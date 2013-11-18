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iWatch, iki farklı boyutta gelecek

5 yıl
875
1
28
iPhone
Shady
Haber Editörü
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iWatch, iki farklı boyutta gelecek

NPD DisplaySearch'ün kıdemli analistlerinden David Hsieh, Tayvan'da düzenlenen özel konferansta Apple'ın merakla beklenen giyilebilir ilk çözümü iWatch hakkında konuştu.

David Hsieh'in açıklamalarına göre Apple, erkek ve kadınlar arasındaki morfolojik farklılıktan ötürü iki farklı ekran boyutunda iWatch hazırlığı içerisinde. Ekranların 1,3 inç ve 1,7 inç olmasını beklediklerini belirten Hsieh, Apple'ın cihazın ekranını kavisli yaparak rakiplerinden ayrılaşmasının kuvvetle muhtemel olduğunun altını çizdi.

Hsieh'in satışa sunulma tarihiyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadığı iWatch'ın gelecek yılın son döneminde (Eylül-Kasım) satışa sunulması bekleniyor.


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zafre 5 yıl en beğenilen
Kavisli ekranın akıllı saatlerde kullanılması çok daha mantıklı olacaktır. Akıllı telefonlarda kullanılmasını gereksiz buluyorum.
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caglet 5 yıl
Samsung Watchnote falan çıkarsa 5 6 inç onu takarım koluma ; önceden duvara büyük kol saati takılırdı , artık kolumuza duvar saati takmanın zamanı geldi
1 Yanıt Yanıtla +25
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DH Misafiri 5 yıl
merakla beklıyorum iwatch u cooook güzellll bahtı açık olur inş kalite deyınce apple zaten
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Captain_Ivy 5 yıl
günlük şarja saat de konulmaz ki
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etyemez 5 yıl
uraltay85
310tl ye malettiğim ipod nano 6 ile hem saat işlevi hemde müzik hemde sporda yardımcı. adam yıllar önce yapmış yapacağını yeni nesili mükemmel olmasını beklememek ayıp olur.

3 yıl once almıştım ama pek kullanamadım şu an 2 farklı kordonuyla bereber yatmakta.
bataryası sadece saat olarak kullanınca 2 gün anca gidiyor.
en az 10 gun giden batarya yaparsalar anca oyle alınır
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uraltay85 5 yıl
310tl ye malettiğim ipod nano 6 ile hem saat işlevi hemde müzik hemde sporda yardımcı. adam yıllar önce yapmış yapacağını yeni nesili mükemmel olmasını beklememek ayıp olur.
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halog 5 yıl Shady
Dış görünüş "fizyoloji" ile değil "morfoloji" ile tanımlanır. Fizyoloji vücudun işleyişi ile ilgili konuları kapsayan konudur.
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worldunya 5 yıl
Balawitz
Piyasadaki akıllı saatlerden haberi olmayanlar Apple çıkarınca ilk Apple yapmış gibi konuşmaya başlayacaklar.

Samsung ve sony ninkileri gördük 5 para etmezler eğer kullanılabilir bişey çıkarsa evet ilk olurlar.
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beşkazalı48 5 yıl
Samsung ve Sony akıllı saat olayında telefon üreticileri tarafında ilk taşlarını oynadılar merakla Apple ı bekliyoruz tüm iOS cihazlar ile sorunsuz ve senkronize bir şekîlde çalışacak ve ciddi bir pil performansı ike bizleri tatmin etmesini bekliyoruz tabikide fiyat erişebilirlik noktasında makul fiyatlarla
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FreeRun 5 yıl
para tuzağı bunların hepsi hergün saat şarj etmekle uğraşılırmı yahu adam gibi herşeyini düzgün yapın öyle sunun milletin önüne.
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Steve Jobs 5 yıl
Gosteristen ote urunler degil.
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aozgec 5 yıl
zafre
Kavisli ekranın akıllı saatlerde kullanılması çok daha mantıklı olacaktır. Akıllı telefonlarda kullanılmasını gereksiz buluyorum.

neden olmasın, dış bükey değilde iç bükey bir ekrana sahip telefon yüze mis gibi oturur,
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nibbleArt 5 yıl
Napayım ben 2 günde bir sarj edeceğim saati...
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mylife.ag 5 yıl
Kavisli sözcüğünü görür görmez "abi gerek yok iPhone'ye oturunca yamuluyor"cular gelir birazdan
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Master_Evil 5 yıl
çok büyük be, alışabilecek miyiz acaba?
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