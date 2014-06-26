iPhone ve GoPro için hazırlanan dengeleme cihazı Hando, Kickstarter projesine başladı

Haber Editörü
Özellikle YouTube'un popüler olmasıyla fotoğrafın önüne geçen video çekim süreci, yardımcı aparatlar yardımıyla çok daha etkili hale getirilebiliyor. Bu aparatlar arasına yeni katılan Hando, iPhone ve GoPro modelleri için çok daha dengeli / stabil çekimlerin önünü açıyor.
Daha önce de birçok benzerini gördüğümüz şekilde tek elde kullanım için hazırlanan Hando, şık tasarımıyla dikkat çekiyor ve kıskaçlı bağlantı yapısıyla Apple iPhone ile GoPro aksiyon kameralarını bünyesinde taşıyabiliyor. Özel geliştirilen mikro-elektromekanik teknolojiler, pozisyon ile hareket algılama sensörleri ve tahrik bileşenleri yardımıyla el hareketlerindeki değişiklikleri algılayarak olası titreşimlerin / sarsıntıların önüne geçebilen Hando, üzerindeki ufak tetik mekanizmasıyla elektronik kafa kontrolü de sağlayabiliyor. Örnek videolarda da görüldüğü üzere oldukça etkili sonuçlar sağlayabilen ürün, modüler gövdesinin dışında hiçbir kablo taşımıyor ve takılı cihazların bağlantı portları ile ekranlarını engellemiyor. Kalibrasyon gerektirmediği için tak-çalıştır bir kullanım süreci veren Hando, dahili bataryasıyla da 5 saat aktif kullanım süresi sağlayabiliyor.
Site üzerinde 90,000$ hedefle yola çıkan Hando, bitimine 44 gün kala yapılacak 275$ (ABD dışı 25$ kargo) ile 2014 Aralık ayında elde edilebiliyor. Ürünün performansını aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.
https://www.kickstarter.com/projects/1099720766/hando-robotic-stabilizer-platform-for-your-iphone?ref=discovery Yorum Yaz Paylaş Tweetle
fiyatınında çok esprisi yok Yarın öbürgün donanımsal dengeleme çıkarsa bu cihaz çöp olur.
telefonla stabil görüntü çekeyim diyede bununla dolaşılmazki yanında :)
Şu arkadaşın kafasından istiyorum
Sen okuma yazmamı biliyordun.
Sopamsı
Lsd mi yoksa met etkisindemiydin bunları yazarken supersin.
iPhone ve GoPro
Xeske okumak nedir bilsen
iPhone'da OIS yokta ondan
Sürekli Tasarımı değişmediği 1 yıl boyunca devam edileceği kesin olup , Amerika ve diğer bazı kesimlerde Popüler olduğu için iphone ye çıkmaktadır neden bunu bukadar anlamak zor.
Ne yaptın adam General mobileye özelmi geliştirsin