi? Uzun vadede performans durumu? Tüm bunları bir araya toplayınca Apple tepe firmadır.
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ocyhy 3 yıl
Türkiye fiyatı yüksek ama yurtdışından alınabilir,1400 seviyesine 64 rose gold alınabilirse anneme almayı düşünüyorum,bayanların ilk tercihi olacaktır bu telefon.
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koçari 3 yıl
AklÄ±mda g5 var s7 veya bunuda alabilirim.
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Captain_Ivy 3 yıl
ah be dolar be
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Guest-F8946C419 3 yıl
Kimse de yazmamış. Live photo özelliği, donanım gerektiriyor, force touch olmazsa olmaz deniyordu. 5se de, force touch yok ama Live Photos olması biraz ilginç.
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SaB0 3 yıl Guest-F8946C419
MinPayne
Kimse de yazmamış. Live photo özelliği, donanım gerektiriyor, force touch olmazsa olmaz deniyordu. 5se de, force touch yok ama Live Photos olması biraz ilginç.

Aynen hocam bu söylrdiginizi bende dünden beri düşünüyorum..
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freudunpiposu 3 yıl Guest-F8946C419
Live photos 3 yil once s4'te vardi. Tabi biraz degistirmisler ama donanim gerektircek bir seyi yok.
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bydoctore 3 yıl
Güncel ayfon 5s olmuş. Alacak olanlara hayırlı olsun.
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Casper0416 3 yıl
çektiği resimler bu ise kamerası çok kötü bir telefon
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Zxss 3 yıl
2000 Tl ye canavar gibi Android telefonlar var.1300 Tl civarı satacaktı bak o zaman olurdu işte :D
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