iPhone üreticisi Foxconn, 866 milyon dolara Belkin'i satın alıyor

Foxconn'u çoğu kişi iPhone üreticisi olarak tanıyor. Belkin ise kablolar, kılıflar ve şarj cihazları gibi akıllı telefon aksesuarlarıyla bildiğimiz bir marka. Artık her iki firma tek çatı altında birleşecek zira Foxconn, Belkin'i satın alıyor.

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Belkin şu anda sadece aksesuar alanında faaliyet gösteren bir marka olmanın çok ötesinde. Şirketin şemsiyesinin altında Phyn ve WeMo'nun yanı sıra modem ve router gibi network ürünleri üreten Linksys gibi alt markalar da var. Şüphesiz ki bu satın alma, Foxconn'un son kullanıcılara yönelik ürün yelpazesini genişletme konusunda büyük bir katkı sağlayacak.

Anlaşma henüz ABD tarafından onaylanmadı

Yapılan basın açıklamasında, Foxconn Interconnect Technology Limited'in Belkin International'ı yaklaşık 866 milyon dolar nakit karşılığında satın almayı kabul ettiği belirtilerek, kesin anlaşmanın imzalandığı duyuruldu. Belkin’in basın açıklamasına göre şirketin ve markalarının faaliyetleri her zamanki gibi devam edecek.

Bununla birlikte, satın alma işleminin henüz onaylanmadığını belirtmek gerek. ABD hükümetinin Çinli şirketlere bakış açısı göz önüne alındığında satışa onay çıkmama ihtimali bile var. Foxconn'un Belkin'i satın almayı başarıp başaramayacağını önümüzdeki günler gösterecek.

http://www.belkin.com/us/pressreleases/8805137941564/