Uygun fiyatlı Google Pixel 4a tanıtıldı

Tam Boyutta Gör

Google’ın merakla beklenen yeni akıllı telefonu Pixel 4a kısa süre önce resmiyet kazandı. Henüz orijinal Pixel 5 serisinden bir haber yok ancak Google geçen yıl olduğu gibi maliyet odaklı bir ara model tercih etti.

Google Pixel 4a özellikleri ve fiyatı

Google Pixel 4a modelinde 5.81 inçlik 2340x1080 piksel çözünürlüğünde OLED ekran bizi karşılıyor. Nokta çentik tasarımı sayesinde ekran-kasa oranı oldukça agresif tutulmuş. Ekran HDR desteği sunarken parmak izi okuyucu da arka kısımda.

İlginizi Çekebilir

Google Pixel 4 ve 4XL tanıtıldı

Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk çalınabilir piyano LEGO seti piyasada"

Snapdragon 730G yonga setinden gücünü alan akıllı telefonda 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi yer alıyor. 5G desteği sunan model 3140mAh kapasiteli bataryayı 18W hızlı şarj ile desteklemiş.

Arka kamera 12.2MP çözünürlüğünde ve 1.7 aralığa sahip. OIS ile desteklenen sensör dual pixel teknolojisi ile otomatik odaklanıyor. Artık 3 kameranın bile yetersiz geldiği dönemde Google tek sensör ile oldukça cesur davranmış. Telefon 4K video kaydından yoksun. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde.

iPhone SE 2020 ile rekabete girişeceği anlaşılan Pixel 4a modelinde WiFi 5, Bluetooth 5.1, işitme engellilere yönelik sertifika uyumluluğu gibi detaylar yer alıyor. 350$ fiyat etiketi iPhone SE 2020 karşısında biraz avantajlı duruma getiriyor.

https://www.engadget.com/google-pixel-4a-official-350-dollars-128gb-camera-availability-150013731.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.