iTunes 90 saniyelik şarkı önizleme özelliği uluslararası mağazalarda da geçerli olacak

Apple'ın ABD'de en büyük perakendeciler listesinde 21. sıraya yükselmesine sebep olan iTunes mağazasından 2013 yılında elde edilecek gelirin 13 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Bunda en büyük pay sahibi ise Apple'ın ve Steve Jobs'un üstün pazarlama stratejisi. Bu sayede Apple ürünleri yüz milyonlar seviyesinde satıldı, uygulamaları ise 15 milyardan fazla indirildi.





Apple'ın pazarlama stratejilerinden birisi de müzik satın almak isteyenlere yönelik olarak başlattığı "önce dinle sonra satın al" uygulaması idi. Aralık 2010 tarihinde hizmete giren uygulama kullanıcılara iTunes mağazasından satın almak istedikleri müzikleri 90 saniye önizleme yapabilme imkanı sunuyordu.





Başladığı günden beri sadece ABD sınırları içerisinde erişilebilen bu özelliğe artık diğer dünya ülkelerinden de ulaşılmaya başlanacak. Bu süre içerisinde bireysel plak şirketleriyle görüşmeler yapan Apple hem ABD iTunes mağazasında önizleme süresinin uzatılması hem de uluslararası iTunes mağazalarından da uygulamanın erişilebilir olması konusunda anlaşma sağladı.





Şarkı önizleme uygulaması şimdilik belirli ülkelerde başlayacak daha sonra diğer ülkelere yayılacak. 30-90 saniye arası şarkı önizleme özelliğinden yararlanmaya başlayacak ülkeler ise İngiltere, İrlanda, Fransa, Avustralya, Meksika, Hollanda, İtalya, İsveç, Lüksemburg, Danimarka, İsviçre, Yeni Zelanda ve Kanada şeklinde açıklandı.





Şarkı önizleme özelliğinin yıl sonuna doğru diğer ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi bekleniyor.