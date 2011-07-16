ITC: HTC, Apple'ın iki patentini ihlal ediyor

Yaklaşık bir seneyi aşkın süredir devam eden Apple ile HTC arasındaki patent ihlal davasında ITC, yani Uluslararası Ticaret Komisyonu, ilk kararını verdi...

Geçen yılın Mart ayından beri süren davada ITC'nin idari hukuk yargıcı, HTC'nin Apple'ın fikri hakları elinde bulunan iki patentini ihlal ettiği kararına vararak; Apple'ı haklı buldu. Gelen bu beklenmedik ilk karar sonrasında açıklamalar yapan HTC'nin genel hukuk müşaviri Grace Lei, HTC'nin ITC komiserleri son kararı verene kadar mücadele etmeye devam edeceklerini söylerken; karara itiraz edeceklerini belirtti.

Apple, geçtiğimiz yılın başında açtığı davada HTC'nin kendilerine ait olan 20 patentini ihlal ettiğini iddia etmiş; iki hafta önce HTC'nin beş patentini daha ihlal ettiği iddiasıyla ikinci defa ITC'ye başvurarak HTC'nin ürünlerinin Amerika'daki satışına yasak getirilmesini talep etmişti. Steve Jobs da geçtiğimiz sene HTC'ye açılan davayla ilgili olarak şunları söylemişti;

"Yapacağımız iki şey var. Ya oturup rakiplerimizin bizim patentli yeniliklerimizi çalmalarını izleyeceğiz, ya da başka birşeyler düşünecek. Bizler, oturup izlemeyi değil, başka birşeyler yapmaya karar verdik. Yarışın her zaman yararlı olduğunu düşünüyoruz, fakat rakiplerimiz kendi teknolojilerini yaratmalılar, bizimkileri çalmamalılar."

Gelen bu ilk karar sonrası HTC'nin ITC'e itiraz başvurusu yapacağı açıklanmış durumda. Eğer itiraz kabul edilmez ise HTC'nin iki patenti için Apple ile anlaşma zorunluluğu bulunuyor. Burada da Apple, HTC'nin teklifine redderse başta HTC olmak üzere Android'li birçok telefon üreticisi için zor zamanlar başlayacak. FOSS Patent'den Florian Mueller, bu durumu şu cümlelerle açıklıyor;

"Komisyon, idari hukuk yargıcının kararını doğrularsa, HTC için en kötü senaryo Android'li akıllı telefonlarını Amerikan pazarından çekmek zorunda kalacak olması. Göreceli olarak ilk senaryodan daha iyi olan ikinci senaryoya göre ise HTC, ilgili patentlerle bağlantılı olan özelliklerini ürünlerinden çıkartacak ve kullanıcılarına telefonlarını o şekilde sunacak."

Apple'ın HTC'ye karşı ITC nezdinde iki başvurusu, federal mahkeme nezdinde ise üç davası bulunduğunu ifade eden Mueller, ilgili patentlerin HTC'nin Android ile ilgili uzantılarından çok Android ile ilişkili olduğundan dolayı, diğer üreticilerin de ITC'nin idari hukuk yargıcının kararından etkilenmelerinin mümkün olduğuna vurgu yaparken; Apple'ın önümüzdeki dönemde düzinelerce telefonun satışına yasak getirebilecek bir güçlü pozisyona gelebileceğini belirtiyor.

Yukarıdaki olumsuz senaryolar Apple'ın HTC ile anlaşma masasından kalkması halinde yaşanacakları özetliyor ancak Apple'ın kendilerine ait olan dört patenti ihlal ettiği iddiası ile ITC'ye başvuran ekran kartı üreticisi S3'ün stratejik bir kararla HTC tarafından satın alınması ve ITC'nin idari hukuk yargıcının S3'ün iki patentinin Apple tarafından ihlal edildiğini, diğer iki patentinin ise ihlal edilmediği yönünde karar vermesi; Apple'ın HTC ile anlaşma masasından kolayca kalkamayacağını gözler önüne koyuyor. Fakat, Apple'ın HTC'ye karşı yaptığı diğer girişimlerin de bugünkü sonuç gibi sonuçlanması halinde ibrenin yine Apple'ın lehine döneceğini söylememiz yanlış olamayacaktır.