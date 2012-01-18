IPv6 standardı 6 Haziran'da resmen başlayacak

İnternet kavramının ilk olarak ortaya çıktığı Amerikan Savunma Ajansı DARPA'nın projesinin üzerinden neredeyse 43 yıl geçti ve o günden bugüne kadar bağlantı protokolü olarak kullanılan IPv4 adresleri limit olan 4.3 milyarı buldu. 2011 yılında adresleme sisteminin sona ermesi sonucunda artık IPv4 adresi verilemeyecek.





Bu problemi daha önce gören teknoloji devleri IPv6 standardı şeklinde yeni bir adresleme yöntemi denemeye başladılar ve 8 Haziran 2011 tarihini Dünya IPv6 Günü ilan eden Google, Bing, Facebook gibi firmalar ilk IPv6 denemelerini yaptılar. Bu denemelerin sorunsuz geçmesi artık tüm dünyanın IPv6 standardına hazır olduğunu gösterdi.





IPv4 standardı 32 bitlik bir sistemdi ve en fazla 4.3 milyar adrese izin veriyordu. IPv6 ise yaklaşık olarak 34 x 1037 adet adrese izin veriyor. Yani bu standartta artık bir sınırlama yok. Dünya IPv6 Günü'nün birinci yılında 6 Haziran 2012 tarihinde yeni ağ sistemi resmi olarak başlayacak.





Google başta olmak üzere pek çok firma hizmetlerini IPv6 standardına göre ayarladı ve çalışanlar da artık IPv6 adreslerini kullanmaya başladı. Google http://ipv6test.google.com/ adlı adreste altyapınızın bu standardı destekleyip desteklemediğini görmenizi sağlıyor. Dünyada ilk kez 2008 Pekin Olimpiyatları'nda IPv6 standardı üzerinden HD olarak müsabakalar yayınlanmıştı.





Ülkemizde ise operatörlerimizin sunduğu internet erişim altyapısı IPv6 ile uyumlu hale geldi. Türk Telekom da IPv6 standardındaki adreslerin dağıtılması için hazır olduklarını açıkladı.