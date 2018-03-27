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iPhone üreticisi Foxconn, 866 milyon dolara Belkin'i satın alıyor

Teknoloji devi Foxconn, mobil aksesuar üreticisi ve Linksys gibi önemli markaları bünyesinde barındıran Belkin'i yaklaşık 866 milyon dolara satın alıyor. İki şirket arasında kesin anlaşma imzalandı.
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Foxconn'u çoğu kişi iPhone üreticisi olarak tanıyor. Belkin ise kablolar, kılıflar ve şarj cihazları gibi akıllı telefon aksesuarlarıyla bildiğimiz bir marka. Artık her iki firma tek çatı altında birleşecek zira Foxconn, Belkin'i satın alıyor.
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Belkin şu anda sadece aksesuar alanında faaliyet gösteren bir marka olmanın çok ötesinde. Şirketin şemsiyesinin altında Phyn ve WeMo'nun yanı sıra modem ve router gibi network ürünleri üreten Linksys gibi alt markalar da var. Şüphesiz ki bu satın alma, Foxconn'un son kullanıcılara yönelik ürün yelpazesini genişletme konusunda büyük bir katkı sağlayacak.

Anlaşma henüz ABD tarafından onaylanmadı

Yapılan basın açıklamasında, Foxconn Interconnect Technology Limited'in Belkin International'ı yaklaşık 866 milyon dolar nakit karşılığında satın almayı kabul ettiği belirtilerek, kesin anlaşmanın imzalandığı duyuruldu. Belkin’in basın açıklamasına göre şirketin ve markalarının faaliyetleri her zamanki gibi devam edecek.
Bununla birlikte, satın alma işleminin henüz onaylanmadığını belirtmek gerek. ABD hükümetinin Çinli şirketlere bakış açısı göz önüne alındığında satışa onay çıkmama ihtimali bile var. Foxconn'un Belkin'i satın almayı başarıp başaramayacağını önümüzdeki günler gösterecek.

http://www.belkin.com/us/pressreleases/8805137941564/ Yorum Yaz
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JQKER 1 yıl en beğenilen K_Spartakus
K_Spartakus
O çoğu kişi Foxconn'un ne olduğunu bile bilmiyor


o değilde mesaj nereye gitti? şimdi gören kendi kendine konuşuyor diyecek.
K_SpartakusO çoğu kişi Foxconn'un ne olduğunu bile bilmiyoro değilde mesaj nereye gitti? şimdi gören kendi kendin...
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St Batuhan 1 yıl
Tilki muhabbbeti güzel lakin ben Foxconn'u aslen bir anakart üreticisi olarak anmayı tercih ediyorum. iPhone da neymiş...
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a_y_k_u_t 1 yıl
Bu foxconn tilkilere özel ürünlerin ve cosplayların yapıldığı fuar değil mi ? 2017 yılındaki Galveston,Texas'ta yapıldı diye hatırlıyorum (:
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JQKER 1 yıl
@ONY86
Foxconn'u çoğu kişi iPhone üreticisi olarak tanıyor.
foxconn u foxconn olarak biliyoruz.

çoğu kişi diyor sen o çoğunlukta değilsin
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K_Spartakus 1 yıl JQKER
O çoğu kişi Foxconn'un ne olduğunu bile bilmiyor

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