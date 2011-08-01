Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iTunes 90 saniyelik şarkı önizleme özelliği uluslararası mağazalarda da geçerli olacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
2,3b
1
5
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Apple'ın ABD'de en büyük perakendeciler listesinde 21. sıraya yükselmesine sebep olan iTunes mağazasından 2013 yılında elde edilecek gelirin 13 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Bunda en büyük pay sahibi ise Apple'ın ve Steve Jobs'un üstün pazarlama stratejisi. Bu sayede Apple ürünleri yüz milyonlar seviyesinde satıldı, uygulamaları ise 15 milyardan fazla indirildi.

Apple'ın pazarlama stratejilerinden birisi de müzik satın almak isteyenlere yönelik olarak başlattığı "önce dinle sonra satın al" uygulaması idi. Aralık 2010 tarihinde hizmete giren uygulama kullanıcılara iTunes mağazasından satın almak istedikleri müzikleri 90 saniye önizleme yapabilme imkanı sunuyordu. 

Başladığı günden beri sadece ABD sınırları içerisinde erişilebilen bu özelliğe artık diğer dünya ülkelerinden de ulaşılmaya başlanacak. Bu süre içerisinde bireysel plak şirketleriyle görüşmeler yapan Apple hem ABD iTunes mağazasında önizleme süresinin uzatılması hem de uluslararası iTunes mağazalarından da uygulamanın erişilebilir olması konusunda anlaşma sağladı.

Şarkı önizleme uygulaması şimdilik belirli ülkelerde başlayacak daha sonra diğer ülkelere yayılacak. 30-90 saniye arası şarkı önizleme özelliğinden yararlanmaya başlayacak ülkeler ise İngiltere, İrlanda, Fransa, Avustralya, Meksika, Hollanda, İtalya, İsveç, Lüksemburg, Danimarka, İsviçre, Yeni Zelanda ve Kanada şeklinde açıklandı.

Şarkı önizleme özelliğinin yıl sonuna doğru diğer ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
a44 5 yıl
Sanirim artik ulkemizde de 90 sn oldu. Daha once bir ay oncesine kadar 30 sn idi.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Discount Specialist 5 yıl a44
a44
Sanirim artik ulkemizde de 90 sn oldu. Daha once bir ay oncesine kadar 30 sn idi.

Evet çok uzadı. Ben direk anasayfadan şarkılara baktığım için heralde anasayfadakilere özel birşey dedim geçtim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutarslan.com 8 yıl
ttnette bedava dinleniyor galiba.Ben korsan download userim :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 8 yıl
Programların demo versiyonlarını (süre kısıtlamalı deneme amaçlı tam sürümleri kastediyorum) kısıtla, müziklerin 90 sn.lik kırpılmış sürümlerine izin ver e mi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
detroit21 8 yıl
Supermis valla.Korsan!! Indir baba :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl TG: Qualcomm ile Mobil Cihazların Geleceğini Konuştuk video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
ZULA Süper Lig 3. Sezon İnfografiği
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim