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iPhone üreticisi Çinli işçileri robotlarla değiştiriyor

Apple'ın en büyük iş ortaklarından biri olan Foxconn, Çinli işçilerin büyük bölümünü iPhone'lar da dahil olmak üzere yeni ürünler oluşturabilecek robotlarla değiştiriyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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I, Robot” sonunda gerçek oluyor. Foxconn, Çinli işçilerin büyük bir bölümünü, iPhone'lar da dahil olmak üzere yeni ürünler oluşturmaya yönelik operasyonların çoğunu gerçekleştirebilecek robotlarla değiştiriyor. Foxconn Otomasyon Teknoloji Geliştirme Komitesi genel müdürü Dai Jia-peng, Digitimes ile yaptığı röportajda şirketin Çin'deki fabrikalarında otomasyon üretime başladığını ve hedeflerine ulaşmak için üç farklı aşamaya odaklanmaya çalıştıklarını söyledi.

Üç aşamalı sistem

İlk aşama, insan işçiler için çok tehlikeli olan görevleri yerine getirmek için robotları kullanmak ya da yalnızca çalışanların reddedecekleri faaliyetleri yaptırmak. Yani işçiler bir dahaki sefere patronunun verdiği görevlere hayır demeden önce bunu yapmaya gönüllü bir robotun olabileceğini düşünmeleri gerekecek.
Ayrıca Bkz. "Yeni konsept tasarım geleceğin iPhone'unu mu yansıtıyor?"
Daha sonra ise gereksiz robotları atarak üretim sürecini düzene sokmayı içeren ikinci aşama geliyor. Şirket, mümkün olduğunca az robot kullanmayı istiyor, çünkü onları oluşturmak oldukça pahalı. Foxconn, halihazırda Foxbots adı verilen 40.000 robot kullanıyor ve her yıl 10.000 robot daha üretiyor.
Üçüncü ve son aşama da insan gücünü kapsıyor. Fabrikalar lojistik, test ve kontrol gibi şeyler için kesinlikle zorunlu personel istihdam edecekler. Foxconn yetkilisi, Çin'deki fabrikaların çoğunun zaten üretim için robotlara geçtiğini söylüyor.
İlginçtir ki şu anda şirketin en büyük üretim tesisi olan Foxconn'un Zhengzhou fabrikası halen otomasyonun ikinci aşamasında. Artık insanlar tarafından "iPhone şehri" olarak adlandırılmış bir konumda yer alan bu tesis günlük 500.000 ünite üretim kapasitesiyle birlikte iPhone üretiminin yükünü kaldırıyor.

http://www.digitimes.com/news/a20161229PD206.html Yorum Yaz
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drjacob 2 yıl
çok merak ediyorum bizde niye böyle gelişmeler olmuyor biz niye böyle haberlere çıkmıyoruz
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jimhendrix 2 yıl drjacob
drjacob
çok merak ediyorum bizde niye böyle gelişmeler olmuyor biz niye böyle haberlere çıkmıyoruz

Daha gazla imam hatip acilinca bak nasil gelisecegiz
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exterminant 2 yıl
insanlığın hazin sonu bu kaçış çok ekonomik hırslar bu noktaya sürüklüyor işi
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kadirirdem 2 yıl
İşte buda teknolojinin olumsuz etkilerinden...
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ardaq 2 yıl
aslında robotlaşma daha ucuza kaliteli üretim gibi şeyleri getirse de yine sorunlar çıkaracak. nüfus sürekli artıyor. insanlar tavşan gibi çiftleşiyor. bunca insan ne iş yapacak merak içindeyim. yeni iş kolları çıkacaktır herhalde. ama yeter artık çiftleşmeyin ya diyip toplumsal mesaj vereyim.
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foreveriphone 2 yıl
statista.com/...
iPhone tahmininizden çok daha fazla satıyor
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GreyParrot 2 yıl
O zaman trump'ın abd de üretim hayali gerçek olabilir.
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esmerbuyucu 2 yıl GreyParrot
Robotlar Foxconn'a ait. Ama Apple'da başka bir Amerikan robotçu bulursa olabilir.
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esmerbuyucu 2 yıl
İnsan gücünün azalmasına sevindim. Kapitalist şirketler işçilerden farklı yollarla para koparmanın yolunu bulmuşlar demek ki robot sistemine geçiyorlar.
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WB 2 yıl
Gunluk 500k ciddi bir rakam olmakla birlikte yillik satis adedi 100m olan bir cihaz icin toplam 6,5 aylik bir uretim suresi demek, ki cok ucuk bir sure degil..
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hasanandnexus 2 yıl WB
WB
Gunluk 500k ciddi bir rakam olmakla birlikte yillik satis adedi 100m olan bir cihaz icin toplam 6,5 aylik bir uretim suresi demek, ki cok ucuk bir sure degil..

500 bin ünite hocam. Adet demiyor. Daha yüksek yani.
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shalashaska 2 yıl
Gunluk 500.000 i 3 kere okudum
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