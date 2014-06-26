iPhone ve GoPro için hazırlanan dengeleme cihazı Hando, Kickstarter projesine başladı

Özellikle YouTube'un popüler olmasıyla fotoğrafın önüne geçen video çekim süreci, yardımcı aparatlar yardımıyla çok daha etkili hale getirilebiliyor. Bu aparatlar arasına yeni katılan Hando, iPhone ve GoPro modelleri için çok daha dengeli / stabil çekimlerin önünü açıyor.

Daha önce de birçok benzerini gördüğümüz şekilde tek elde kullanım için hazırlanan Hando, şık tasarımıyla dikkat çekiyor ve kıskaçlı bağlantı yapısıyla Apple iPhone ile GoPro aksiyon kameralarını bünyesinde taşıyabiliyor. Özel geliştirilen mikro-elektromekanik teknolojiler, pozisyon ile hareket algılama sensörleri ve tahrik bileşenleri yardımıyla el hareketlerindeki değişiklikleri algılayarak olası titreşimlerin / sarsıntıların önüne geçebilen Hando, üzerindeki ufak tetik mekanizmasıyla elektronik kafa kontrolü de sağlayabiliyor. Örnek videolarda da görüldüğü üzere oldukça etkili sonuçlar sağlayabilen ürün, modüler gövdesinin dışında hiçbir kablo taşımıyor ve takılı cihazların bağlantı portları ile ekranlarını engellemiyor. Kalibrasyon gerektirmediği için tak-çalıştır bir kullanım süreci veren Hando, dahili bataryasıyla da 5 saat aktif kullanım süresi sağlayabiliyor.

Site üzerinde 90,000$ hedefle yola çıkan Hando, bitimine 44 gün kala yapılacak 275$ (ABD dışı 25$ kargo) ile 2014 Aralık ayında elde edilebiliyor. Ürünün performansını aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/1099720766/hando-robotic-stabilizer-platform-for-your-iphone?ref=discovery