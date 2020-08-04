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    Uygun fiyatlı Google Pixel 4a tanıtıldı

    iPhone SE 2020 modelinin karşısına çıkmaya hazırlanan Google Pixel 4a modelinde 5.81 inçlik OLED ekran, 5G, yetenekli ancak tek sensörlü arka kamera gibi detaylar yer alıyor.
    2 hf.
    1,8b
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    7
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Uygun fiyatlı Google Pixel 4a tanıtıldı
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    Google’ın merakla beklenen yeni akıllı telefonu Pixel 4a kısa süre önce resmiyet kazandı. Henüz orijinal Pixel 5 serisinden bir haber yok ancak Google geçen yıl olduğu gibi maliyet odaklı bir ara model tercih etti.

    Google Pixel 4a özellikleri ve fiyatı

    Google Pixel 4a modelinde 5.81 inçlik 2340x1080 piksel çözünürlüğünde OLED ekran bizi karşılıyor. Nokta çentik tasarımı sayesinde ekran-kasa oranı oldukça agresif tutulmuş. Ekran HDR desteği sunarken parmak izi okuyucu da arka kısımda.

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    Snapdragon 730G yonga setinden gücünü alan akıllı telefonda 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi yer alıyor. 5G desteği sunan model 3140mAh kapasiteli bataryayı 18W hızlı şarj ile desteklemiş.

    Arka kamera 12.2MP çözünürlüğünde ve 1.7 aralığa sahip. OIS ile desteklenen sensör dual pixel teknolojisi ile otomatik odaklanıyor. Artık 3 kameranın bile yetersiz geldiği dönemde Google tek sensör ile oldukça cesur davranmış. Telefon 4K video kaydından yoksun. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde.

    iPhone SE 2020 ile rekabete girişeceği anlaşılan Pixel 4a modelinde WiFi 5, Bluetooth 5.1, işitme engellilere yönelik sertifika uyumluluğu gibi detaylar yer alıyor. 350$ fiyat etiketi iPhone SE 2020 karşısında biraz avantajlı duruma getiriyor.



    https://www.engadget.com/google-pixel-4a-official-350-dollars-128gb-camera-availability-150013731.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Jeopol 2 hf. en beğenilen
    Türkiye'de olmadıktan sonra neyleyim?



    Diğer androidlere guvenmedigimden nexus 6pde takılı kaldık. Artık mecburen iphone alacağız
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Holk (Holk Holk) 2 hf.
    Ahh ahh keşke Türkiye'ye gelse,online satış yapsa da yeterdi. Bir depo yeterdi...
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    kıvançkondakcı 2 hf.
    kime göre uygun acaba
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    Grkwnxs (Grkwn Nxs) 2 hf.
    Harika olmuş, tasarım konusunu çözmüşler. Kamera konusunda amiral gemilerinde çok rahat taş çıkartır gcam ile, tek sıkıntı geniş açı olmaması
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    drjacob (... ) 2 hf.
    Türkiye’de satılsa yok satar ama gelmiyor
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    El_domingo 2 hf. (düzenlendi)
    Uygun boyutlu telefon bulmak cok zor 15cm gecen boyut bence ciddi sıkıntı..
    bu cihaz Belki android üreticelerinede ornek olurda mantıklı boyutlarıda ürünler cıkar..
    144 x 69.4 x 8.2 mm (5.67 x 2.73 x 0.32 in)

    urun gelsede fiyatını 4bin tl üstü olacağından turkiyede satılması zor..


    bu arada haber editorleri cihaz bilgilendirmelerinde daha fazla ayrıntı vermeli..

    https://www.gsmarena.com/google_pixel_4a-10123.php
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    Jeopol 2 hf. en beğenilen
    Türkiye'de olmadıktan sonra neyleyim?



    Diğer androidlere guvenmedigimden nexus 6pde takılı kaldık. Artık mecburen iphone alacağız
    Yanıtla +8
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    AirSupport (SK ) 2 hf.
    Keşke TR’e uygun fiyatla gelse
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