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    IBM, tüm Rus işgücünü işten çıkarmaya karar verdi

    Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından başlayan batılı ülkelerin Rusya’ya yaptırımları devam ediyor. Mart ayında Rusya’da operasyonlarını durduran IBM, tüm çalışanlarını işten çıkarıyor.
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    IBM, Rusya'daki ofislerini kapatıyor
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    Şubat ayının sonunda Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’yı işgal etmesi, son yıllardaki en büyük küresel olaylardan biri oldu. Rusya’nın Ukrayna’dan çekilmemesinden ardından birçok Avrupa ve ABD merkezli firma, Rusya’ya karşı yaptırımlardan bulunmaya başladı. Apple ve Google dahil birçok teknoloji devinin de katıldığı bu yaptırımlar, Rusya’da batılı operasyonların ciddi anlamda zarar görmesine neden oldu. Mart ayında ülkedeki operasyonlarını durduran IBM, bütün işgücünü işten çıkarmaya karar verdi.

    IBM, çalışanlarının suçsuz olduğunu belirtti

    IBM CEO’su Arvind Krishna, IBM’in Rusya’daki operasyonlarını “düzenli” bir şekilde durdurmaya başlayacağını duyurdu. Firma, mart ayında Rusya’daki operasyonlarını durdurmuştu ancak çalışanlarına ödeme yapmaya devam ediyordu. Ancak ABD’nin Rusya bankalarına uyguladığı yaptırımlar nedeni ile firmanın çalışanlarının maaşlarını ödemesi zorlaştı ve firma tüm işgücünü işten çıkarmaya karar verdi. Krishna, Rusya’daki çalışanlarının hiçbir suçunun olmadığını ve tüm bu süreçte ciddi stres ve belirsizlik işe yaşamak zorunda kaldıklarını belirtti. IBM, çalışanlarını işten çıkaracak olsa da bu süreçte onların yanında olacağını ve süreci kolaylaştırmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

    IBM, Rusya’daki operasyonların durdurulmasının şirketin genel operasyonlarını etkilemeyeceğini belirtmişti. IBM’in 2021 yılındaki gelirlerinin yalnızca %0.5’i Rusya tarafından kazanılmış. Bu nedenle Rusya’dan çekilmesi IBM’i gerçekten pek etkilemeyecek gibi gözüküyor.

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