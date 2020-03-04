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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İBB, Adalar'da kullanılmak üzere 60 elektrikli araç satın aldı

    Satın alınan elektrikli araçlar, hem ada sakinlerinin hem de turistik amaçlarla gelen kişilerin taleplerini karşılamak üzere 2 tipte tercih edildi. İşte Adalar'da hizmet verecek elektrikli araçlar:
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    İBB, Adalar'da kullanılmak üzere 60 elektrikli araç satın aldı
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi, atlı faytonların yasaklanmasının ardından Adalar’daki ulaşım taleplerinin karşılanması amacıyla başlatılan çalışmalarda sona gelindiğini duyurdu. Adalar’da kullanılmak üzere iki farklı tipte toplam 60 elektrikli araç satın alındı.

    İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir, Adalar’da yaşayan vatandaşlarla ilçeyi turistik amaçlarla ziyaret eden kişilerin farklı yolculuk talepleri bulunduğunu belirtti. Demir, bu sebeple elektrikli araç seçimi yaparken farklı büyüklük ve kapasitede araçların tercih edildiğinin altını çizdi.

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    Demir, araç seçimi yapılırken engellilerin kullanımına uygun olmasına özel gösterdiklerine de sözlerine ekledi.

    Yaz sezonundan önce hizmete girecek

    İETT tarafından işletilmesi planlanan araçlardan ilki 4, diğeri ise 13 yolcu kapasitesine sahip. İBB, Çin menşeli olduğu belirtilen 4 kişilik araçlardan 20 adet, 13 kişilik araçlardan ise 40 adet satın almış durumda. Araçların ücret tarifesinin UKOME kararı ile belirleneceği açıklandı. Söz konusu elektrikli araçların yaz sezonundan önce hizmete girmesi planlanıyor.

    İBB tarafından satın alınan elektrikli araçların teknik özellikleri açıklanmadı. Fakat kısa bir araştırma yaptığımızda, 13 kişilik aracın Çin’de kullanılan versiyonlarının 6.3 kW motora, 30 km/s maksimum hıza, düz zeminde 80-100 km menzile sahip olduğunu ve tırmanma açısının 15 derece olduğunu görüyoruz. Satın alınan araçlarda Türkiye’ye özel modifikasyon yapılıp yapılmadığını henüz bilmiyoruz.



    https://www.ibb.istanbul/News/Detail/36531 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Bizans Kargası 2 hf. en beğenilen
    iyi de yapıyorlar.hadi eskiden teknoloji yoktu hayvanlar taşımacilik yapiliyordu.simdi devir degisti.hayvanlara eziyet etmeye, onları kotu sartlarda tutsak etmeye kimsenin hakki yok.hem adalar da at pisliğinden ve sineklerden kurtulacak artik.bir de araplar gelmezse yeme de yaninda yat.



    @Capire
    iyi de yapıyorlar.hadi eskiden teknoloji yoktu hayvanlar taşımacilik yapiliyordu.simdi devir degisti.hayvanlara eziyet etmeye, onları kotu sartlarda tutsak etm...
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    Yanıtla +61
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    Qantas (flyin high) 2 hf.
    25 yıldır akapenin çözemediği problemi Ekrem Başkan çözdü.Bravo doğrusu.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 2 hf.
    Bi ara büyük adaya gittim %99 arap dolu.
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    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf.
    Atlara zulmun ve kötü kokunun önlenmesi adına cevreci olması yönüylede elektrikli çok doğru karar yanlız detaylı araştırılmadan alındığını düşünüyorum aynı fayton görünümlü elektrikli fayton var o alınsaydı eski sistemi az da olsa andırırdı
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    RaptorFX 2 hf.
    Hepsi olmasa da büyük çoğunluğu ciğeri beş para etmez faytoncu tayfadan kurtulmak en büyük iyilik olmuş vatana millete. Her gittiğimde misafirlerimin ısrarıyla bindiğim, her seferinde kavga dövüş indiğim insanımsı canlılar.
    Çok nadiri insan evladıydı.

    Elektrikli araç içinse evet direk çinden almak pek iyi değil ancak hızlı çözüm bulmak istemişler anlaşılan. İlerleyen yıllarda yerli bir ürüne geçerler umarım.
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    kenbalx (f k) 2 hf.
    Çözüm biraz acımasız oldu ama neyse. Önce adalarda bulaşıcı hastalıkla atlar öldü dediler. Sonra fayton yasağı geldi sanırım. Fayton başına 300bin TL at başınada 4bin TL ödeme yapılacakmış...

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar'da büyük tartışmalara neden olan faytonları ve faytonlar için kullanılan atları kamulaştıracak. Faytonların her biri 300 bin TL, atlar ise 4’er bin TL bedelle İBB tarafından satın alınacak. Karar bugün İBB Meclisi’nde oy birliği ile kabul edildi. Kararla birlikte Adalar’da artık atlar faytona koşulmayacak. İBB Sözcüsü, ulaşımın elektrikli araçlarla yapılmasının kararlaştırıldığını ve atların veteriner kontrolünde doğal yaşam alanlarına bırakılacağını duyurdu.

    onedio.com/...



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    erka1907 2 hf.
    şimdi o at hırsızlarına soracaksın: bu araçları ibb den kiralayıp işletmek istiyor musun diye.
    evet derse hizmet edecek halka, yok derse atını da alsın defolsun adadan.
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    Navi (Navi Gator) 2 hf.
    istanbula her gittiğimde adalara da uğrar ama hayal kırıklığıyla dönerdim. atlara eziyetten başka adım başı at pisliği ve her yeri saran kokusu, kendilerini otobanda sanan faytonlar yüzünden rahat rahat yollarda yürünmemesi... belediyenin bu kararı ile önemli bir sorun giderilmiş oldu bence. şimdi sırada 2.sorun insan sorunu var. oraya giden insanların fütursuz ve şuursuzca adayı kirletmesi. buna nasıl çare bulunur bilmiyorum.
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    faniseyler (halit özdemir) 2 hf.
    Ben İBB başkanından bi yarışma beklerdim gençlerin tasarlayıp genç şirketlerin yarışacağı. Türkiyede böyle basit araçlar yapılabilir daha iyi reklam da olurdu. Çin den al geç olmamış.
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    DoğanGörünümlüToros 2 hf.
    Aga bu nedir baska bisi mi bulamadınız. İlk virajda 5 kişi düşer, rezillik.
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    jhudaverdi (Hüdaverdi J.) 2 hf.
    Yerinde bir uygulama, hadi kokusunu falan geçtim atlar için büyük eziyet oluyordu en çok da onlar için sevindim.
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    HepYek (Ümit Mert) 2 hf.
    Bu aracı yerli yapabilecek firmalar varken neden çin malı alındı belediyeye. Örnek ; Tragger
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    TheCaliph_ 2 hf.
    Hem atlara iskence bitti hem idrar kokusu da gitmis oldu boylece.



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    4600 kez okundu.
    20 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, adalar elektrikli araç ve
    8 etiket daha ibb adalarda fayton ukome adalar elektrikli minibüs adalar elektrikli araba Türkiye Haberleri istanbul Bilim ve Teknoloji
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