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iPhone ve GoPro için hazırlanan dengeleme cihazı Hando, Kickstarter projesine başladı

4 yıl
1,1b
1
22
Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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iPhone ve GoPro için hazırlanan dengeleme cihazı Hando, Kickstarter projesine başladı
Özellikle YouTube'un popüler olmasıyla fotoğrafın önüne geçen video çekim süreci, yardımcı aparatlar yardımıyla çok daha etkili hale getirilebiliyor. Bu aparatlar arasına yeni katılan Hando, iPhone ve GoPro modelleri için çok daha dengeli / stabil çekimlerin önünü açıyor.
Daha önce de birçok benzerini gördüğümüz şekilde tek elde kullanım için hazırlanan Hando, şık tasarımıyla dikkat çekiyor ve kıskaçlı bağlantı yapısıyla Apple iPhone ile GoPro aksiyon kameralarını bünyesinde taşıyabiliyor. Özel geliştirilen mikro-elektromekanik teknolojiler, pozisyon ile hareket algılama sensörleri ve tahrik bileşenleri yardımıyla el hareketlerindeki değişiklikleri algılayarak olası titreşimlerin / sarsıntıların önüne geçebilen Hando, üzerindeki ufak tetik mekanizmasıyla elektronik kafa kontrolü de sağlayabiliyor. Örnek videolarda da görüldüğü üzere oldukça etkili sonuçlar sağlayabilen ürün, modüler gövdesinin dışında hiçbir kablo taşımıyor ve takılı cihazların bağlantı portları ile ekranlarını engellemiyor. Kalibrasyon gerektirmediği için tak-çalıştır bir kullanım süreci veren Hando, dahili bataryasıyla da 5 saat aktif kullanım süresi sağlayabiliyor.
Site üzerinde 90,000$ hedefle yola çıkan Hando, bitimine 44 gün kala yapılacak 275$ (ABD dışı 25$ kargo) ile 2014 Aralık ayında elde edilebiliyor. Ürünün performansını aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.
 
iPhone ve GoPro için hazırlanan dengeleme cihazı Hando, Kickstarter projesine başladı

https://www.kickstarter.com/projects/1099720766/hando-robotic-stabilizer-platform-for-your-iphone?ref=discovery Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
lordrdley 4 yıl
guzel ama ucuk fiyati nedeniyle steadycam alirim 110 dolara.
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Elsa 4 yıl
Çare

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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teramit 4 yıl
bu tarz stabilizer bir cihazın profesyonel kameralar ile kullanılası anlamlı ama akıllı telefon go pro gibi mobil cihazların mobilitesini kısıtlıyor.Onu kullanan bunu normalde kullanmaz.Bunu kullanacaksa da çanta taşıyacak demektir ona da koy pro makine daha iyi.
fiyatınında çok esprisi yok Yarın öbürgün donanımsal dengeleme çıkarsa bu cihaz çöp olur.
telefonla stabil görüntü çekeyim diyede bununla dolaşılmazki yanında :)
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gokceonur 4 yıl
Steadicam smootheenin performansini bu boyutta verebilecekse parasi olanlar tarafindan alinabilir bence
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KARDANADAM34 4 yıl
Keşke bir deneyebilme imkanımız olsaydı. Yani nihayetinde elde tutuluyor yine sıfır titreşim olması biraz imkansız gibi geldi..
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war3z 4 yıl
Steadicam Smoothee e göre epey pahalı ama taşınabilirlik olarak daha başarılı
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DH Misafiri 4 yıl
Genç Androidboy'lar rahatsız !
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forumlarabak 4 yıl
Alın bundan, düğünlerde çekim yaparsınız.
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osmanefeozkan 4 yıl
Hiç bir artı özelliği olmayan sopamsı sarkaçımsı 300$lık dengelematiği anca hiç bir işe yaramayan telefonumsu akıllı telefonumsu her işi yarım yamalak veya gelirsel imkanlara bağlı olarak tamamlayabilen cihazı alanlar bunu da alabilir heralde diyedir heralde iphone'a özel tasarlanmasının sebebi.
3 Yanıt Yanıtla
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reachthetop 4 yıl osmanefeozkan
osmanefeozkan

Hiç bir artı özelliği olmayan sopamsı sarkaçımsı 300$lık dengelematiği anca hiç bir işe yaramayan telefonumsu akıllı telefonumsu her işi yarım yamalak veya gelirsel imkanlara bağlı olarak tamamlayabilen cihazı alanlar bunu da alabilir heralde diyedir heralde iphone'a özel tasarlanmasının sebebi.

Şu arkadaşın kafasından istiyorum


2 Yanıt Yanıtla +3
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Apple Specialist 4 yıl osmanefeozkan
osmanefeozkan
Hiç bir artı özelliği olmayan sopamsı sarkaçımsı 300$lık dengelematiği anca hiç bir işe yaramayan telefonumsu akıllı telefonumsu her işi yarım yamalak veya gelirsel imkanlara bağlı olarak tamamlayabilen cihazı alanlar bunu da alabilir heralde diyedir heralde iphone'a özel tasarlanmasının sebebi.

Sen okuma yazmamı biliyordun.


Sopamsı
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aydinozsoy 4 yıl osmanefeozkan
osmanefeozkan
Hiç bir artı özelliği olmayan sopamsı sarkaçımsı 300$lık dengelematiği anca hiç bir işe yaramayan telefonumsu akıllı telefonumsu her işi yarım yamalak veya gelirsel imkanlara bağlı olarak tamamlayabilen cihazı alanlar bunu da alabilir heralde diyedir heralde iphone'a özel tasarlanmasının sebebi.

Lsd mi yoksa met etkisindemiydin bunları yazarken
supersin.
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zerocontrol 4 yıl
iPhoneda at mı varda sadece ona göre tasarlıyolar anlamıyorum???
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Lord Melkor 4 yıl zerocontrol
zerocontrol

iPhoneda at mı varda sadece ona göre tasarlıyolar anlamıyorum???

iPhone ve GoPro

Xeske okumak nedir bilsen
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memoseler 4 yıl zerocontrol
zerocontrol
iPhoneda at mı varda sadece ona göre tasarlıyolar anlamıyorum???

iPhone'da OIS yokta ondan
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SirrealsQ 4 yıl zerocontrol
zerocontrol

iPhoneda at mı varda sadece ona göre tasarlıyolar anlamıyorum???

Sürekli Tasarımı değişmediği 1 yıl boyunca devam edileceği kesin olup , Amerika ve diğer bazı kesimlerde Popüler olduğu için iphone ye çıkmaktadır neden bunu bukadar anlamak zor.
Ne yaptın adam General mobileye özelmi geliştirsin
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