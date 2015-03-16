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İçeriğini mikrodalga fırında silebilen bulut destekli not defteri: Rocketbook

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Can Tunçer
Haber Editörü
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İçeriğini mikrodalga fırında silebilen bulut destekli not defteri: Rocketbook
Teknolojinin gelişmesiyle gündelik hayatımızda kullandığımız standart ürünler akıllı özellikler kazanmaya devam ediyor. Bu süreçte akıllı özellikleri kazanırken geleneksel yapısını bozmayanlar daha çok değer görüyor ve bunun en güzel örneklerinden bir tanesini Indiegogo üzerinde aradığı desteği fazlasıyla bulan Rocketbook oluşturuyor.
Site üzerinde Joe Lemay ve ekibi tarafından başlatılan Rocketbook, temel olarak bir not defteri olarak görev yapıyor. Dış görünüş itibariyle de alışılagelmiş deftelerden bir farkı bulunmayan ürün, özel hazırlanan iOS ve Android uygulamasıyla yazıları tarıyor ve oldukça hızlı şekilde Evernote, Google Drive ya da Dropbox gibi bulut depolama servislerine aktarabiliyor. Bu aktarma işlemini sayfa altlarında yer alan sembol işaretlemelerine göre yapan ve örneğin sayfanın bir tanesini Google Drive içerisine, diğer sayfası ise Evernote'un iş belgeleri kategorisine otomatik olarak atabilen ilginç ürün, ısı uygulandığı zaman silinebilen ve ülkemizde de satılan Frixion  kalemler ile kullanıldığı zaman esas farkını ortaya koyuyor. Bu sayede içi dolan sayfaların (Toplam 100 sayfa) silinmesi için mikrodalga fırında 30 saniye ısıtılan ve çıkartıldıktan sonra sıfır bir defter gibi kullanılmaya devam edilebilen Rocketbook, A4 kağıt kullandığı için standart kalemlerle de isteğe bağlı olarak normal şekilde kullanılabiliyor.
Indiegogo üzerinde konan 20,000$ hedefi neredeyse 300,000$ seviyesine taşıyan Rocketbook, yapılacak en az 45$ bağış ile 2015 Temmuz ayında elde edilebiliyor. Ürünün yapabildiklerini gösteren açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
İçeriğini mikrodalga fırında silebilen bulut destekli not defteri: Rocketbook
 

https://www.indiegogo.com/projects/rocketbook-cloud-integrated-microwavable-notebook Yorum Yaz
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yokbeolumbe 4 yıl
Aldığı bağış miktarı an itibariyle 951,551 USD
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DH Misafiri 4 yıl
İyi de silinebilme defterin değil kalemiN ozelligi oda ontl satılıyor. Notu tarama olayı da yeni değil bakınız evernote moleskine ile vardı. Anlamadım fark yaratan ne
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fotrsapka 4 yıl
Teknolojiye yenik düşmemeiş hala kalem kağıt kullanmak isteyenlere
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Golden Gate 4 yıl
Gerçekten güzel olmuş. İş programda bitiyor fakat ısıtınca sıfırlanması da güzel .
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Max payne 35 4 yıl
Alışkanlıkları bozmadan onu dahada güzelleştirmişler.
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BARIŞ55 4 yıl
Defterin peşine düşen adam tablette veya bulutta saklı olduğunu da bilir.

Baştan çöktü.
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VYC Majoris 4 yıl
Çok ilginç bir ürünmüş. Fiyatı da oldukça uygun.
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