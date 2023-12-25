IBM’in yeni transistörü yeni bir çip sınıfını ortaya çıkarabilir

IBM'den ilgi çekici başarı
Sıvı nitrojen, yarı iletken üretim sürecinde ısıyı uzaklaştırmak ve kritik süreç alanlarında inert ortamlar oluşturmak için yaygın olarak kullanılıyor. Ancak -196 °C olan kaynama noktasına getirildiğinde, mevcut nanosheet transistör nesli bu tür sıcaklıklara dayanacak şekilde tasarlanmadığı için artık bazı uygulamalarda kullanılamaz oluyorlar. Bu sınırlama talihsiz bir durum çünkü çiplerin böyle bir ortamda performanslarını artırabilecekleri düşünülüyordu. Ancak IBM’in sergilediği konsept nanosheet transistör ile bu olasılık artık gerçekleşebilir.
IBM'in konsept nanosheet transistörü, FinFET'lerin nanosheet transistörlerle değiştirilmesi beklentisinde de bir rol oynayabilir. Genel olarak nanosheet transistörlerin FinFET'lere göre avantajları arasında küçültülmüş boyut, azaltılmış değişkenlik ve gate-all-around yapı tasarımı bulunuyor.
Çiplerde küçülme sağlayabilir
IBM'de kıdemli bir araştırmacı olan Ruqiang Bao'ya göre, nanosheet cihaz mimarisi IBM'in kabaca bir tırnak büyüklüğündeki bir alana 50 milyar transistör sığdırmasına olanak tanıyor. IEEE tarafından da vurgulandığı gibi, nanosheet teknolojisi yarı iletken ürünlerinin ölçeklendirilmesinde önemli bir rol oynayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.