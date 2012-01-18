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IPv6 standardı 6 Haziran'da resmen başlayacak

7 yıl
5,7b
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23
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternet kavramının ilk olarak ortaya çıktığı Amerikan Savunma Ajansı DARPA'nın projesinin üzerinden neredeyse 43 yıl geçti ve o günden bugüne kadar bağlantı protokolü olarak kullanılan IPv4 adresleri limit olan 4.3 milyarı buldu. 2011 yılında adresleme sisteminin sona ermesi sonucunda artık IPv4 adresi verilemeyecek. 

Bu problemi daha önce gören teknoloji devleri IPv6 standardı şeklinde yeni bir adresleme yöntemi denemeye başladılar ve 8 Haziran 2011 tarihini Dünya IPv6 Günü ilan eden Google, Bing, Facebook gibi firmalar ilk IPv6 denemelerini yaptılar. Bu denemelerin sorunsuz geçmesi artık tüm dünyanın IPv6 standardına hazır olduğunu gösterdi.

IPv4 standardı 32 bitlik bir sistemdi ve en fazla 4.3 milyar adrese izin veriyordu. IPv6 ise yaklaşık olarak 34 x 1037 adet adrese izin veriyor. Yani bu standartta artık bir sınırlama yok. Dünya IPv6 Günü'nün birinci yılında 6 Haziran 2012 tarihinde yeni ağ sistemi resmi olarak başlayacak.

Google başta olmak üzere pek çok firma hizmetlerini IPv6 standardına göre ayarladı ve çalışanlar da artık IPv6 adreslerini kullanmaya başladı. Google http://ipv6test.google.com/ adlı adreste altyapınızın bu standardı destekleyip desteklemediğini görmenizi sağlıyor. Dünyada ilk kez 2008 Pekin Olimpiyatları'nda IPv6 standardı üzerinden HD olarak müsabakalar yayınlanmıştı. 

Ülkemizde ise operatörlerimizin sunduğu internet erişim altyapısı IPv6 ile uyumlu hale geldi. Türk Telekom da IPv6 standardındaki adreslerin dağıtılması için hazır olduklarını açıkladı. 

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artcraft35 7 yıl
aklıma takılan bir nokta var ben windows 7 kullanıyorum ve ağ bağlantılarında v6 protokolü gözüküyor ama xpli sistemlerde yok şimdi windows xp kullananlar internete çıkamayacak ve windows 7ye geçmek zorunda mı kalacaklar ?
1 Yanıt Yanıtla
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reDsbLacKSK 7 yıl artcraft35
artcraft35

aklıma takılan bir nokta var ben windows 7 kullanıyorum ve ağ bağlantılarında v6 protokolü gözüküyor ama xpli sistemlerde yok şimdi windows xp kullananlar internete çıkamayacak ve windows 7ye geçmek zorunda mı kalacaklar ?

aynen öle dostum microsolft'a bi yandan bayram olacak.
tabi xp hastalari ona bi çözüm bulacakcalardır. kanatindeyim.
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Mr.Legend 7 yıl
tr.wikipedia.org/...
Burdan özelliklerine bakabilirsiniz.
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a.f.y. 7 yıl
bize ne gibi olumlu veya olumsuz etkisi olacak bu yeni standardın? yoksa sadece bir isimlendirmeden mi ibaret? öyleyse ne bu tantana.
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DH Misafiri 7 yıl
Ewet arkadaşlar gün geldi İpv4 ler tükendi İpv6 standardına geçildi şimdi benim kafama takılan soru şu ben cisco ccna eğitimi almaktayım öğrendiğim şeyler değişcekmi İpv6 için daha sonra yeniden eğitim almam gerekecekmi bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.
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TheLastNinja2 7 yıl
Türk telekoma
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tatanga.1988 7 yıl
Güzel konu takip
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ezimuse 7 yıl
@playstyle
Önce kendi türkçende ki özgürlüğüne sahip çık daha sonra başkalarının özgürlüğüne karış.
Sen statik ip al o zaman biz istemiyoruz.
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SEO-Uzmanı 7 yıl
herkeze sabit ip dağıtı versinler artık !
zaten tüm ipler daha doğrusu id ler zaten sabit zaten !
sadece ip ye bakarak
a bak değişti diyerekten kendini özgür hisseden
bazı cahil tipler her zaman var
vede var olmaya da
doğası gereği
olacakta ! :)
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Mesudum 7 yıl
IP sayısı bu kadar geniş olunca artık evdeki işteki her şeyi internete bağlarız.
Bir de umarım IPv4 zamanındaki gibi koca internetin ağababaları olmaz da kapasiteyi erkenden doldurmayız.
Bir IBM 9.0.0.0 adreslerine sahipti. Bu kadar paydan ve kiralamadan gelen gelirden vaz mı geçiyor ki?
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alito 7 yıl
çok mutluyum yaşasın(!)
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