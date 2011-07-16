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ITC: HTC, Apple'ın iki patentini ihlal ediyor

7 yıl
4,2b
1
15
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Yaklaşık bir seneyi aşkın süredir devam eden Apple ile HTC arasındaki patent ihlal davasında ITC, yani Uluslararası Ticaret Komisyonu, ilk kararını verdi...

Geçen yılın Mart ayından beri süren davada ITC'nin idari hukuk yargıcı, HTC'nin Apple'ın fikri hakları elinde bulunan iki patentini ihlal ettiği kararına vararak; Apple'ı haklı buldu. Gelen bu beklenmedik ilk karar sonrasında açıklamalar yapan HTC'nin genel hukuk müşaviri Grace Lei, HTC'nin ITC komiserleri son kararı verene kadar mücadele etmeye devam edeceklerini söylerken; karara itiraz edeceklerini belirtti.

Apple, geçtiğimiz yılın başında açtığı davada HTC'nin kendilerine ait olan 20 patentini ihlal ettiğini iddia etmiş; iki hafta önce HTC'nin beş patentini daha ihlal ettiği iddiasıyla ikinci defa ITC'ye başvurarak HTC'nin ürünlerinin Amerika'daki satışına yasak getirilmesini talep etmişti. Steve Jobs da geçtiğimiz sene HTC'ye açılan davayla ilgili olarak şunları söylemişti;

"Yapacağımız iki şey var. Ya oturup rakiplerimizin bizim patentli yeniliklerimizi çalmalarını izleyeceğiz, ya da başka birşeyler düşünecek. Bizler, oturup izlemeyi değil, başka birşeyler yapmaya karar verdik. Yarışın her zaman yararlı olduğunu düşünüyoruz, fakat rakiplerimiz kendi teknolojilerini yaratmalılar, bizimkileri çalmamalılar."

Gelen bu ilk karar sonrası HTC'nin ITC'e itiraz başvurusu yapacağı açıklanmış durumda. Eğer itiraz kabul edilmez ise HTC'nin iki patenti için Apple ile anlaşma zorunluluğu bulunuyor. Burada da Apple, HTC'nin teklifine redderse başta HTC olmak üzere Android'li birçok telefon üreticisi için zor zamanlar başlayacak. FOSS Patent'den Florian Mueller, bu durumu şu cümlelerle açıklıyor;

"Komisyon, idari hukuk yargıcının kararını doğrularsa, HTC için en kötü senaryo Android'li akıllı telefonlarını Amerikan pazarından çekmek zorunda kalacak olması. Göreceli olarak ilk senaryodan daha iyi olan ikinci senaryoya göre ise HTC, ilgili patentlerle bağlantılı olan özelliklerini ürünlerinden çıkartacak ve kullanıcılarına telefonlarını o şekilde sunacak."

Apple'ın HTC'ye karşı ITC nezdinde iki başvurusu, federal mahkeme nezdinde ise üç davası bulunduğunu ifade eden Mueller, ilgili patentlerin HTC'nin Android ile ilgili uzantılarından çok Android ile ilişkili olduğundan dolayı, diğer üreticilerin de ITC'nin idari hukuk yargıcının kararından etkilenmelerinin mümkün olduğuna vurgu yaparken; Apple'ın önümüzdeki dönemde düzinelerce telefonun satışına yasak getirebilecek bir güçlü pozisyona gelebileceğini belirtiyor.

Yukarıdaki olumsuz senaryolar Apple'ın HTC ile anlaşma masasından kalkması halinde yaşanacakları özetliyor ancak Apple'ın kendilerine ait olan dört patenti ihlal ettiği iddiası ile ITC'ye başvuran ekran kartı üreticisi S3'ün stratejik bir kararla HTC tarafından satın alınması ve ITC'nin idari hukuk yargıcının S3'ün iki patentinin Apple tarafından ihlal edildiğini, diğer iki patentinin ise ihlal edilmediği yönünde karar vermesi; Apple'ın HTC ile anlaşma masasından kolayca kalkamayacağını gözler önüne koyuyor. Fakat, Apple'ın HTC'ye karşı yaptığı diğer girişimlerin de bugünkü sonuç gibi sonuçlanması halinde ibrenin yine Apple'ın lehine döneceğini söylememiz yanlış olamayacaktır.


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tolgacem 7 yıl en beğenilen
Yakında bizim çiftçilere patent davası açılacak diye korkuyorum. Apple, bizim elmamızı üretip satıyorlar arkadaş diye dava açabilir...
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TeksasStyLe 7 yıl
inşallah kazanırda fiyatlar dip yapar bizde telefonları gerçek maliyetinde satın almış oluruz.
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civcivx 7 yıl
Apple Allah'tan araba falan yapmıyor. Yoksa, bunların direksiyonu, tekerleği bizimkilere benziyor diye tüm üreticilere illallah ettirirdi.
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sMug 7 yıl
tolgacem
Yakında bizim çiftçilere patent davası açılacak diye korkuyorum. Apple, bizim elmamızı üretip satıyorlar arkadaş diye dava açabilir...

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yasinemir 7 yıl
Apple çocuk gibisin herkesle kavga ediyorsun
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Saw_ 7 yıl
Bu davaları savunanlara fan boy diyenler kendileri android fanı.
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Thailano 7 yıl
Ya benim merak ettiğim neyle ilgili patentleri için dava açıyorlar? çoklu dokunmatik ekran mı, menü şeklimi, açma kapama ve ekran kilidi tuşumu? hayır bende HTC var arkadaşımda da iPhone ikisi arasında dikdörgen olmak dışında bir benzerlik göremiyorum :D
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madhane 7 yıl
arkadaslar braz bakis acinizi degistirin size ne elin amerikasindan adamlar her istedklerine heran sahip olablyorlar zaten ya biz?
Dusunun! Apple dawayi kazandi htc tlfnlarni amerikadan cekti kime satacak? Bizeeee. Okadar telefonu nasl satacak? Apple tazminat yedircene bize maliyetine satacak... 10yasinda cocugun elinde bile htc olurda dgr firmalar dururmu? Fiyatlar awrupa standartlari olmasada cok yakin olcak buna curuk elmada dahil... Dua edin kazansin kurtlu elma...etine satacak... 10yasinda cocugun elinde bile htc olurda dgr firmalar dururmu? Fiyatlar awrupa standartlari olmasada cok yakin olcak buna curuk elmada dahil... Dua edin kazansin kurtlu elma...
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***CoNDoR*** 7 yıl
Apple köpek gibi saldırıyor, haksız yere herkese dava acıyor diyenler nerde? Hakim de mi fanboy?

Adamlar haklarını arıyorlar ve haklılarsa alacaklar bu kadar basit. Nokia falan dava açınca iyi hoş Apple açınca olmaz :) zaten Apple'da dunyanın patent parasını ödüyor firmalara. Büyük amcalar hep patent öder birbirlerine ödemekten kaçıyorsa dava yoluyla öder. Çoluk cocuk anlamaz tabi bu işlerden fanboy der :)

Eksileri alayım :)
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.WondercrafteR. 7 yıl ***CoNDoR***
***CoNDoR***

Apple köpek gibi saldırıyor, haksız yere herkese dava acıyor diyenler nerde? Hakim de mi fanboy?

Adamlar haklarını arıyorlar ve haklılarsa alacaklar bu kadar basit. Nokia falan dava açınca iyi hoş Apple açınca olmaz :) zaten Apple'da dunyanın patent parasını ödüyor firmalara. Büyük amcalar hep patent öder birbirlerine ödemekten kaçıyorsa dava yoluyla öder. Çoluk cocuk anlamaz tabi bu işlerden fanboy der :)

Eksileri alayım :)


Katılıyorum.
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Rainbow6 7 yıl
patent davalarida direk trend oldu aslinda applenin hakli oldugu durumlar var iphone ciktiktan sonra droid yazilimiyla beraber pitircak gibi akilli telefon doldu piyasa tabi adamlar onca tasarim ugras arastirma gelistirme falan derken piyasaya surduler telefonu ben olsam bende hicbisi yapmadan nemalanan bu firmalari yolumdan cekmeye calisirdim ... tabi ben kullanici oldugumdan piaysada ne kadar marka o kadar ucuz tel. benim acimdan durum bu (fakat isin ilginci iphone gibi telefon piyasaya ciktigindan beri cok iyi bir fiyat politikasi izledigini solemek isterim apple bu klasmanda basi cektiginden dolayi firmalar bu gelismis telefonlarin fiyatlarini assada tutuyolar yoksa htc samsung falan telefonlari 700 -800 dolardan assa satmazlardi zaten duruma bakarsaniz yeni donanimlarin karsinda apple gibi bi rakip olmadigindan 700 dolar seviyesinde iphone5 yada herneyse cikinca herkes inecek assaya yani piyasada cok firma olmasi duruma iyiye getirmemis gibi bi durum var ortada aksine applenin olmasi firmalari frenlemis gibi)
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tolgacem 7 yıl en beğenilen
Yakında bizim çiftçilere patent davası açılacak diye korkuyorum. Apple, bizim elmamızı üretip satıyorlar arkadaş diye dava açabilir...
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Ali_80 7 yıl
Bu haber de gelecek haftaki 1e1 haberin Yeni Bölümünde yer alır diye düşünüyorum :) :)
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