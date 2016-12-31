iPhone üreticisi Çinli işçileri robotlarla değiştiriyor

“I, Robot” sonunda gerçek oluyor. Foxconn, Çinli işçilerin büyük bir bölümünü, iPhone'lar da dahil olmak üzere yeni ürünler oluşturmaya yönelik operasyonların çoğunu gerçekleştirebilecek robotlarla değiştiriyor. Foxconn Otomasyon Teknoloji Geliştirme Komitesi genel müdürü Dai Jia-peng, Digitimes ile yaptığı röportajda şirketin Çin'deki fabrikalarında otomasyon üretime başladığını ve hedeflerine ulaşmak için üç farklı aşamaya odaklanmaya çalıştıklarını söyledi.

Üç aşamalı sistem

İlk aşama, insan işçiler için çok tehlikeli olan görevleri yerine getirmek için robotları kullanmak ya da yalnızca çalışanların reddedecekleri faaliyetleri yaptırmak. Yani işçiler bir dahaki sefere patronunun verdiği görevlere hayır demeden önce bunu yapmaya gönüllü bir robotun olabileceğini düşünmeleri gerekecek.

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Daha sonra ise gereksiz robotları atarak üretim sürecini düzene sokmayı içeren ikinci aşama geliyor. Şirket, mümkün olduğunca az robot kullanmayı istiyor, çünkü onları oluşturmak oldukça pahalı. Foxconn, halihazırda Foxbots adı verilen 40.000 robot kullanıyor ve her yıl 10.000 robot daha üretiyor.

Üçüncü ve son aşama da insan gücünü kapsıyor. Fabrikalar lojistik, test ve kontrol gibi şeyler için kesinlikle zorunlu personel istihdam edecekler. Foxconn yetkilisi, Çin'deki fabrikaların çoğunun zaten üretim için robotlara geçtiğini söylüyor.

İlginçtir ki şu anda şirketin en büyük üretim tesisi olan Foxconn'un Zhengzhou fabrikası halen otomasyonun ikinci aşamasında. Artık insanlar tarafından "iPhone şehri" olarak adlandırılmış bir konumda yer alan bu tesis günlük 500.000 ünite üretim kapasitesiyle birlikte iPhone üretiminin yükünü kaldırıyor.

http://www.digitimes.com/news/a20161229PD206.html