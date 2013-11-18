iWatch, iki farklı boyutta gelecek

NPD DisplaySearch'ün kıdemli analistlerinden David Hsieh, Tayvan'da düzenlenen özel konferansta Apple'ın merakla beklenen giyilebilir ilk çözümü iWatch hakkında konuştu.

David Hsieh'in açıklamalarına göre Apple, erkek ve kadınlar arasındaki morfolojik farklılıktan ötürü iki farklı ekran boyutunda iWatch hazırlığı içerisinde. Ekranların 1,3 inç ve 1,7 inç olmasını beklediklerini belirten Hsieh, Apple'ın cihazın ekranını kavisli yaparak rakiplerinden ayrılaşmasının kuvvetle muhtemel olduğunun altını çizdi.

Hsieh'in satışa sunulma tarihiyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadığı iWatch'ın gelecek yılın son döneminde (Eylül-Kasım) satışa sunulması bekleniyor.