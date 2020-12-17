IATA, havacılık sektörü çalışanlarına Kovid-19 kapsamında aşılama önceliği verilmesi çağrısını yeniledi

Tam Boyutta Gör Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), havacılık sektörü çalışanlarına aşılanma faaliyetleri kapsamında öncelik verilmesi gerekliliği çağrısını yeniledi.

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Söz konusu personelin aşılanma listesinin tepesinde yer almasını beklemediklerini ifade eden kuruluş, önceliğin sağlık personeli ve risk grubundaki kişilere verilmesinin gerektiğini vurguladı. IATA tarafından hükümetlere yeniden yapılan çağrıda şu ifadelere yer verildi:

“Havacılık sektörü çalışanlarının aşılanma listesinin tepesinde yer almasını talep etmiyoruz. Ancak ülke bazlı aşılama planları hazırlandığında bu personelin de kritik çalışan grubunda yer almasını bekliyoruz. Bilindiği üzere Kovid-19 aşılarının teslimat süreci başladı ve bu aşıların küresel ölçekte dağıtımının yapılabilmesi için yaklaşık 8 bin 747 kargo uçağına denk gelen sayıda uçuşun yapılmasına ihtiyaç duyulacağını hesaplıyoruz. Bu sebeple sağlıklı bir lojistik zinciri için nitelikli personele olan ihtiyacımız her zaman en üst seviyede olacak.”

IATA’nın yaptığı açıklama, aslında Dünya Sağlık Örgütü’nün çizdiği Kovid-19 aşılama sistemi yol haritasıyla da örtüşmekte. Kuruma bağlı Aşılamaya Yönelik Stratejik Tavsiye Uzmanlar Grubu’nun (SAGE) yaptığı çalışmada, epidemiyolojik durum ve aşı stoğu senaryolarına göre öncelikli nüfus belirleniyor. Sağlık ve eğitim sektörü çalışanları haricinde kalan örneğin kolluk kuvvetlerinin yer aldığı ikinci öncelikli grup arasında ulaşım sektörü çalışanları da yer alıyor.

IATA’ya göre ilaç, test kitleri ya da aşıların ihtiyaç bölgelerine zamanında ulaştırılmasında ise havacılık sektörü ve çalışanlarının hayati rol oynuyor.

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