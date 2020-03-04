İBB, Adalar'da kullanılmak üzere 60 elektrikli araç satın aldı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, atlı faytonların yasaklanmasının ardından Adalar’daki ulaşım taleplerinin karşılanması amacıyla başlatılan çalışmalarda sona gelindiğini duyurdu. Adalar’da kullanılmak üzere iki farklı tipte toplam 60 elektrikli araç satın alındı.

İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir, Adalar’da yaşayan vatandaşlarla ilçeyi turistik amaçlarla ziyaret eden kişilerin farklı yolculuk talepleri bulunduğunu belirtti. Demir, bu sebeple elektrikli araç seçimi yaparken farklı büyüklük ve kapasitede araçların tercih edildiğinin altını çizdi.

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Demir, araç seçimi yapılırken engellilerin kullanımına uygun olmasına özel gösterdiklerine de sözlerine ekledi.

Yaz sezonundan önce hizmete girecek

İETT tarafından işletilmesi planlanan araçlardan ilki 4, diğeri ise 13 yolcu kapasitesine sahip. İBB, Çin menşeli olduğu belirtilen 4 kişilik araçlardan 20 adet, 13 kişilik araçlardan ise 40 adet satın almış durumda. Araçların ücret tarifesinin UKOME kararı ile belirleneceği açıklandı. Söz konusu elektrikli araçların yaz sezonundan önce hizmete girmesi planlanıyor.

İBB tarafından satın alınan elektrikli araçların teknik özellikleri açıklanmadı. Fakat kısa bir araştırma yaptığımızda, 13 kişilik aracın Çin’de kullanılan versiyonlarının 6.3 kW motora, 30 km/s maksimum hıza, düz zeminde 80-100 km menzile sahip olduğunu ve tırmanma açısının 15 derece olduğunu görüyoruz. Satın alınan araçlarda Türkiye’ye özel modifikasyon yapılıp yapılmadığını henüz bilmiyoruz.

https://www.ibb.istanbul/News/Detail/36531

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